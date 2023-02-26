Останемся без айфонов? Как аукнется решение США запретить поставки в Россию гаджетов

Минторг США запретил экспорт в Россию бытовой техники и смартфонов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Евросоюз ввел в отношении России новый пакет санкций. О новых ограничительных мерах объявили также Великобритания и США. Но запретом на поставки в Россию турбин, насосов и прочей техники промышленного назначения американцы не ограничились. Минторг США запретил экспорт в Россию бытовой техники и смартфонов. Так, ограничения коснутся кондиционеров и холодильников дороже $750, а также многих микроволновок, посудомоечных машин, принтеров… Впрочем, далеко не каждая семья может похвастаться тем, что у нее есть произведенная американскими компаниями бытовая техника. А вот решение США запретить поставлять в Россию и Беларусь смартфоны дороже 300 долларов у многих вызвало тревогу. А ну как в России исчезнут айфоны?

Американская компания Apple официально ушла из России, но поклонники эппловских гаджетов этого почти не заметили. Сейчас айфоны поступают в России по каналам параллельного импорта — то есть вполне официально, хотя и без формального разрешения производителей. Может ли решение Минторга США повлиять на этот поток?

- Ирония ситуации в том, что американцы запретили завозить в Россию из США то, что мы обычно получаем не у США, а у Китая. Да и сами Соединенные Штаты львиную долю этих товаров везут к себе из Китая, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» директор Института нового общества, экономист Василий Колташов. - То, что нам нужно, мы приобретаем параллельным импортом. Так что волноваться нам не нужно — не останемся без пылесосов!

- Прямых поставок айфонов из США в Россию как не было, так и нет, поэтому это решение на ситуацию не повлияет, - считает аналитик Mobile Research Group Константин Иванов. - Не думаю, что американское правительство вынудит Apple прописывать в контрактах запрет на продажу своей продукции третьим странам. Да и фирмы-однодневки никто не отменял. Возможно, власти США накапливают ограничительные меры просто для отчетности. Смогут ли они реально повлиять на рынок смартфонов в России, пока судить трудно, но в ближайшие месяцы ситуация точно не изменится.