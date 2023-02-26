Что не так с Алисой и Белым кроликом: какие диагнозы зашифрованы в книгах Льюиса Кэрролла

Пытливые умы находят в книгах Льюиса Кэрролла множество зашифрованных ребусов Фото: кадр из фильма

Известно, что Льюис Кэрролл, автор «Алисы в Стране чудес» и «Алисы в Зазеркалье», был математиком. И пытливые умы находят в его книге множество зашифрованных ребусов, математических загадок.

Но в этих книгах не только пища для ума, но и множество разных психиатрических диагнозов. Дядя юного Льюиса был надзирателем в домах скорби, то есть психиатрических больницах. И вечером за семейными ужинами, увлекательно рассказывал о поведении больных. Эти рассказы позже легли в основу характеров героев книг.

Так что, если читая эти увлекательные истории, вы иногда ловили себя на мысли «дурдом какой-то», то были совсем недалеки от истины!

А студенты-психиатры читают эти книги с интересом исследователей, как учебники. И находят множество разных диагнозов.

Перечислим некоторые из них.

У АЛИСЫ БУКЕТ СИМПТОМОВ

Главный предмет исследования психиатров, конечно, сама главная героиня. У нее можно наблюдать множество самых разных симптомов. Очень подробно в своей время эти симптомы и диагнозы разобрала аспирантка Холли Баркер. Но все сводятся к одному — бедная девочка страдал особыми детскими мигренями.

«Ой, прощайте мои ноги, я буду присылать вам ботинки в посылках» - примерно так Алиса думает, когда «раздвигается, словно подзорная труба» и увеличивается в размерах. Искаженное восприятие размеров собственного тела называется метаморфопсия. Примерно так себя чувствуют некоторые дети, страдающие мигренями. Этот синдром в1955 году описал британский психиатр Джон Тодд. И даже назвал его именем главной героини: синдром Алисы в Стране чудес. Еще один симптом этого синдрома — искаженное восприятие размеров окружающих предметов (помните, огромный гриб, на котором сидит Шелкопряд?).

Деперсонализация — тоже симптом мигренозной ауры (или иногда эпилептических приступов). Когда Алиса пытается вспомнить вспомнить себя («Еще вчера точно была я, а сейчас кто я?»), она понимает, что с ней что-то не так, что окружающая ее действительность явно абсурдная, но все равно продолжает двигаться к цели, не впадая при этом в истерику и психоз. Именно так себя чувствовали и юные пациенты доктора Тодда. Кстати, эти симптомы наталкивали других психиатров на мысль, что у Алисы явная шизофрения, то есть раздвоение личности («вроде бы я, а вроде бы совсем не я»).

В том, что у Алисы были мигрени (как, собственно, и у самого автора — Льюиса Кэрролла) говорят еще другие симптомы, описанные в книге. Например, боязнь яркого света.

Мигренозная аура часто предшествует приступам мигрени, или проявляется сама по себе. Приступы мигреней такого типа бывают только в детстве, часто проходят сами по себе в подростковом возрасте.

СИНДРОМ БЕЗУМНОГО ШЛЯПНИКА

В XIX веке была очень известная болезнь: меркуриализм. Это хроническое отравление ртутью при постоянном воздействии паров металла или его соединений на протяжении долго времени — не просто недель, а лет. Этот синдром, действительно, наблюдался у шляпников, которые использовали ртуть для обработки шерсти, ее размягчения, чтобы превратить потом в фетр. Помещения для работы были крошечные, плохо проветриваемые, пары ртути накапливались и травили шляпников.

Все симптомы, которые описаны у Кэрролла — галлюцинации, временная потеря ориентации, дрожание рук и ног, эмоциональная нестабильность — действительно, наблюдались у шляпников. Сейчас такие симптомы указывают на биполярное расстройство (когда совершенно адекватный человек внезапно впадает в безумие) или даже шизофрению. Но еще в 19 веке в Англии даже была поговорка «безумен, как шляпник».

У ШАЛТАЯ БОЛТАЯ - ПРОЗОПАГНОЗИЯ

Прощаясь с Алисой Шалтай равнодушно говорит, что если они встретятся завтра, то он ее не узнает. Это довольно серьезное неврологическое заболевание — невозможность запомнить лица. Вызывается травмой головы (Шалтай постоянно падал) или инсультом. А может проявиться в детстве из-за каких-то генетических отклонений.

Смысл этого заболевания не только в том, что человек не может запомнить лица, а иногда даже видит, как у него на глазах черты лица собеседника меняются. Люди с прозопагнозией полагаются не на черты лица, а на отличительные особенности, например, прическу, очки родинки, а также звук голоса.

Кстати, актер Брэд Питт заявил, что у него как раз это редкое заболевание, из-за чего он не узнает знакомых и друзей. Правда, как раз друзья считают, что он просто эгоцентрик и наглец.

ТРЕВОЖНЫЙ КРОЛИК, НАРКОЛЕПТИЧЕСКАЯ СОНЯ И ПАРАНОЙИК КРАСНАЯ КОРОЛЕВА

Другие персонажи не менее странные и безумные. Например, Белый кролик, за которым Алиса сиганула в нору, явно страдает тревожным расстройством — ему все время нужно бежать, двигаться, потому что его не отпускает чувство, что он вечно опаздывает.

Красная королева с ее желанием отрубать головы — очевидный паранойик с манией преследования (когда кажется, что все ей угрожают чем-то).

Белый рыцарь — меланхолик с нарушенной координацией. Поэт, изобретатель странных вещей, очень чувствительный ко всему прекрасному. И при этом падает с коня, задумавшись о своем.

А Соня, которая может спать в любой позе и в самом неудобном положении, даже в чайнике, явно страдает нарколепсией — приступами неконтролируемой дневной сонливости и внезапными засыпаниями.

Иными словами, книги Кэрролла, это не просто удивительная сказка, но и, действительно, учебник для психиатров. Но стоит ли ставить диагнозы любимым героям, если их приключения заставляют на время забыть об окружающей действительности? А поведение Алисы — пример того, что даже в самой абсурдной ситуации, нужно оставаться собой. И не забывать делать книксены.