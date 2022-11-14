Минобороны России отразило атаки ВСУ на всех направлениях

Раненых в таких активных атаках у ВСУ в три-пять раза больше чем убитых. Также сожжены десятки украинских танков, бронемашин и автомобилей. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге о новых потерях в рядах ВСУ за сутки: на Купянском направлении разбиты две ротные тактические группы ВСУ, что только под Куземовкой потеряли 120 военнослужащих, на Красно-Лиманском направлении украинские боевики и наемники оставили под Чернопоповкой 90 человек, на Южно-Донецком - более 80.

Раненых в таких активных атаках у ВСУ в три-пять раза больше чем убитых. Также сожжены десятки украинских танков, бронемашин и автомобилей.

В это время силами противовоздушной обороны, авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», шесть беспилотников, две батареи реактивных систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и склад вооружения и военной техники ВСУ в Херсонской области, в Харькове хранилище с топливом, радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, три пункта управления ВСУ, а также 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174-х районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

333 - самолета.

176 - вертолетов.

2504 - беспилотных летательных аппарата.

388 - зенитных ракетных комплексов.

6593 - танка и других боевых бронированных машин.

891 - боевая машина реактивных систем залпового огня.

3577 - орудий полевой артиллерии и минометов.

7216 - единиц специальной военной автомобильной техники.