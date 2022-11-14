С Зеленским в главной роли: Украина распадается по сценарию сериала-пророчества

Шесть событий из сериала "Слуга народа" с Зеленским оказались пророческими для Украины Фото: кадр из фильма

Нынешнего президента Украины посадят в тюрьму за попытку госпереворота, а сама страна распадется на много маленьких государств. Откуда мы это знаем? Да посмотрели сериал «Слуга народа».

Можно было бы, конечно, к истории школьного учителя Василия Петровича Голобородько, ставшего в этом кино президентом Украины, относиться с иронией, как к выдуманному персонажу, но нет. Сериал начал сбываться в реальной жизни именно с него.

Сначала шоумен Зеленский, который и сыграл роль Голобородько, стал президентом.

А дальше события из «Слуги народа» уже претворяются в жизнь как снежный ком — все больше.

Так что же уже предсказали авторы сериала «Слуга народа»?

28 НОВЫХ СТРАН

Начнем, как плохой ученик - с конца. То есть сразу с третьего сезона. Он снимался в 2018 году.

По сюжету там идет 2049 год. Президента Голобородько выпускают из тюрьмы (интересно, а это сбудется?), он возвращается на рабочее место и видит карту. На ней все области Украины обозначены как отдельные страны.

- Это наша с вами родина. 28 великих могучих независимых государств. Перед вами территория полураспада в хаотичном движении, - объясняет президенту советник.

Из чего состоит эта «родина»?

Появились 4 Украины - «Первая», «Легитимная», «Та самая» и «Великая», Полтавская область превратилась в Шведску Волость:

- Областная рада пересмотрела результаты полтавской битвы и присудила победу шведам, - объясняют удивленному президенту. - Историческую справедливость восстановить никогда не поздно.

- А Швеция что? - переспрашивает Зеленский-Голобородько.

- А Швеция отмалчивается.

Отделилась Харьковская область - стала Слабожанщиной, «Бывший прездиент дружественной квказской страны» (намек на Саакашвили) прорвался из Польши и отделил для себя «Захидну Джорджию» (Западную Грузию), появилось еще Галицкое Королевство, королевство Троещина, и так далее.

Один из регионов стал подконтролен Китаю. На что Голобородько удивился: «А что люди?»

- Василий Петрович, после шести майданов люди предпочитают помалкивать, - ответил советник. Пока мы видели только два майдана, но то ли еще будет.

А что же там Донецк и Луганск. Они, конечно тоже отделились. Как и Запорожье. Правда, о том, что эти регионы вошли в состав России нет ни слова, но мы не в обиде.

А вот Херсонщина по сюжету фильма оказалась разделена на две части... И после того, как российские войска отвели на левый берег Днепра, это тоже выглядит пророчески. Хотя, надеемся, временно.

ВСЕ-ТАКИ ZРАДА

Во 2-м сезоне сериала (его снимали в 2017 году), случилась настоящая мистика. Зеленский со своими сценаристами поставили на своем будущем просто мегазнак. Они не просто предсказали спецоперацию, но еще и показали. Еще 5 лет назад! Может знали?

В этой серии Голобородько приходит на работу. Идет трансляция на местном канале «Рада»… На весь экран появляется надпись «Рада». Но через секунду она становится «Zрадой». Именно с таким латинским написанием, а не обычной «Зрадой» на кириллице.

«Ну очень похоже на послание из будущего», - удивляются в сети.

«Яка гарна пасхалочка в «Слуге народа», - заметил в своем Телеграм-канале наш военкор Александр Коц.

Рада - это, напомним, то же самое, что у нас Госдума, а «зрада» в переводе с украинского - «поражение», «предательство».

«ПОТЕРПИТЕ, МЫ ВАС ОСВОБОДИМ»

О спецоперации предупреждали еще и в 1-м сезоне сериала. Да кто! Сам Иоанн Грозный! Слуга народа с ним встречается:

- А кто ты такой? Ты чьих будешь? - спросил Грозный.

- Я украинский президент, - ответил Зеленский-Голобородько

- Какой еще Украинский? Князь Киевский что ли?

- Если вам удобно, называйте меня так.

- Ну и как вы братцы? Все под ляхами, да литовцами? - говорит Иван Васильевич, как будто и правда в сегодняшнем времени живет. Как будто видит, что Киев на самом деле под ляхами и литовцами. - Потерпите родненькие, потерпите. Скоро мы вас освободим!

В общем, еще в 2016-м намекнул Царь, что придут все-таки русские и из-под ляхов (а вместе с ними и англосаксов) освобождать.

- Не нужно нас освобождать. Мы идем в Европу, - взмолился киношный президент.

- В какую Европу? - удивился Грозный. - Мы же славяне. Мы одной крови!

В общем, завязывается спор, где великий государь бьет Зеленского посохом. Заканчивается сцена в точности, как на картине «Иван Грозный убивает своего сына». Держит он бездыханного Зеленского на руках и вопрошает «С кем вы!?».

