Смертельные блины: подавившегося человека можно спасти приемом из фильма

Есть риск умереть от удушья, если плохо пережеванный кусок еды попадет не в то горло. Фото: Кадр видео

На конкурсе по поеданию блинов под Омском умерла женщина. Сначала она немного подавилась, но продолжила есть, чтобы победить. К сожалению, 38-летнюю женщину не остановила застрявшая в горле пища: она решила доесть всю тарелку, тем самым одержав победу в конкурсе. Но вскоре женщина вдруг посинела и начала задыхаться, помочь ей не смогли.

Существует немало смертельно опасных видов спорта, например, бой быков, мотокросс или прыжки с парашютом с небоскребов. Во время восхождения на Эверест ежегодно гибнет в среднем шесть альпинистов. Однако есть состязание, которое на первый взгляд не выглядит, как игра со смертью, но уже унесло жизни нескольких десятков людей. Это соревнования по скоростному поеданию еды. Обычно они проводятся либо в развлекательных, либо в рекламных целях, когда производитель с помощью таких конкурсов хочет привлечь внимание к своему продукту питания. Поэтому, как правило, организаторы таких соревнований обеспечивают присутствие врачей. Кстати, блинные конкурсы оказались одной из самых опасных затей. Омский случай далеко не единственный, как видно из списка наиболее показательных трагических инцидентов за последнее время.

ЧЕРНЫЙ СПИСОК

Смертельные хот-доги, пирожные и яйца

- 2020 год. Москва, Россия. Конкурс на скоростное поедание пирожных стал роковым для 23-летней москвички.

- 2018 год. Аргентина. Знаменитый в прошлом чемпион мира по боксу Марио Мело в полутяжелом весе подавился круассаном во время шоу. Ему исполнилось 56 лет.

- 2018. США. 20-летняя девушка погибла во время конкурса по поеданию блинов в католическом университете Коннектикута. Врачи нашли в ее дыхательных путях блинный ком “твердый, как бетон”.

- 2016 год. Япония. 28-летний мужчина пытался проглотить одновременно пять рисовых шариков-онигири. Врачи не смогли его спасти.

- 2014 год. США. Бывшего морского пехотинца убили шесть маринованных яиц.

- 2013 год. Румыния. На региональном фестивале колбасы в известном гастрономическом центре Плеска у одного из участников в горле застряла сосиска.

- 2013 год. США. На школьном конкурсе собирали деньги на помощь пострадавшим от землетрясения в Гаити. По условиям, надо было на скорость съесть только 1 хот-дог. Жертвой стал 13-летний школьник.

- 2013 год. Австралия. На конкурсе по поеданию пирогов с чили-перцем острая пряность спровоцировала сердечный приступ у 64-летнего мужчины.

- 2012 год. США. Конкурс “кто за четыре минуты съест больше тараканов и червей” стал фатальным для 32-летнего победителя.

- 2004 год. Калининград, Россия. Победитель конкурса поедания блинов умер во время награждения.

Почему это опасно?

Врачи всегда выступали против всякого рода конкурсов по скоростному поглощению провизии. Как сказал классик - лишь тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу. Дело в том, что изображая из себя удава и глотая “кролика” целиком, вы рискуете заработать грыжу пищевода или воспаление его слизистой оболочки. По словам главного внештатного специалиста диетолога Минздрава Московской области Инны Пичугиной, такие эксперименты небезопасны для здоровья. Желудок, хотя и является мышечным органом, не может растягиваться до бесконечности.

Кроме того, любой продукт, съедаемый в неограниченном количестве становится ядом для организма. Подобное пищевое отравление бьет по пищеварительной и сердечно-сосудистой системе. Причем, печальный эффект может иметь отсроченное действие и негативные последствия нередко наступают через несколько дней после сеанса обжорства.

Как спасти человека от удушья?

А самое опасное - это риск умереть от удушья, если плохо пережеванный кусок еды попадет не в то горло. В этом случае человека может спасти один из приемов первой помощи, который называется “маневр Геймлиха”. Те, кто смотрел знаменитый фильм “День сурка”, видели этот прием в исполнении героя Билла Мюррея. Вот что надо сделать:

1. Встаньте позади пострадавшего.

2. Обхватите его руками, сцепив их в «замок», чуть выше пупка, под реберной дугой.

3. Рывками сгибая руки в локтях сильно надавите на живот пострадавшего, как если бы пытались его поднять.

4. Делайте это движение несколько раз, пока застрявший предмет не выскочит из трахеи.

Такое давление равносильны искусственно вызванному кашлю. Если пострадавший не может стоять, то рекомендуется положить человека на спину, сесть на него сверху и использовать грудные толчки