Почему наши олигархи никогда не станут своими на Западе

Банкир-миллиардер Андрей Бородин (на фото он с супругой Татьяной) получил в Великобритании политическое убежище, а чтобы стать своим в местном высшем обществе, даже научился играть в поло, пишет Элизабет Шимпфессль. Фото: Dave M. Benett/Getty Images

«Нужно быть человеком с определенной репутацией, чтобы избавить от наличных целую нацию», - поет в своем хите «Party Like A Russian» английский поп-король Робби Уильямс. «Гуляй как русский, будь как олигарх!» - звучит рефреном в припеве. Эта песня выражает весь спектр эмоций, которые англичане (да и весь мир) испытывают к «новым русским»: здесь и презрение, и зависть, и подтрунивание, но главное – любопытство. Кто они - эти русские, которые могут себе позволить покупку старинных замков и футбольных клубов, носят меха и драгоценности, ездят на роскошных машинах, плавают на 100-метровых яхтах... и при этом все равно не могут стать на Западе своими?

Социолог из Австрии Элизабет Шимпфессль решила подойти к вопросу основательно и написала на эту тему целое исследование — книгу «Безумно богатые русские», которая вышла в России в издательстве Individuum. Чтобы изучить загадочную душу русских миллиардеров, Шимпфессль поговорила и с самими богачами, и с их знакомыми. Правда, фамилии многих своих собеседников она предпочла скрыть.

КТО ТАКИЕ «РУССКИЕ ОЛИГАРХИ»

И здесь сразу загвоздка. Шимпфессль признает, что термин «русский олигарх» в западной прессе используется беспорядочно. «Тенденция называть всех подряд олигархами дошла до абсурда», - сетует автор. В олигархи с легкостью записывают даже чиновников.

Шимпфессль констатирует, что западное общество впитало идею уважения к своим - «хорошим» - богачам – ведь они «двигают экономику вперед». Но к российским толстосумам там относятся по-другому.

«На Западе уже много лет продвигают идею, что именно российские олигархи по своей природе «плохие», - пишет автор.

Почему же такое предвзятое отношение к россиянам, которые активно инвестируют свои богатства в их экономику? Одна из главных причин – та же, по которой «новых русских» не любят и простые люди в России. Автор книги дает краткий экскурс в новейшую историю нашей страны, рассказывая о том, что в начале 1990-х «горстка людей унаследовала все богатства рухнувшего советского государства». Об ошибках ваучерной приватизации, которая обеспечила «переход бывшей советской собственности в руки «красных директоров» или высокопоставленных чиновников». О залоговых аукционах, в результате которых государственные компании переходили «в собственность олигархов по цене значительно ниже рыночной» (см. «Справку «КП»). При этом новоявленные богачи не заботились об инвестициях в экономику своей страны и активно выводили свои миллиарды за рубеж.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ КАПИТАЛА

Впрочем, Элизабет Шимпфессль подчеркивает, что ее задача – не разоблачить неправедный путь к богатству российских миллиардеров. Она решила понять их мотивы и ценности, разобраться, как они сами пытаются обосновать свой нынешний статус сверхбогатых людей. По мнению Шимпфессль, легитимность приобретенных богатств – ахиллесова пята большинства российских богачей. Они понимают, что темные пятна их бизнес-биографии могут аукнуться в будущем. И у наших миллиардеров выработалась стойкая привычка не упоминать о подлинных источниках своих состояний. Либо отмежевываться от «токсичного наследия» приватизации:

«Многие богатые русские предпочитают объяснять свое привилегированное положение ссылками на гены и Бога, сознательно или несознательно игнорируя роль тех серьезных преимуществ, которые они <…> приобрели незаконным путем».

Большинство собеседников Элизабет Шимпфессль, сколотивших состояния в лихие 90-е, упорно доказывают окружающим, что своим финансовым успехом они обязаны исключительно личным качествам. «Это особенно верно в тех случаях, когда богатство слишком явно связано с нелегитимным источником, будь то преступная деятельность, коррупция или непотизм (кумовство, - Ред.)», - ехидно отмечает социолог.

ЧЕМ ЖЕНЩИНА ЛУЧШЕ МАШИНЫ

Многие российские богачи в свое время шокировали европейскую публику своей эксцентричностью. Кто-то в беседах с Элизабет вспоминал Сергея Полонского, жившего на собственном острове и съевшего на онлайн-шоу кусок своего галстука. Кто-то рассказал о своем обеде с неким русским миллиардером в нью-йоркском ресторане, когда тот исступленно требовал от официанта принести ему дуврскую камбалу – блюдо, которого не было в меню.

В представлении британцев, плохие манеры – отличительная черта многих русских олигархов. И их попытки стать частью западного общества и принять его ценности вызывают подозрения и насмешки за спиной. «Обосновавшись в Хенли, он пытался всеми способами интегрироваться в британское высшее общество, даже научился играть в поло», - не без иронии описывает Шимпфессль банкира-миллиардера Андрея Бородина, получившего в Великобритании политическое убежище.

