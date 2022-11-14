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14 ноября 2022 13:53

Дарья Донцова придумала мультик для внука. Без убийств

В Москве прошла премьера мультфильма «Чинк: хвостатый детектив»
АКСЕНОВА Антонина
В Москве прошла премьера мультфильма «Чинк: хвостатый детектив»

В Москве прошла премьера мультфильма «Чинк: хвостатый детектив»

Фото: Предоставлено "КП"

Автор истории о жителях сказочной «Медовой долины» - детективная писательница Дарья Донцова. Динамичный мультфильм, полный ироничного, «донцовского» юмора, повествует о похождениях парочки детективов – бельчонке Чинке и его напарнице, мудрой сове Софи. Основа сюжета - похищение важного артефакта, Золотого улья. Распутывать таинственную цепочку событий героям помогают друзья - простодушный медвежонок Фил, энергичный енот Ник, забавная белка Люси. Персонажей озвучили: Александр Олешко, Ян Цапник, Эвелина Блёданс, Борис Смолкин, Мирослава Карпович, Иван Чабан.

Дарья Донцова

Дарья Донцова

Выход мультфильма - большое событие в индустрии развлечений, потому что он сделан на основе игрового «движка», с применением новейших технологий.

Нюансами съёмок поделился режиссер Григорий Вожакин: «Мы снимали фильм с помощью технологий захвата движений «Motion Capture», на специальной площадке, фиксировали движения артиста, находящегося в костюме. Сцена идет как на обычной киноплощадке, но используется много камер, снимают со всех сторон. Дальше материал направляется в «движок», настраиваем освещение, локации, спецэффекты и все. Сложно быть первопроходцами, никто не рисковал, а мы рискнули, и у нас получилось! Самое главное, дети увидят необычный мультфильм, который похож на фильм!».

Юлиана Слащева представляет команду

Юлиана Слащева представляет команду

Председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева уверена, за технологиями будущее: «Задача - сделать так, что таких как «Чинк», мета-вселенных было много, чтобы детям и родителям внутри этих вселенных было комфортно и интересно».

Дарья Донцова прибыла на премьеру с семьей, и все внимание было приковано к внуку Мише. На вопрос, чем отличается создание «взрослого» детектива от «детского», писательница шутливо ответила: «Понимаете, во «взрослом» детективе я могу убить кого-то, кого не очень люблю, а в «детском» не могу, поэтому там украли «банку варенья» и быстро ее нашли».

Александр Олешко

Александр Олешко

«Голос» медвежонка Фила, Александр Олешко считает, что артисту нужно оправдать доверие режиссера, это большая ответственность. Ведь актер должен подчиниться режиссеру, актер - краска, он предлагает режиссеру свои варианты, это сотворчество. «Характер моего персонажа, привычки, внутренний мир совсем не похож на мой. Мы с Филом - полные противоположности!», - говорит артист.

Ольга Бузова, Эвелина Блёданс с сыном Семой

Ольга Бузова, Эвелина Блёданс с сыном Семой

По мнению Ольги Бузовой, которая тоже посетила премьеру, все мы дети, независимо от возраста: «Я пришла на премьеру со своими друзьями и их детками, которые смотрели на экран с широко открытыми глазами. Мы порадовались, что детям хорошо. Да и сами на полтора часа окунулись в милую атмосферу детства, где всегда добро побеждает зло».

Творческая команда проекта

Творческая команда проекта

Кинопрокат мультфильма «Чинк: хвостатый детектив» стартует по всей стране 17 ноября.

Шоу-бизнесКультураДарья Донцова: досье KP.RU