Анна Калашникова рассказала, на какие деньги Алексей Панин живет в Испании

Алексей Панин. Фото: соцсети.

Алексей Панин два года назад переехал в Испанию. Актер купил квартиру в курортном городке Торревьеха неподалеку от Аликанте за 70 тысяч евро (4 млн 200 тысяч рублей). С собой за границу артист увез дочь Анну. Поклонников покинувшего Россию актёра интересует: на какие средства он живет за границей? Артист явно не работает, но при этом только и делает, что каждый день ходит на пляж, ест в ресторанах и попивает вино.

Модель и певица Анна Калашникова – соседка Панина, у нее есть апартаменты рядом с Аликанте. По словам Анны, в свое время квартиры там купили многие звезды, в том числе Наталья Штурм, Дана Борисова и другие знаменитости. Но сейчас иметь квартиру в Европе стало накладно.

Анна считает, что Алексей Панин, как и другие покинувшие Россию артисты, сейчас живет на накопления. На родине актер много снимался и сумел заработать крупную сумму, которую он сейчас проедает в Европе. Но рано или поздно деньги закончатся. После своих русофобских высказываний Алексей растерял съемки и контракты в России и остался без доходов. Карьера в Испании ему тоже не светит: для этого нужно хорошо знать испанский язык. Средства у него на исходе. Чтобы помочь отцу, его 15-летняя дочь Анна даже устроилась работать официанткой.

Многие уехавшие в Испанию россияне занялись риэлторской деятельностью. По мнению Калашниковой, рано или поздно Панину придется тоже заняться продажей недвижимости.

Ну а пока актер выставил на продажу свою квартиру в Москве. После смерти матери ему в наследство досталась двушка в столичном районе Коньково. Вот только спросом квартира артиста не пользуется – он не может найти на нее покупателей.

Анна Калашникова. Фото: соцсети.

Анна Калашникова тоже не знает, что делать со своими испанскими апартаментами. На фоне слухов о том, что у россиян могут забрать квартиры, она пытается продать недвижимость. Но покупателей не находится. Сдать квартиру Анна тоже не может. Уже несколько лет она платит за нее налоги и коммуналку, и при этом апартаменты просто стоят закрытыми.

- Уже несколько раз порывались квартиру продать. Пять лет назад я покупала эту квартиру, сейчас у неё та же самая стоимость. Получается невыгодно. Цены сначала поднялись, потом - упали, в итоге никакого дохода. Жилье три года стоит закрытым, я его не сдаю, плачу бешеные налоги, оплачиваю коммуналку. Но покупателя найти непросто. Никто не хочет туда лететь, потому что добираться три дня лесом. Сейчас очень сложная логистика из-за отмены прямых рейсов. Ни у кого нет времени и здоровья, - призналась певица в интервью «МК».