Так и не смог понять Царь Всея Руси Иоанн Васильевич, как это Киев может быть не русским. Мы в нашем 21-м веке тоже этого понять не можем.

Нынешнего президента Украины посадят в тюрьму за попытку госпереворота, а сама страна распадется на много маленьких государств. Откуда мы это знаем? Да посмотрели сериал «Слуга народа». Фото: кадр из фильма

ЛИШЬ БЫ НЕНАВИДЕЛИ ДРУГ ДРУГА

Конечно же, не могли оставить в стороне и языковой вопрос. Уже тогда политтехнологи, которые готовили Зеленского к президентству пытались эту тему вбросить в народ, да так, чтобы ее воспринимали с юмором.

В одном из эпизодов сериала, олигархи контролирующие власть, собираются устроить раскол народа по языку. Поссорить Восток и Запад и заставить граждан забыть о других бедах. Согласитесь, до боли знакомый ход.

Вот буквальный диалог двух олигархов:

«- Поздравляю! Еще никогда народ Украины не был един в своем желании порвать вас на куски!.. Пока он не устроил вам путч, мы устроим ему срач.

- Опять языковой вопрос?

- Вечный двигатель народной грызни. 27 лет работает.

- Значит так. Внесешь законопроект о запрете русского языка. Месседж: той, хто спілкується на мовi оккупанта, не може називати себе українцем.

- А ты предложишь сделать русский язык вторым государственным. Месседж: Почему в Швейцарии четыре госязыка, а в Украине не может быть и двух?

- Главное, чтобы Восток ненавидел Запад.

- А Запад ненавидел Восток...

- Называли друг друга фашистами и ватниками.

- Бандеровцами, сепарами...

- И пусть хоть одна людишка вякнет, что жрать нечего, работы нет и экономика в жопе...»

Ох, как знакомо. Скажете, не при Зеленском это началось? И будете правы, при Порошенко, а то и раньше. Только еще в 2014 году Зеленский говорил: «Если на Востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски, отцепитесь, отстаньте от них! На законном основании дайте им возможность говорить по-русски». А в 2021 уже в оговаривается: «Извините, что на русском…»

И ведь при нем уже вступил в силу языковой закон, который запретил учиться на русском, обслуживать в общепите и в парикмахерских. Не говоря уже про органы власти. А ведь мог его заблокировать.

В общем, и тут не обманул - будет раскол в народе из-за языков - он и случился.

ЭТО НЕ ВАС ПРИНЯЛИ В ЕС

А как же Украина в Евросоюзе? Об этом тоже не забыли в кино и опять, как в воду глядели.

1-й сезон, 19 серия. Она, кстати, снималась еще в 2015 году. Уже действующий президент Зеленский-Голобородько идет на работу. У него звонит телефон. Голос с акцентом сообщает: «Доброе утро, мистер Голобородько, могу я связать вас с госпожой Меркель?»

- Мои поздравления. Мы приняли решение принять вашу страну в Евросоюз, - говорит фрау Меркель.

Зеленский начинает плясать прямо на площади, сыпет комплиментами в адрес большой начальницы:

- Весь народ Украины… - говорит он.

- Что? Украины? - обрывает свою речь Меркель. - Я звонила в Черногорию.

В общем, сериал наяву «Украина вступает в Евросоюз» мы смотрим уже не первый год. То Зеленский подписывает прошение, то европейские лидеры обещают уже завтра открыть ворота… А воз (Украина) и ныне там - за бортом ЕС. И когда туда попадет, не берется гадать никто.

«ОНА ДОЛЖНА ДОМИНИРОВАТЬ»

Чуть позже фрау Меркель все-таки приехала с визитом к Зеленскому-Голобородько. Через эту встречу сериал предсказал и отношения будущей Украины с Германией и со всей Европой.

При встрече украинский лидер жмет руку госпоже канцлеру. Но, оказалось, руку жать тоже надо правильно. Чтобы не обидеть. Советник президента подсказывает:

- Жмите руку мягонько. Она должна доминировать. От этого будет зависеть размер помощи Центробанка Германии.

Вот так и доминирует. Уже не только Германия (что Берлин после отставки Меркель превратится в американскую марионетку, не могли предугадать даже в кино). Вспомните визит премьера (уже бывшего) Великобритании Бориса Джонсона или президента Франции Макрона. Как расшаркивался перед ними Зеленский.

Но есть одна маленькая деталь - шуток над США или американцами в сериале нет ни одной. Вообще! Совпадение?

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

А может «Слуга народа» и не сериал вовсе? Может это просто программа действий президента уже не Голобородько, а Зеленского? Досконально прописанная политтехнологами. И представленная на суд публике. Просто поданная с юмором. Чтобы, когда все это будет сбываться - и раскол на почве языка, и разделение Украины, и унижения перед Западом - люди не теряли сознание от шока, а были готовы: «Ой, где-то это мы уже видели. Весело было».

Получается весь план был готов уже в 2015 году. А сейчас - просто претворяется в жизнь.