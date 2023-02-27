Диксон - чудесный эксперимент, а Врангель - герой криминальной хроники

Медведицу с застрявшей в пасти банкой из-под сгущенки обнаружили в 3 км от аэропорта Диксона в июле 2022-го. Специалистам удалось погрузить ее в сон с первого выстрела снотворным. В течение 10 минут животное было обездвижено, а банка успешно удалена. Через несколько дней медведицу отпустили на волю. Надеемся, что больше в переделки любопытный зверь не попадал. Фото: Росприроднадзор/ТАСС

ЕДВА ВЫЖИВШИЙ

Диксон в Белокаменную прибыл из поселка на Таймыре (в честь которого, собственно, мишку и назвали) прошлой осенью. У зверя перелом позвонка, контузия и поражение спинного мозга. В шкуре порядка 30 отверстий от картечи. В мишку пальнул из ружья местный житель - хищник бродил рядом с его домом. Стрелка не наказали, решили, что была самооборона.

Когда за Диксоном полетела группа сибирско-московских ветврачей, надежд никто не питал. Пациент был скорее мертв. Задняя часть тела отказала. Но спасатели рискнули: доставили раненого вертолетом в Норильск, а оттуда - в Московский зоопарк.

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Собирали консилиум: как достать и надо ли вообще доставать застрявшую в позвонках дробь? Пока решили этого не делать. Зато прописали мишане программу реабилитации. Такого ветеринары прежде никогда не делали, так что сейчас Диксон - живой эксперимент, в хорошем смысле слова.

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Пациенту выстроили неглубокий бассейн: в воде вес легче, можно попытаться разрабатывать омертвевшие конечности. А если что, платформа из-под воды поднимет ослабшего пловца на поверхность. В довесок - регулярные тренинги и упражнения. Даже вибромассаж проводят. А аппетит у северного гостя - зверский. Пришлось составить особое меню, ибо лишние калории зверю со слабым позвоночником ни к чему. Диксон научился шустро передвигаться, используя две передние лапы.

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Ветеринарное сообщество верит: чудо возможно. У диких зверей невероятная способность восстанавливаться. Быть может, парень еще встанет на все четыре лапы. Динамика положительная: за пять месяцев научился ставить заднюю левую лапу из положения лежа в положение сидя, чаще двигает голеностопом и реагирует на прикосновения.

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

ЗА ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ ОТ ДОМА

Два года назад сразу после майских праздников жители поселка Джебарики-Хая (Якутия) лениво собирались на работу. И вдруг как манна небесная - выходные самопродлились. Администрация поселка попросила не покидать дома - по улицам бродит белый медведь.

Такие гости в этой части Сибири - диковинка. До арктического побережья - тысяча с лишним километров. Зверь шел несколько месяцев. Тут и привычного рациона белых медведей нет. Хищник явно не в себе от голода. Лег посреди двора одного из домов и устремил взгляд в пустоту.

Придумали хитрый план: разлили рыбий жир и поставили клетку-ловушку. Устроили засаду. Зверь оживился, пошел на запах и угодил в западню. Попутным бортом Минобороны косолапого доставили на реабилитацию в Москву.

Оказалось, это девочка, лет трех от роду. Не хватает клыков, травмированы лапы. Весит 136 кило, хотя должна минимум 200. Назвали новосела Томпа - в честь района Якутии, где ее изловили (Томпонский).

Медведица оказалась шибко умной. Давай расшатывать слабые прутья вольера и пытаться выбраться. Ловко вытаскивала карпов из пруда (их зарыбляют специально, чтобы медведям было интересно охотиться) и быстро приняла условия игры, которые задавали тренеры. Медведей учат показывать зубы, уши и подавать лапу для взятия крови, чтобы ветеринарам было проще с ними работать. За это награждают лакомствами.

В природу возвращать Томпу не стали. У медведицы напрочь исчез страх перед человеком. Сейчас она может завалиться у самого края вольера кверху брюхом и захрапеть, пока мимо ходят посетители.

ОСНОВАТЕЛЬ ДИНАСТИИ

Патриарх зоопарка - медведь Врангель. Ему 33 года или даже больше. Точную дату никто не знает. Ведь в 90-м его привезли полярники из экспедиции на остров Врангеля - подобрали мишутку на льдине. До 2020-го в вольере с ним обитала Мурма - она умерла, немного не дожив до 30.

Потомства у пары не случилось. Хотя до Врангеля Мурма успела дать приплод в десять медвежат: сейчас они живут в Европе, Китае и Японии. Трое внуков Мурмы подрастают на Антибах - Лазурном Берегу Франции. У Врангеля тоже полно потомков. Его даже называют основателем династии московских белых медведей.

В 2010-м «батяня» вдруг попал в криминальную хронику. В качестве пострадавшего. Кто-то подстрелил мишку из малокалиберного оружия. Думали, снайпер засел в окне окрестных домов. Искали-искали, но никого не нашли. Дело повисло «глухарем».