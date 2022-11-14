Поэт Илья Резник посвятил стихотворение российским солдатам на Украине

Поэт Илья Резник Фото: Алексей БУЛАТОВ

Люди по всей России сегодня помогают нашим солдатам, собирают деньги на нужды армии, шьют новую форму, тёплые вещи…

«А вы чем готовы помочь фронту?»

Так звучал «Вопрос дня», ответы на который мы публикуем в ежедневном номере «Комсомолки», который выходит на вторник, 15 ноября.

На этот раз в рубрике приняли участие наши постоянные эксперты - известные люди, друзья газеты.

Илья Резник, поэт, в детстве пережил блокаду Ленинграда:

… - Реквием на мои стихи, посвящённый защитникам Донбасса, который в эфире Радио «Комсомольская правда» исполнила Азиза, продолжает звучать на концертах, на улицах и площадях. Люди плачут.

А ещё я отправил в зону военной спецоперации три ящика книг духовной поэзии.

И, самое главное, что сейчас мы делаем - в издательстве «Граница» уже печатается многотысячный тираж книги - доступной, в мягкой обложке - это собрание духовной поэзии из четырех моих томов.

Каждый том – это как бы глава общего собрания.

Всего более 20 тысяч книг пойдут на фронт, в окопы, нашим ребятам.

И еще издательство «Вече» готовит для Донбасса мой «Алфавит».

У меня на каждую букву - четверостишие. Например, буква «Г» - «Гимн России». «Ф» - «Флаг». «Р» - «Россия», «Родина».

А 1 апреля я буду отмечать в Кремле свой юбилей. На который и вас приглашаю.

И я предложил позвать на этот праздник и донбасских детей. Днем они погуляли бы по Москве, посетили бы музеи.

А вечером - в Кремль, на мой концерт.

- Интересно. А стихи теперь почитаете для Радио «КП»?

- Я посвятил их нашим воинам.

Солдат, солдат, товарищ мой и брат,

Бессменный страж родного крова,

Я посвятить сегодня рад

Тебе торжественное слово.

Был путь тревожен твой и крут,

Звенела сталь, гудело пламя.

Ты за редутом брал редут

И заслонял собою знамя.

Свистели пули у виска,

Но страха ты, солдат, не ведал.

Твоя заслуга велика,

И нет цены твоим победам.

Друзей-товарищей своих

В сраженьях яростных теряя,

Ты бился в схватках огневых

У рубежей родного края.

А затихал недальний гром,

С надеждою неодолимой

Ты вспоминал свой отчий дом

И нежный взгляд своей любимой.

Ты шел бесстрашно в смертный бой

Не за чины и за награды.

И меч склонила пред тобой

Врагов зловещая армада.

Так будь же счастлив ты стократ,

И не померкнет твоя слава,

Защитник Родины, солдат –

Любовь и гордость всей державы.

* * *

Леонид Палько Фото: Михаил ФРОЛОВ

Леонид Палько, президент издательства «Вече», секретарь Союза писателей России:

… - Когда началась специальная военная операция, первое, что мы собирались предпринять - это, конечно же, поехать в зону боевых действий.

Но нам запретили это делать, что, конечно же, было справедливо.

Потому что, по сути, начались бои, и воевать должны люди, которые прошли специальную подготовку.

И тогда мы подумали: «А давайте обратимся к людям, которые на эту тему пишут стихи, и - вполне может быть - именно сейчас, в это самое время, находятся на передовой».

И мы начали эти стихи собирать.

Вы знаете, буквально в марте 2022-го уже набрали на 2 сборника. Мы начали думать как их издавать, выпустили первых 3 тома.

- Значит, авторы этих произведений - сами солдаты, участники спецоперации?

- Да… К сожалению, один уже погиб…

— Светлая память.

—Да. Да. Это вот были те ребята…

Эта наша идея нашла поддержку в Администрации Президента России.

Потом мы участвовали в конкурсе на получение гранта. И этот грант выиграли!

И сделали уже четвёртый том. Потом - пятый.

Общий тираж этих наших книг - более 200 тысяч экземпляров.

И, практически, все эти книги мы отправили в госпиталя, в зону боевых действий.

В это же время наши поэты, писатели, барды уже сами, вслед за своими произведениями, скажем так, отправились в госпиталя. В прифронтовые населённые пункты. Туда, где нужна наша поддержка.

Всего у нас было 20 командировок. Сейчас вот начинаем новую серию поездок.

- Понял, скажите, а мы не забыли идеолога всех этих акций - председателя Российского книжного союза, экс-премьера Сергея Степашина, который с самого начала был их вдохновителем?

— Да, Сергей Владимирович, это однозначно, он максимально нас поддерживал. Вот первые два тома я принёс ему и показал. Сергей с удовольствием просмотрел и прочитал. Вот он в этом плане молодец.

И это он дал команду отвезти книги в госпитали, мы отвозили, помните, я вам рассказывал?

- Да! Спасибо вам огромное, берегите себя!