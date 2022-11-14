Численность населения Земли достигла критической отметки

Численность населения Земли стремительно растет – в некоторых местах: что называется, яблоку негде упасть. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 15 ноября, родится 8-ми миллиардный житель Земли. Такие расчеты летом опубликовали эксперты ООН. Чуть позже они обещают сообщить, где именно он появился на свет, и даже назвать его имя. Здесь, конечно, налицо условность: на деле точное количество народа на нашей планете не знает никто, тем более с точностью до одного человека. Ведь каждый час на планете рождаются по 10 тысяч детей. Больше всего - там, где плотность и численность населения выше: Китай, страны Юго-восточной Азии, Африка, Индия.

ООНовцы захотели шоу, и они его устроят. Видимо, желают привлечь внимание к острой проблеме: прокормит ли Земля такое количество народа. Ведь, несмотря на условности самой даты, 15 ноября, сомнений, что нам именно 8 миллиардов, никаких нет. Поговорим об этом и мы.

ПЕТЯ НЕ В ДЕЛЕ

Чуть более десяти лет назад с такой же помпой отмечали рождение 7-ми миллиардного жителя. Прибавка населения, стало быть, грубо – по сто миллионов в год.

В 2011 году, когда землян стало 7 миллиардов, на звание «рекордсмена» претендовал мальчик Петя из России – по мнению российских экспертов. Но в ООН постановили «отдать пальму первенства» девочке Данике, появившейся на свет на Филиппинах. Что безуспешно пыталась оспорить Индия.

Столь бурного роста населения Земли вообще-то не ждали. Согласно оценкам начала нулевых годов, 7-ми миллиардный житель должен был родиться как раз в этом, 2022-м, году. Затем, когда численность населения планеты выросла намного раньше, в ООН подсчитали, что 8-ми миллиардный малыш появится к концу 2023 года. Все случилось намного быстрее. И, конечно, возникает вопрос, что будет дальше.

КОГДА НАС БУДЕТ 9 МИЛЛИАРДОВ?

Согласно документам ООН, население продолжит увеличиваться, но темпы упадут: рубеж в 9 миллиардов, согласно выкладкам экспертов, оно перевалит к 2040 году. То есть на следующий миллиард должно уйти больше времени, чем на предыдущий – 18 лет, а не 11.

Что будет дальше, можно судить лишь с некой долей вероятности. К 2100 году землян может стать 12 миллиардов. А может рост так замедлится, что примерно 9 миллиардов с копейками и останется. То есть – рост практически остановится. На этот счет существуют разные выкладки и модели.

Пока что темпы пророста населения действительно демонстрируют тенденцию к снижению. Нынешние женщины рожают почти в два раза менее интенсивно, чем в 50-е годы прошлого века. Особенно на Западе.

Темпы прироста населения стали замедляться.

Еще 40 лет назад в среднем по планете приходилось по 5 новорожденных на каждую женщину. Ныне - меньше трех младенцев. И два из них - азиаты, африканцы, латиноамериканцы.

Кроме того, большинство семей, особенно в Европе, очень поздно заводят детей, что не способствует бурному приросту местного населения. Понемногу распространяются и однополые браки, что вообще никакому приросту не способствует.

В результате в лидеры по воспроизводству детей вместо одних стран и народов выходят другие. Основными «производителями» становятся Африка, Центральная и Юго-восточная Азия. Например, Нигерия вот-вот обгонит США по численности населения и выйдет на третье место в мире. Первое место займет Индия, превзойдя Китай уже на будущий год.

В ОЖИДАНИИ КРИЗИСА

Составляя свои прогнозы, в ООН, очевидно, ждут от грядущего «только хорошего» - и ближайшие годы, и в отделенные. Предполагали, что голод, кризисы и прочие напасти вроде совсем уж губительных войн или пандемий не будут мешать человечеству размножаться. Современная жизнь демонстрирует обратное: «что-то уже идет не так». И дальше может стать только хуже. Есть ученые, которые давно обращают на это внимание

В 1972 году математики из Массачусетского технологического института, которыми руководил профессор Джерри Фостер составили математическую модель – одну из первых в своем роде. В основу модели – по сути, компьютерной программы, получившей название «World1», они положили имевшиеся на то время данные мирового социально-экономического развития. В итоге ЭВМ выдала прогноз: в 2020 году начнет замедляться экономический рост, к 2030 его совсем не станет. В результате численность людей на Земле существенно сократится. К 2050 году промышленное производство деградирует почти до уровня начала позапрошлого века.

- Где-то между 2040 и 2050 годами цивилизованная жизнь на Земле, в привычном понимании, закончится, - пугал Фостер, рассказывая о результатах моделирования.

Выводы ЭВМ недавно проверили и подтвердили современные математики. Человечеству и в самом деле приходил конец, если оно продолжит упорно «развивать экономику» - наращивать и наращивать производство, стремясь удовлетворять растущий спрос.

Коллапс ждет, если не беречь природные ресурсы, чудовищно загрязнять окружающую среду и продолжать плевать на социальные проблемы.

ЭВМ из 1972 года и современным математикам вторит британский эколог Дэвид Ауэрбаха (David Auerbach). По его мрачному прогнозу, человечество и 100 ближайших лет не продержится. Голод и мор принесут климатические аномалии, перенаселение и истощение природных ресурсов. Но в первую - жара, которая будет усиливаться в результате глобального потепления.

Ауэрбах опасается, что средняя температура на Земли может повыситься на 5 градусов. Что и вызовет климатический апокалипсис, который к 2115 году буквально выжжет человечество.

Процесс, к сожалению, уже идет - люди гибнут и от продолжительной аномальной жары, и от катастрофических наводнений.

