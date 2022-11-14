"Черная метка" НАТО: расшифрован смысл "послания" от организаторов теракта в Стамбуле

Теракт в центре Стамбула в разгар туристического сезона, в результате которого погибли 6 человек и более 80 ранены, разумеется, затмил в СМИ все другие новости. Фото: REUTERS

Теракт в центре Стамбула в разгар туристического сезона, в результате которого погибли 6 человек и более 80 ранены, разумеется, затмил в СМИ все другие новости. Но не меньший шок вызвало заявление главы МВД Турции Сулеймана Сойлу о том, что теракт был «посланием», которое руководство страны сразу же разгадало. «Мы это послание получили, - заявил министр. - Пусть не сомневаются - наш ответ будет очень жёстким. Я думаю, что соболезнования, которые передали США, похожи на то, когда убийца первым приходит на место преступления… Мы не принимаем соболезнования американского посольства.»

Трудно вспомнить, чтобы в последнее время какая-либо из стран, которые считаются союзником США - а в НАТО, напомним, армия Турция вторая по численности и мощи, - позволила себе подобное заявление в адрес лидера альянса. Отвергнуть соболезнования американцев, обвинив их в том, что, по сути, «убийцы» - это они, шаг не просто резкий, а вызывающе дерзкий. Все последнее время отношения Анкары с Вашингтоном балансировали на грани «фола»: непредсказуемый Эрдоган то подводил их к опасной, с точки зрения американцев, черте, заявляя о своих особых интересах, то делал шаг назад, подтверждая свое союзничество с Западом.

Задержанная возможная исполнительница теракта, разумеется, тут же обозначила «курдский след». Глава МВД Турции заявил, что за подрывом бомбы стоят сторонники Курдской рабочей партии (КРП) из Сирии. Кому еще может понадобится акт устрашения в Стамбуле? Курдам, давним врагам Турции. Казалось бы, какие тут сомнения? Их и нет до тех пор, пока не вспомнить, что именно американцы взяли под свое крыло курдские формирования в Сирии. Поэтому министр и припечатал их, а не только курдов: «убийцы!».

А если турки считают, что за терактом стоят их же «союзнички», то зачем это им надо? В чем может заключаться «послание», которое увидели в Анкаре?

Востоковед Каринэ Геворгян в интервью «Радио КП» высказала такую версию: Эрдоган получил своеобразную черную метку из-за того, что до сих пор фактически торпедирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО. И эксперт предполагает, что в ближайшее время турецкий лидер откажется от своей позиции по расширению военного блока Запада.

Задержанная возможная исполнительница теракта, разумеется, тут же обозначила «курдский след». Фото: REUTERS

Уточним, что президент Эрдоган выдвинул условие для того, чтобы две северные страны стали членами НАТО: Швеция должна экстрадировать в Турцию активистов-курдов, проживающих там, некоторые из которых даже входят в национальный парламент. Формальные заверения в том, что это условие будет выполнено, Анкара давно получила. Но за словами пока не последовали дела. Только представьте, какой шквал критики вызовет на себя сверхдемократическая Швеция, если передаст в «лапы автократа» Эрдогана приютивших у себя политэмигрантов. А как же ценности, которые превыше всего?

Так что версия с черной меткой вполне рабочая. Можно добавить в ее пользу и то, что теракт стал жесточайшим ударом по туриндустрии Турции и негативно скажется на экономике страны. Ведь всего несколько дней назад премьер Греции Мицотакис признал, что в этом году россияне туристический сезон в его стране провалили. Но при этом добавил, что санкции против России были правильным решением. Вот он - правильный премьер, а Эрдоган, не чинящий преград туристам из России да еще и не ставший во фрунт санкционных активистов - президент неправильный. Теперь и у него турсезон просядет. А не надо быть умнее других…

Честно говоря, сегодня версия о том, что за терактом против Турции может стоять ее старший союзник, не выглядит шокирующей. Просто вспомним, кто подорвал «Северные потоки», чтобы у Европы даже соблазна не было получать в достатке столь необходимый ей российский газ. Ничего личного, просто бизнес… Нравы нынче политические посуровели. И если союзник ведет себя вызывающе и на устные замечания не реагирует, то почему бы и бомбочку не взорвать, чтобы понятливым стал?

И совсем новый оттенок трагедии в Стамбуле придают сообщения о российско-американских переговорах, которые якобы именно сегодня начались в Турции. Со стороны России на них в прессе разглядели директора СВР Сергея Нарышкина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков эту новость не подтвердил, но и не опроверг. Тугой клубок получается. Турция все последнее время усиленно предлагает себя в посредники переговоров между открыто враждующими сторонами. Может, им таким способом дают понять: не лезьте, куда не просят?

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