Дарья Донцова придумала мультик для внука. Без убийств

В Москве прошла премьера мультфильма «Чинк: хвостатый детектив» Фото: Предоставлено "КП"

Автор истории о жителях сказочной «Медовой долины» - детективная писательница Дарья Донцова. Динамичный мультфильм, полный ироничного, «донцовского» юмора, повествует о похождениях парочки детективов – бельчонке Чинке и его напарнице, мудрой сове Софи. Основа сюжета - похищение важного артефакта, Золотого улья. Распутывать таинственную цепочку событий героям помогают друзья - простодушный медвежонок Фил, энергичный енот Ник, забавная белка Люси. Персонажей озвучили: Александр Олешко, Ян Цапник, Эвелина Блёданс, Борис Смолкин, Мирослава Карпович, Иван Чабан.

Дарья Донцова

Выход мультфильма - большое событие в индустрии развлечений, потому что он сделан на основе игрового «движка», с применением новейших технологий.

Нюансами съёмок поделился режиссер Григорий Вожакин: «Мы снимали фильм с помощью технологий захвата движений «Motion Capture», на специальной площадке, фиксировали движения артиста, находящегося в костюме. Сцена идет как на обычной киноплощадке, но используется много камер, снимают со всех сторон. Дальше материал направляется в «движок», настраиваем освещение, локации, спецэффекты и все. Сложно быть первопроходцами, никто не рисковал, а мы рискнули, и у нас получилось! Самое главное, дети увидят необычный мультфильм, который похож на фильм!».

Юлиана Слащева представляет команду

Председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева уверена, за технологиями будущее: «Задача - сделать так, что таких как «Чинк», мета-вселенных было много, чтобы детям и родителям внутри этих вселенных было комфортно и интересно».

Дарья Донцова прибыла на премьеру с семьей, и все внимание было приковано к внуку Мише. На вопрос, чем отличается создание «взрослого» детектива от «детского», писательница шутливо ответила: «Понимаете, во «взрослом» детективе я могу убить кого-то, кого не очень люблю, а в «детском» не могу, поэтому там украли «банку варенья» и быстро ее нашли».

Александр Олешко

«Голос» медвежонка Фила, Александр Олешко считает, что артисту нужно оправдать доверие режиссера, это большая ответственность. Ведь актер должен подчиниться режиссеру, актер - краска, он предлагает режиссеру свои варианты, это сотворчество. «Характер моего персонажа, привычки, внутренний мир совсем не похож на мой. Мы с Филом - полные противоположности!», - говорит артист.

Ольга Бузова, Эвелина Блёданс с сыном Семой

По мнению Ольги Бузовой, которая тоже посетила премьеру, все мы дети, независимо от возраста: «Я пришла на премьеру со своими друзьями и их детками, которые смотрели на экран с широко открытыми глазами. Мы порадовались, что детям хорошо. Да и сами на полтора часа окунулись в милую атмосферу детства, где всегда добро побеждает зло».

Творческая команда проекта

Кинопрокат мультфильма «Чинк: хвостатый детектив» стартует по всей стране 17 ноября.