Социолог считает, что демонстративное выставление напоказ своего богатства — один из способов заявить о своем новом статусе для «новых русских». Среди самых популярных атрибутов – люксовые автомобили, яхты («денежные черные дыры») и, конечно, женщины.

«Вместо того, чтобы покупать очередной Mercedes, на который никто не обратит внимания, куда лучше завести потрясающе красивую жену или любовницу, одевать ее в самые дорогие и элегантные наряды haute couture и увешивать драгоценностями», - цитирует Элизабет Шимпфессль одного из собеседников.

По мнению исследовательницы, в постсоветской России акцент на женской физической привлекательности был доведен до крайности. Женское тело и сексуальность превратились в товар: «Гедонистический образ жизни новой российской элиты породил целую армию молодых женщин – охотниц за деньгами», обитательниц «мрачного мира московских ночных клубов», где идет бескомпромиссная борьба за внимание «горстки богатых мужчин».

Есть в книге, например, история одной из «охотниц», которая добилась успеха благодаря своей «хитрости». Когда ее пригласили в VIP-ложу, где девушки легко соглашаются на интим в надежде зацепить богача, она отказалась от секса, что выделило ее на фоне остальных. «Уловка срабатывает, - пишет автор. – И вскоре после этого героиню приглашают в путешествие на частном самолете».

Элизабет Шимпфессль.

Я УЕДУ ЖИТЬ В ЛОНДОН

Даже благотворительность не сильно помогает нашим олигархам стать частью западной элит.

«Филантропия как легитимизация богатых русских в качестве респектабельных буржуа хорошо работает и на Западе, - признает Шимфессль. - Некоторые объясняли отсутствие Владимира Потанина в западных санкционных списках спустя три месяца после начала военной операции не только значением его империи для мирового рынка никеля, но и его стратегической вовлеченностью в благотворительную деятельность на Западе».

Однако потом санкции против Потанина все-таки ввели. Как и в отношении Петра Авена, который «в одночасье превратился из востребованного филантропа, мецената и попечителя престижных художественных учреждений в персону нон грата».

Тем не менее, исследовательница не верит, что в западных столицах готовы навсегда распрощаться с деньгами русских олигархов. Она подробно рассказывает, почему именно Лондон стал для них раем, и сомневается, что в ближайшее время эта ситуация изменится.

«В Соединенном Королевстве сформировалась развитая и процветающая индустрия обслуживания богачей, достигшая огромных масштабов, и не последнюю роль в этом сыграли русские деньги. <…> Мощные лоббистские структуры, стоящие у истоков индустрии обслуживания богатых, сделали и будут делать все возможное, чтобы в отношении Лондона и русских олигархов все как можно скорее вернулось на круги своя».

КСТАТИ

Скромнее надо быть!

В последнее время у состоятельных россиян новая мода, которую исследователь называет «шиком бедности». Поношенная одежда, недорогие рестораны, неброские аксессуары – все это должно подчеркивать отсутствие их зацикленности на материальном. Правда, тут есть деликатная проблема – не все окружающие обладают достаточной искушенностью, чтобы оценить «новую простоту», распознать под крестьянской рубахой Льва Толстого его голубую графскую кровь. Особый шик для московских богачей – поездки на метро.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Никита Кричевский, доктор экономических наук, публицист:

- Олигархи должны молиться за здоровье представителей нашей власти, которые десятки лет позволяют им спокойно пользоваться несправедливо нажитым. В 2012 году зашла было речь о дополнительном налогообложении граждан со сверхдоходами, но они подняли такой шум, что об этом предпочли поскорее забыть. Приватизация в любом случае была несправедливой, а залоговые аукционы породили недоверие к предпринимателям на долгие годы. На Западе эту историю хорошо знают. И участники тех аукционов накупили потом в Британии самые дорогие после Букингемского дворца британские замки. Но там помнят, откуда у них деньги. Поэтому и такое отношение к нашим «олигархам» - как к жуликам. И это отношение не изменится ни там, ни здесь.

СПРАВКА «КП»

Что такое залоговые аукционы

Залоговые аукционы проводились в России в 1995 году. Их суть в том, что государство решило взять кредиты у частных банков, а в залог передать банкам во временное пользование государственные пакеты акций крупных промышленных компаний (например, «Юкос», «Норильский никель», «Сибнефть»).

По условиям сделки, правительство должно было отдать кредиты и вернуть под свой контроль компании. В противном случае акции (и контроль над госкомпаниями) оставались в собственности банков. Именно это и произошло. Многие эксперты считают, что это было сделано сознательно. Некоторые банкиры считали эти аукционы непрозрачными, допущены к ним были не все.