Кстати, из расчетов, которые провел в свое время Всемирный фонд дикой природы (WWF), следует: биоресурсы Земли за 50 последних лет сократились на треть. То есть, треть нашей планеты мы уже «употребили» - съели и переварили, сожгли, вырубили, отравили. Вывод: при столь же расточительном образе жизни для дальнейшего существования человечеству потребовалось еще пять таких планет, как наша. Или, выражаясь более цинично: надо, чтобы людей стало в 5 раз меньше. Ну, хотя бы 1,5-2 миллиарда. А никак не 12.

Вклад отдельных стран в прирост населения Земли.

СТРАННЫЙ ЦИКЛ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Спасти человечество призвана так называемая циклическая экономика – странная модель, о которой много говорят, но внедрить которую, кажется, шансов немного (да и стоит ли). Предполагается, что люди перестанут брать из природы новые ресурсы, а примутся перерабатывать старые. Причем это коснется каждого. Стирать – только в коллективных пунктах, там же брать шуруповерт, если надо, и возвращать, дома вообще не держать техники. Никакого личного транспорта и желательно вообще никаких перемещений. Жить в государственных квартирах, нормативы площади – как общество позволит. Еда… тоже искусственная (мясо из «химии» уже делать научились).

И тут три вопроса: а согласятся ли люди, что будет с экономкой, основу которой все-таки создает запрос потребителя, и что… с рождаемостью? Сосредоточимся на последнем. Хотя никаких исследований нет, кажется, осознанный образ жизни как-то соотносится с нежеланием заводить детей. Да и странно было бы в обществе, где у тебя практически нет никакого имущества, строить чадолюбивые планы. Победим ли глобальное потепление с помощью циклической экономики, большой вопрос. Если правы ученые, которые говорят, что потепление вызвано не зависящими от людей циклами, то скорее нет. А вот рост численности населения Земли – видимо, остановим.

Пока развитые страны снижают рождаемость вследствие успехов медицины. Очень высокая рождаемость – наследие традиционного общества без медицины, где многие дети не выживали. Какое-то время (1950-1960-е годы) женщины по инерции рожали много, хотя хорошая медицина уже появилась. Это вызвало беби-бум в развитых странах. Сегодня мы наблюдаем что-то подобное в Индии. Но бум закончится, рожать станут меньше, прирост численности затормозится. Поэтому линейные оценки будущего населения Земли вряд ли подтвердятся.

По прогнозам ООН, землян станет еще больше. Сколько точно пока неизвестно.

БАЛЛАДА О ЕДЕ

Хватили ли еды всем землянам, сколько людей в состоянии прокормить планета? Илон Маск, например, считает, что не хватит, и собирается переселять людей на Марс. На Марсе будет трудно, люди будут буквально за воду и воздух драться, выживут сильнейшие. Такое вот возвращение в Средние века на новом уровне.

На самом деле, рассуждать об этом всерьез бессмысленно. Что значит «хватит еды»? Вот сейчас – хватает? Пока на Западе около трети еды выкидывают, потому что не съедают, в отстающих странах страдают от голода. Но на Западе развивается ожирение и прочие следствия излишеств. Мы хотим Африку докормить до состояния Америки? Чего мы вообще хотим?

Если распахать Сахару и выращивать там еду (теоретически – можно), окончательно испортим климат. Если еще больше интенсифицировать АПК в Европе, добьем климат в Старом свете. Искусственное мясо – а какие последствия здоровью? Отказ от мяса вообще – а вы знаете, что растениеводство вредит климату не меньше животноводства? И так на каждый «рецепт» есть неприятная «ответка».

Хорошо бы все это заложить в компьютерную модель и получить ответ. Но это как с погодой: ничтожные ошибки на уровне начальных данных дают колоссальное различие в результате. Не учет какого-то второстепенного фактора даст искаженную картину.

Поэтому проще сказать так: наука пока не может точно ответить на вопрос, сколько же еды нам надо, и сколько людей вытерпит Земля. Надо просто жить как живется. А там посмотрим.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Как плодится человечество

За всю историю цивилизации на Земле успели пожить 100 миллиардов человек.

Тысячный год до нашей эры - 100 миллионов человек.

Начало нашей эры - 200 миллионов.

Первое тысячелетие нашей эры - 300 миллионов.

Середина XVII столетия - 500 миллионов человек.

1804 год - 1 миллиард. Скорость размножения резко увеличилась.

1927 год - 2 миллиарда.

1960 год - 3 миллиарда (демографический взрыв).

1974 год - 4 миллиарда человек.

1987 год - 5 миллиардов.

1999 год - 6 миллиардов.

2011 год – 7 миллиардов.

2022 год – 8 миллиардов.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Земля выдержит 1 квадриллион человек. Теоретически

Население Земли можно было бы увеличить в далеком будущем в 200 тысяч раз, - утверждает доктор физики Виорел Бадеску из Политехнического университета Бухареста. Он пришел к такому выводу, проверяя, насколько опасно растущее количество землян для термодинамического равновесия планеты. Расчеты Бадеску основаны на работах британского физика Джона Фремлина, который в середине 1960-х годов предсказывал «тепловую смерть» цивилизации из-за жизнедеятельности самих людей. Согласно этой теории, начиная с некоторого момента Земля не будет успевать рассеивать тепло, если количество «живых излучателей» станет слишком большим. Первые расчеты показывали, что для этого нужны по крайней мере 60 квадриллионов человек.

Проверив эту гипотезу с помощью более современных термодинамических моделей, ученый выяснил, что цифра должна быть значительно меньше, но все равно остается внушительной: 1,3 квадриллиона. Даже от такого количества населения Земля не перегреется. Речь при этом идет о теоретическом пределе, который может быть когда-либо достигнут человечеством.

Для тех, кто не в курсе. Квадриллион выглядит так: 1 000 000 000 000 000.