Платить будете до смерти, и после: рассказываем, как работает система микрозаймов изнутри

Рассказываем, как работает система микрозаймов изнутри Фото: Олег УКЛАДОВ

Маленький офис в жилом доме. За левой стенкой у меня ломбард, за правой – табачный магазин. Входная дверь – самая обычная, не бронированная. Сейчас я сижу с напарницей, после окончания стажировки мне предстоит находиться тут одной. Стол, стулья, компьютер, за спиной – шкаф с бумагами, под ногами – сейф, в котором хранятся 300 тысяч рублей. Это не какая-нибудь шарашкина контора, а офис крупной компании, выдающей микрозаймы по всей России.

АЛКОГОЛИКИ САМЫЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

- Ты главное клиентов не бойся. Они будут к тебе поначалу присматриваться, но если надолго останешься, то вы подружитесь, - учит меня уму-разуму Катя, которая в этой системе «варится» уже пятый год. – И от алкоголиков нос не вороти. Ну попахивает от них – не беда. Зато они у нас самые ответственные плательщики. Наркоманы – тоже, но до поры до времени. Да и мрут они быстро. Бывают смерти и неожиданные: вот ходил-ходил ко мне клиент несколько месяцев подряд, про дочек рассказывал, про жену, про кошку. А потом приходит эта самая жена со свидетельством о его смерти. Вернулся он со смены на заводе, лег спать и не проснулся. Ему-то что, а вот семье – разорение: платить-то все равно придется.

- Погоди, - удивляюсь я, - а вы клиентов разве не страхуете?

- Страхуем, да, 4,3% от общей суммы займа им это стоит, - подтверждает Катя. – Но, во-первых, от страховки можно отказаться. Мы это не афишируем, но «постоянники» об этом знают. А во-вторых, страховка покрывает лишь «тело» займа, а проценты и штрафы за просрочку платить все равно придется.

Еще один необязательный платеж – SMS-уведомление, которое стоит 120 рублей. Мы уговариваем на максимум услуг, потому что это увеличивает шансы, что клиенту дадут ту сумму, которую он хочет. Ну или вообще хоть что-нибудь дадут (в марте, например, займы «новичкам» не выдавали вовсе). За время моей работы трое просили от 20 до 30 тысяч рублей, но лишь один получил. Остальным одобряли меньше. Люди брали и это: во-первых, и 8000 – деньги, во-вторых, если выплатить их вовремя, в следующий раз дадут больше. Наверное.

КРУГОВОРОТ

Никто не скрывает, что проценты в микрозаймах, мягко говоря, высокие. Новым клиентам оформят под 0,69% в день, неблагонадежным с подпорченной кредитной историей – под 0,97%, тем, кто ходит постоянно и платит без задержек – под 0,47% Но при этом, чем раньше выплатишь займ, тем меньше будет сумма: проценты удержат лишь за прошедшие дни.

Опытные сотрудники знают: если человек пришел однажды, рано или поздно он вернется. Может быть, скоро, а может, через несколько лет. Но результат один – попадет в круговорот, из которого выбраться сам не сможет. Поэтому середина месяца – традиционно самое «жаркое» времечко: люди приходят за деньгами до получки. Потом долг погашают, но сразу же берут еще.

- Есть у нас одна бабуля, она постоянно берет займы на покупку книг. Причем не толковых, а из рекламных брошюр, которые по подъездам разбрасывают: мол, закажи книги на такую-то сумму и выиграй миллион, - рассказывает Катя. – В последний раз я ей говорю: «Бабуль, а дети-то ваши знают, что вы 10 тысяч взяли на книжки?» А она аж руками замахала: «Нет, они же ничего не понимают в этом! А мне письмо прислали, что уж в этот раз я обязательно выиграю! Вот они рады будут, когда я миллион подарю!». И жалко ее, и поделать ничего нельзя – у меня план, ни одного клиента терять нельзя.

