Обдуманный отказ – врачи о борьбе с курением

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В соответствии с представленными ВЦИОМ ранее результатами ежегодного мониторинга, посвященного курению в России, доля курильщиков на протяжении пяти последних лет остается неизменной (около 33%), а процесс снижения числа курильщиков фактически остановился.

За указанный период значительно изменился портрет курильщика. Если раньше молодежь составляла ядро потребителей табака, сегодня наиболее курящая группа населения – люди в среднем возрасте (25–59 лет, 38–42% курящих). Из этого, с одной стороны, следует прогноз о том, что современная молодежь, самая некурящая возрастная группа, может заложить долгосрочный фундамент модели «некурящего поведения», а с другой – что люди, продолжающие курить с 2009 года, испытывают сложности с отказом от вредной привычки, при этом избавиться от нее хотели бы 62% курящих.

«По статистике, отказаться от курения с первой попытки могут 3–5% людей», отмечает врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, 95% курящих не способны отказаться от вредной привычки самостоятельно.

Результаты опроса ВЦИОМ указывают на то, что одним из главных стимулов к отказу от вредной привычки для российских курильщиков становятся проблемы со здоровьем. По данным ВОЗ, курение повышает риск развития сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, различных видов рака. Главным источником угрозы для организма курильщика являются, по оценкам медицинских специалистов, продукты горения, содержащиеся в табачном дыме.

По мнению Александра Мясникова, никотин – не самое вредное, что есть в процессе курения. По его словам, курильщики зависят от никотина, который является сильнодействующим веществом, но вместе с ним потребляют через табачный дым канцерогены. Таким образом, по мнению эксперта, путь к отказу от вредной привычки – прекращение доступа в организм продуктов горения и временное сохранение потребления никотина за счет средств никотин-заместительной терапии. Альтернативой таким средствам могут служить различные виды никотинсодержащей продукции, которые исключают процесс горения табака. К ним относятся, например, системы нагревания табака и перезаряжаемые или одноразовые электронные системы доставки никотина.

При этом отказ от сигарет и временное сохранение потребления никотина для отказа от вредной привычки должно сопровождаться психологической поддержкой и общим изменением стиля жизни в более здоровую сторону.

«Нет смысла в том, чтобы курить сигареты и потреблять электронные системы доставки никотина одновременно, это только увеличит вред», - уверен Александр Мясников. Также не следует начинать курение с электронных сигарет, их следует соответствующим образом регулировать и исключить доступ к ним несовершеннолетних.

По мнению врача, тем, кто не курит, не следует и начинать, в это же время совершеннолетним курильщикам следует задуматься о скорейшем отказе от вредной привычки для сохранения качества жизни и сокращения вероятности развития различных заболеваний.

По данным ВЦИОМ, за последние 5 лет количество курящих россиян, желающих отказаться от привычки, сократилось на 17 процентов. Несмотря на эффективность действующего антитабачного законодательства, по мнению члена комитета СФ по социальной политике, заслуженного врача России Владимира Круглого, запас ограничительных мер «уже практически исчерпан». По его словам, для увеличения количества курильщиков, намеренных бросить курить, необходимо мотивировать их к обдуманному и комплексному отказу от вредной привычки, в том числе, через переход на менее вредные альтернативы курению.