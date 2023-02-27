Последние новости о ситуации вокруг Украины на 27 февраля 2023 года: Бахмуту грозят эпидемии из-за взорванной дамбы, немцы требуют закрыть главную опору ВВС США в Европе - базу «Рамштайн»

Артемовску грозит эпидемиологическая катастрофа из-за подрыва дамбы. Фото: REUTERS

ЗАПАД МЕЧТАЕТ РАЗДРОБИТЬ РОССИЮ

Если Россия проиграет, то русских больше не будет. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на «России-1» заявил Владимир Путин. По его словам, цель запада - «раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть - Российскую Федерацию».

- Если мы пойдем по этому пути, судьбы многих народов России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться. Не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут «московиты» какие-нибудь, «уральцы» и так далее, - сказал президент.

После этого запад даже «примет нас в так называемую «семью цивилизованных народов», но уже, по словам Путина, отдельно - малыми дробными частыми, «чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль».

- Эти планы изложены на бумаге. Просто мы в условиях выстраивания отношений, старались не говорить об этом. Из партнерских соображений, - объяснил глава государства. - А теперь, когда после развала СССР их попытки переделать мир исключительно под себя, довели до такой ситуации, конечно, мы вынуждены реагировать.

США ВО ВСЕМ СОЗНАЛИСЬ

Глава ЦРУ Уильям Бёрнс пролил свет на ряд операций в интервью американскому каналу CBS News.

1. Он подтвердил, что разведка США помогает украинской армии. Причем, даже не с начала российской спецоперации, а данные по его словам передавались еще задолго до 24 февраля 2022 года.

2. Поставки китайского вооружения в Россию обсуждают в элитах Китая, заявил Бёрнс, но реальных свидетельств этих у него нет. Тогда журналистка поинтересовалась, зачем же Китаю портить отношения с США. Бёрнс просто ответил: «Это хороший вопрос!».

БУДЕМ ДВИГАТЬ СКОЛЬКО НАДО

Сергей Шойгу объяснил куда Россия будет отодвигать украинские войска от своей территории. Вопрос об этом журналисты задали министру обороны после слов президента в Послании: «чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ».

Вот и Шойгу ответил, «это зависит от того оружия, которое будет выдано» Украине.

«СНАЧАЛА КОНЧАТСЯ СНАРЯДЫ, ПОТОМ ВСЕ СДАДУТСЯ В ПЛЕН»

Эксперты дали время Украине - до осени. Это заявил бывший американский разведчик-морпех, а теперь военный эксперт Скотт Риттер у себя на канале в YouTube. По его словам, разгром ВСУ произойдет к октябрю.

Дело в том, что у Вашингтона подходят к концу запасы для поставок на Украину. Именно поэтому новый пакет помощи не включает в себя ничего, что могло бы кардинально помочь ВСУ переломить ход конфликта.

«Они истощат боеприпасы к середине лета, а в артиллерийской войне, если вы лишились снарядов, вы все умрете», — заявил Риттер.

Как только закончатся снаряд, украинские солдаты начнут массово попадать в плен и тогда уже ВСУ ждет полный разгром.

САУДИТЫ В ПОМОЩЬ

Тем временем на помощь Украине спешит Саудовская Аравия. Глава МИД этой страны впервые за всю историю посетил Киев и встретился с Зеленским.

Более того, прилетел в Киев принц Файсал не с пустыми руками, а с гуманитарной помощью. Ее еще в прошлом году обещали поставить на 400 миллионов долларов. Кроме того, Эр-рияд пообещал поставлять на Украину нефть.

АРТЕМОВСКУ ГРОЗИТ КАТАСТРОФА

Артемовску грозит эпидемиологическая катастрофа, заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский. Всему виной подорванная в городе украинскими военными дамба. Вода уже подтопила подвалы жилых домов и приусадебные участки.

- Вы же знаете, что все, что касается удобств в частном секторе, как правило находится на улице. У некоторых свое хозяйство, поэтому навоз и помет тоже лежит прямо на земле. Если в ближайшие дни потеплеет, это все поплывет по городу и будет настоящая эпидемиологическая катастрофа, - заявил Кимаковский в эфире радио «Комсомольская правда».

Следственный комитет России уже начал расследование початку подрыва дамбы.

РАМШТАЙН НА ОЧЕРЕДИ

После антивоенных митингов в Берлине, протест дошел и до опорного пункта ВВС США в Европе - немецкой авиабазы «Рамштайн». Люди протестуют против поставок оружия украинской армии. Они выступают за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, отказ от поставок оружия и эскалации в отношениях с Россией. Стоит отметить, что последние несколько недель такие митинги проходят по всей Германии. Число их участников превысило 50 тысяч человек.

УКРАИНЦЫ НАБРОСИЛИСЬ НА СГОРЕВШИЙ ТАНК

Что и следовало ожидать. Проукраинские активисты сбросили цветы с российского Т-72 в центре Берлина, который стал мемориалом в память о погибших во время спецоперации русских солдатах. Люди пытались защитить цветы, но это оказалось им не под силу. Полиция отвела в сторону самых агрессивных из них, остальным не помешала растаптывать цветы.

Стихийный мемориал возник накануне. Проукраинские активисты поставили у российского посольства сгоревший танк Т-72, они хотели сделать из него символ «российской агрессии на Украине». Но получилось ровно наоборот - местные жители стали приносить цветы в память о погибших российских воинах в зоне спецоперации. В посольстве России этот танк назвали символом борьбы с неонацизмом на Украине.

В ДРУЗЬЯХ СОГЛАСЬЯ НЕТ

Канцлер Германии Олаф Шольц попросил Зеленского… перестать стонать. Об этом сообщает немецкое издание Focus. Журналисты пишут, что так глава кабинета министров отреагировал на слова президента Украины, что Германия-де недостаточно помогает его стране.

«Я нахожу это смешным, нет смысла стонать о масштабах немецкого участия. Неразумно снова и снова отрицать такое серьезное обязательство. Германия не должна выслушивать упреков от кого бы то ни было. Мы делаем больше, чем многие другие страны», — заявил Шольц.

УДАР ПО БЕЛОРУССИИ

В Белоруссии неспокойно. Совершена атака на военный аэродром Мачулищи - он расположен в 12 километрах от Минска и на нем располагаются в том числе и российские самолеты. Так вот целью удара был российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Был ли борт поражен и насколько серьезно, достоверно пока неизвестно. Украинские ресурсы сообщают о «средних повреждения».

Кроме того, Киевские СМИ сообщают и о гибели во время перестрелки на границе с Белоруссией боевика «волынской теробороны». Это произошло еще накануне утром, но стало известно только 26 февраля. Правда, Госпогранкомитет Белоруссии информацию о перестрелке опроверг.

«Тиражируемая экстремистами информация не имеет ничего общего с действительностью. Никаких инцидентов с применением оружия не было, пограничные наряды огонь не открывали», — говорится в сообщении ведомства.