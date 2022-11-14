Гитлеровские расправы: западные СМИ наказаны за раскрытую правду о страшном терроре ВСУ в Херсоне

Associated Press опубликовало фото из Херсона с привязанными к столбам людьми. Фото: AP/EAST NEWS

За что? «За нарушения правил работы в районе боевых действий». Это официальная формулировка. Только «волчий билет» (запрет на работу) был выписан моментально, после того как репортеры начали вести прямые включения из Херсона. В город как раз начали входить украинские формирования. И кадры получились крайне неприглядные. Киеву явно не хочется, что бы мир увидел «украинское освобождение» таким. Например, в репортаже CNN - человек, размахивающий украинским флагом вскидывает руку в нацистском приветствии. А на снимке Associated press (одного из крупнейших в мире информагентств) попали люди с мешками на голове, привязанные к столбам «инквизиции».

Ну как такие картинки, словно из средневековья или гитлеровских времен предъявлять Западу? Показывая — соучастниками чего они стали, поддерживая такую Украину.

- Киев «вдруг выяснил», что его предали, как казалось, родные западные журналисты, которые должны воспевать подвиги Зеленского, - прокомментировал в эфире Радио «КП» зампред комиссии Общественной палаты по СМИ Александр Малькевич. - Это «неправильная картинка» для Зеленского, так не должно быть.

А не показывать ложь и издевательства, которые несет с собой нынешняя Украина, даже у самых лояльных журналистов не получается, говорит директор Института политических исследований Сергей Марков:

- Ложь настолько чудовищная, и ее так много, что правда начинает проскальзывать. Можно соврать на 20-30 процентов, это может быть убедительно. Но когда врут на 90 процентов, то эта ложь начнет распадаться. Пропаганда, которую передают западные СМИ из Херсона, настолько противоречит тому, что в происходит на самом деле, что правда просачивается.

Вот поэтому и вынуждены украинские власти убирать не только «провинившихся» CNN-щиков, но и вообще всех.

- Они говорят: «Нет, всех журналистов убираем. Сначала надо подготовить картину, например, кучу жертв в подвалах - накидать туда тела мирных жителей, и только после этого журналистов привозить», - объясняет Малькевич тактику киевских пропагандистов.

По его мнению, Зеленский и его западные советники могут попытаться срежиссировать «Бучу 3.0» - еще один фильм про «зверства русских»:

- Зеленский уже заявил, что только за один день в Херсоне обнаружили 400 военных преступлений России. А западные журналисты сейчас мешают подготовке этой фальсификации. Снимают улицы города, говорят с людьми, - уверен эксперт. - Например, в центре Херсона есть тюрьма. А соседнее здание – телерадиокомпания. Для постановок даже ничего придумывать не надо. Можно на месте воспользоваться подвалами и съемочными павильонами.