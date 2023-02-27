Лечить больного, а не болезнь: персонализированная медицина – в фокусе внимания РАН

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Состоявшееся заседание Совета РАН по персонализированной медицине привлекло внимание ведущих экспертов в области медицины. Участие приняли представители Академии наук, а в повестку дня были включены наиболее актуальные вопросы развития персонализированной медицины в нашей стране.

Председатель Совета академик Е.В. Шляхто обозначил предпосылки создания Совета: приоритетное значение в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации до 2030 года, растущее количество компетенций в данной сфере, необходимость создания общей платформы и консолидации сил в целях перехода от общего подхода терапии к персонализации. Деятельность Совета будет охватывать: персонализированную диагностику, терапию, профилактику, информационные технологии и искусственный интеллект, фармакогеномику и персонализированную биотерапию, включая регенеративные проекты, клеточную и генную терапию. К функциям Совета будут относиться экспертиза, планирование, интеграция, научный подход к внедрению технологий на основе современных лучших практик.

Заместитель председателя Совета, академик Д.А. Сычев напомнил, что Концепция персонализированной медицины была утверждена приказом МЗ РФ в 2018 году и выделил этапы становления персонализированной медицины в России, сделав акцент на персонализацию медикаментозной терапии на основе ADME-маркеров. Он подчеркнул, что, по современным данным, индивидуальный ответ на лекарственный препарат зависит от генетических параметров конкретного пациента, как минимум, на 50%, что определяет важность фармакогенетического подхода к терапии. Им были представлены алгоритмы персонализированной медикаментозной терапии.

Академики обсудили межведомственное взаимодействие, подготовку кадров и популяризацию персонализированной медицины, необходимый уровень системы сбора данных, организацию банков данных, равный доступ к ним научных коллективов.

«Настоящее время диктует необходимость сместить фокус с процессов на результаты, которые может обеспечить только синергия фундаментальной и прикладной науки», сказал в своем выступлении вице-президент биотехнопарка «ГЕНЕРИУМ», член-корреспондент РАН Д.А. Кудлай. - «Персонализированная медицина несет в себе мощный потенциал в изменении к лучшему жизни и здоровья людей. Результаты работы научных коллективов в этой сфере должны повлиять на социально-экономические показатели общества в обозримые сроки и определить очередные цели ближайших периодов на основе новых технологических платформ. Общество заинтересовано в результатах исследований, основанных на современной регуляторике и доказательной медицине. Для этого в настоящее время в обеих палатах Федерального Собрания РФ обсуждаются изменения в федеральном законе от 23.06.2016 г. № 180-ФЗ (о биомедицинских клеточных продуктах), доступность людям и готовность системы здравоохранения экономически акцептовать новые эффективные и безопасные технологии».

Научный Совет по персонализированной медицине был создан 27 декабря 2022 года при Президиуме РАН в рамках Стратегии научно-технологического развития страны до 2030 года. В настоящий момент это 4-й Совет при Президиуме РАН по медицинской тематике. Данный Совет это научно-консультативный, координационный и экспертный орган при Президиуме РАН, в вопросы ведения которого входит развитие индивидуальных подходов в медицине, а также обеспечение координации и преемственности научных исследований, трансляция данных исследований в медицинскую практику и развития медицинской и фармацевтической продукции. В его состав входит 40 наиболее авторитетных российских учёных, обладающих широкой компетенцией и солидной научно-практической базой в области медицины, фармацевтики, биологии и сопряжённых отраслей.