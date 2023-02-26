Если в Артемовске потеплеет, там будет настоящая экологическая катастрофа

Артемовску угрожает экологическая катастрофа после подрыва дамбы ВСУ Фото: REUTERS

Украинская армия целенаправленно разрушает города. Ни сам город, ни его жители не являются для них ценностью, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» советник временной исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, Киеву важно именно разрушение городов, чтобы их было дорого восстанавливать.

- Поэтому они идут на разрушение инфраструктуры, в том числе этой дамбы, которая была построена еще в советские времена, - сказал Кимаковский. - Они затопили частный сектор, подвалы, где жители прятались от обстрела.

И теперь весь город стоит на грани катастрофы.

- В же понимаете, в частном секторе те же туалеты - на улице, кто скот держал - тоже прямо на земле навоз, помет. И это все сейчас затоплено. Если будет потепление, то могут быть очень серьезные последствия, - отмечает Кимаковский. - И самое страшное, украинцы все это прекрасно понимают. Это говорит об их отношении к местным гражданам.

Из-за подтопления затруднен подвоз продовольствия. Самих людей в городе разделили на две части - свои и чужие. «Своих» эвакуировали, «чужих» - оставили.

А вот что касается боевых действий, то подрыв дамбы на них не сильно скажется, уверен Кимаковский. В регионе были заморозки, поэтому вода не будет впитываться в землю, а стечет в низины.

- Для срыва нашего продвижения в районе Артемовска они серьезных условий не создали. Мы давим с нескольких направлений - штурмовые отряды уже находятся в черте города и бьются в многоэтажных кварталах недалеко от центра, - объясняет эксперт.