РИСКУЮТ ЗА КОПЕЙКИ

Без выполнения плана работники микрозаймов получают кошкины слезы. Не верьте, если видите в вакансии 60-70 тысяч рублей, за эти деньги вы ночевать в конторе будете. В среднем рабочий день начинающего специалиста стоит 1500 рублей, график 2/2, итого 22 500 за 15 дней. Каждый следующий вне графика оплачивается по двойному тарифу, как и работа в праздники.

Есть и премии: за выполнение двух планов – по количеству выданных займов и по их общей сумме. Выполнять оба одновременно нереально, потому что план постоянно повышают.

А еще штрафы: за невыключенный компьютер, за то, что из офиса вышла, а бейдж не сняла, и так далее и тому подобное.

При этом работодатель не обеспечивает не то что безопасности, но и элементарных удобств: тот факт, что у нас на троих с ломбардом и табачкой есть туалет – большое везение. Бывает, что и соседей нет – будут убивать, никто не услышит. Почему? Да тревожная кнопка отсутствует!

- Несколько лет назад была, но от нее отказались, она бестолковая. Вот задела я ее коленкой (она ж под столом, чтобы клиенты не видели), звоню диспетчеру, объясняю ситуацию, а она заявляет: «Боец уже выехал, вернуть его нельзя, ждите». И приезжает этот красавец… через 20 минут. За это время меня бы уже трижды ограбили, - вспоминает Катя.

К слову, как действовать в случае нападения, сотрудникам тоже не рассказывают. Открыть кассу самостоятельно ни один преступник не сможет, да и открываются ящики по истечение разного времени (какой-то – через пять минут, другой – через полчасика, к примеру). Зато работник микрозаймов с первого дня четко себе уяснил: он за каждую копейку отвечает своим кошельком. Застрахованы ли деньги, никто здесь, на местах, не знает, поэтому многие за кассу будут стоять горой, пытаться заговаривать преступнику зубы в надежде, что кто-нибудь в это время зайдет, или служба безопасности глянет на камеры и заметит неладное.

Многие люди на такое согласны, но не я. Поэтому с микрозаймами быстренько распрощалась.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Как не попасть в кабалу

1. В первую очередь определитесь, так ли необходима вам вещь, ради которой вы хотите взять займ. Подумайте, когда и из какого источника дохода вы будете его отдавать. Сумма ежемесячных выплат не должна превышать 30-40% от вашего дохода.

2. Уточняйте полные условия пользования деньгами: когда и в каком объеме вносить первый платеж, какова будет конечная сумма переплаты, можно ли погашать займ частями и досрочно, будут ли пересчитываться проценты в меньшую сторону, каковы штрафные санкции и когда они применяются.

3. Сравните условия в разных организациях, возьмите небольшой тайм-аут. Возможно, в другом месте предложат более выгодный для вас тариф.

Комментарий специалиста

Почему люди берут деньги в микрофинансовых организациях?

Нина Ковалюнас, кандидат философских наук, доцент, психолог:

- На это есть две причины. Первая – объективная. Когда человек попал в сложную ситуацию и денег не хватает на еду или лекарства. Бывает же, что человек теряет работу или находится в промежуточном состоянии – ушел с одной должности, еще не перешел на другую. Но он уверен, что со временем все наладится и он займ отдаст. Так обычно и происходит.

Но есть и вторая причина, субъективная. Деньги нужны на какие-то излишки, вещи не первостепенной важности или даже на нечто незаконное – тогда человек еще и хочет сохранить инкогнито, чтобы его близкие ничего не узнали.

Есть также люди инфантильные, которые не могут найти себя, заставить самих себя работать и зарабатывать, они надеются отыскать способ получать легкие деньги. И такие займы без справок, залогов и поручителей как раз кажутся именно таким способом. Это самый опасный вариант: человек получает все, что хочет, создает иллюзию, что деньги небольшие, отдать их будет так же легко, как и взять, что он ничем не рискует. Но долги растут, и рано или поздно придется столкнуться с реальностью лицом к лицу. Это такая отсроченная ответственность, которая нужна инфантильным людям, чтобы чувствовать себя успешными.

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