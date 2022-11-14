«Кумушки меня отговаривали и оказались не правы»: Елена Чудинова из Липецка рассказала, как взяла приемного ребенка из детдома

Варя обрела счастье в приемной семье. Фото: Личный архив

Во второй понедельник ноября отмечается Всемирный день сирот. Мечта каждого ребенка, оставшегося без родителей, - найти новую семью, почувствовать любовь и заботу. В России в детдомах сегодня живет больше 38 тысяч детей. Еще каких-то десять лет назад их было в 4 раза больше. За эти годы устройство детей в семьи в нашей стране заметно продвинулось. Во многом благодаря тому, что сироты стали более видимыми. Информацию о них можно узнать не только из Федерального банка данных детей сирот, но и найти ребенка с помощью видеоанкеты.

В этом году отмечает 10 лет фонд «Измени одну жизнь», который одним из первых в России стал снимать в детдомах видеоанкеты детей сирот. Всего за это время фондом снято более 62 тысяч анкет и больше 23 тысяч детей благодаря им смогли найти новых родителей.

KP.RU узнала, как сложилась жизнь одной из девочек, которую в числе первых взяли в семью благодаря видеоанкете фонда «Измени одну жизнь».

Фото: Личный архив

Яблоки для директора детдома

У Елены Чудиновой и Андрея Васильева из Липецка общих детей не было. У него - двое взрослых сыновей от первого брака, а у нее диагноз, не позволяющий родить ребенка. Так и пришла мысль о приемном ребенке. В 2012 году они взяли в семью 11-летнюю Варю. Елене тогда было 45 лет, ее мужу - 52.

Изначально Елена и Андрей хотели взять в семью девочку 4-6 лет. Обратились в опеку, но ребенка такого возраста подобрать им не смогли. Вместо этого им предложили 11-летнюю Варю.

- Сначала я не была готова к этой ситуации. Девочка 11 лет? Почти подросток? К тому же оказалось, что у нее есть три старших брата и старшая сестра. Муж недоумевал: как мы будем общаться с ее родственниками? Как они к нам отнесутся? Нам предложили посмотреть видеоанкету, познакомиться с девочкой, подумать, - рассказывает Елена Чудинова.

Сама Варя очень хотела попасть в семью. Даже шла на маленькие хитрости. Подходила к директору детдома и просила найти ей родителей, а чтобы он не забыл о ее просьбе, приносила ему свои яблоки, специально оставленные с полдника. Директор яблоки не брал, но рассказал о девочке в опеке, и опека предложила Елене и Андрею с ней познакомиться.

- Видеоанкета помогла мне выбрать именно Варю. Я интуитивно поняла, что это мой ребенок. Теперь, глядя на ее детские фотографии, я жалею, что не была с ней рядом тогда, когда она была маленькой. Никогда, ни одной секунды я не жалела, что она появилась в моей жизни, - говорит Елена.

Фото: Личный архив

«Кровные родители не хотели отпускать»

Проблема была в том, что кровные родители Вари жили в том же селе, где находился детдом, и временами они приходили навещать дочь.

- Когда они узнали, что мы хотим ее забрать, стали возмущаться, хотя давно уже были лишены родительских прав. Варя провела в детдоме около четырех лет. Выход из ситуации нашла она сама. Она поговорила с мамой и убедила ее отпустить в другую семью. Со своей стороны мы обещали, что Варя будет время от времени навещать родителей, - рассказывает Елена.

На данный момент Варин папа умер. Маму Варя время от времени навещает, привозит ей дрова. Когда она болела, Варя забирала ее из больницы.

- Я никогда не говорила ей плохо о родителях, наоборот, подчеркивала, что у Вари две мамы. С Вариными родственниками у меня сложились хорошие отношения. Правда, с ее братом Иваном видимся редко, но он и живет в Москве. Варина сестра Юля воспитывает двоих детей, умница и красавица. Братья Денис и Максим иногда приезжают в гости, звонят, остаются ночевать, - говорит Елена.

Фото: Личный архив

«Стали с дочкой подругами»

Варя легко вошла в новую семью. Правда, у девочки возникли проблемы с учебой, и потому пришлось нанять репетиторов. Окончив 9 классов, Варя поступила на бюджетное место в липецкий техникум сервиса и дизайна. Сейчас она заочно учится на 1 курсе в Липецкой академии РАНХиГС, а чтобы были деньги, подрабатывает кассиром в магазине. От своих приемных родителей Варя съехала в отдельную квартиру, но регулярно с ними общается.

-Жизнь с приемным ребенком оказалась гораздо легче, чем я ожидала. Моя дочка - добрый и мудрый человек, способный к сопереживанию и даже пожертвованию. Сейчас мы с ней в большей степени подруги, и я тоже могу обратиться к ней за советом - например, по поводу выбора нового платья или установки нового приложения на телефон, - рассказывает Елена.

Фото: Личный архив

А заодно дает совет потенциальным приемным родителям: «не слушайте «доброжелателей», разных кумушек и их советы. Мне в основном приходилось сталкиваться с положительным отношением к усыновлению и опеке, но бывали и ситуации, когда «добрые люди», говорили мне, что Варя не будет общаться со мной, когда вырастет или намекали на что-то еще. Все это оказалось неправдой».

- Очень многим семьям программы помощи нашего фонда дали возможность подготовиться к появлению приемного ребенка в семье, трезво оценить свои возможности, справиться с проблемами и не подойти к опасной черте, задумавшись о возврате. Ведь цель нашего фонда - помочь детям найти семью и больше ее не потерять. Только работая в этих двух направлениях, давая возможность детям в детдомах быть увиденными и профессионально поддерживая приемных родителей, настоящих и будущих, возможно решать такую задачу, - рассказала «КП» директор фонда «Измени одну жизнь» Яна Леонова.

Фото: Личный архив

Как можно помочь

Не каждый готов стать приемным родителям. Но менять жизни может любой из нас. Например, поддержав одну из программ фонда и помогая детям из детдомов или приемным родителям. Можно поделиться видеоанкетой ребенка, которому нужна семья, и стать для него своеобразным «Ангелом-Хранителем». Можно придумать хороший повод, чтобы сделать доброе дело вместе с друзьями. Или просто поделиться доброй открыткой с теми, кто вам дорог.