Корпоративный конфликт захлестнул производителя и переработчика промышленной конопли «Коноплекс»

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В России готовы устранить проблему с принятием решений в крупных компаниях с иностранным участием, где недружественные акционеры отстранились от управления из-за санкций. Агентство «Интерфакс» сообщило, что в РСПП подготовили проект указа президента, который разрешит российским компаниям до конца 2023 года не учитывать голоса совладельцев из «недружественных» стран при принятии корпоративных решений.

Идея, конечно, благая. Да, в первую очередь она касается системообразующих предприятий и тех нерезидентов, кто самоустранился от участия в российском бизнесе. Однако данный инструмент может использоваться, в том числе и недобросовестными бизнес-партнерами в корпоративных спорах. К сожалению, из-за российской ментальности ведения бизнеса разногласия достаточно часто и быстро переходят в разряд личного противостояния.

Конфликт между соучредителями компании «Коноплекс» тому пример.

ИСПЫТАНИЕ РОСТОМ

В 2015 году Роман Белоусов и Евгений Скигин создали компанию по производству и переработке промышленной конопли «Коноплекс». Доли в предприятии разделили по 50%. Производство разместили в Пензенской области. К настоящему времени это крупнейший игрок в отечественном коноплеводстве – на его долю приходится четверть рынка промышленной конопли. Включает в себя ряд дочерних предприятий, научными исследованиями в компании занимается Центральный научно-исследовательский институт промышленности и сельского хозяйства (с 2020 года разработано два новых сорта - с повышенным содержанием масла в семенах и урожайностью).

Уточним, что промышленная конопля не имеет никакого отношения к наркотикам. В промышленной конопле их настолько мало, что использовать ее для этих целей бессмысленно. А в гражданском обороте – достаточно выгодно. Промышленная конопля используется в текстильном производстве, в производстве бумаги и биодизеля, а также продовольствия – из нее и с ее добавлением изготавливают масло, каши, йогурт, кофе, шоколад и даже макароны. Не удивительно, что техническая конопля была №1 по экспорту среди всех сельхозкультур СССР и часто занимала третье место по объемам экспорта после нефти и газа.

После развала Советского Союза отрасль пришла в упадок, но в последнее время переживает второе рождение, поскольку экологичные продукты в тренде.

«Коноплекс» способствовал стимуляции интереса к данной сельхозкультуре в России после десятилетий забвения. Однако сейчас предприятие само переживает испытание ростом…

«ПРИВЕЛИ К САБОТАЖУ»

«Сейчас группа компаний «Коноплекс» переживает корпоративный конфликт между акционерами головной компании. Эскалация конфликта, развивающегося в течение полугода, произошла в декабре 2022 года, когда управление дочерними компаниями ООО «Коноплекс» было незаконным путем передано его новому генеральному директору — Сергею Начаркину, при этом один из собственников группы компаний «Коноплекс» — Евгений Скигин — такого решения не принимал, - сообщила информационно-аналитическому порталу «Технология машиностроения MASHNEWS» глава Агропромышленной ассоциации коноплеводов (АПАК), бывший директор УК "Коноплекс" и компаний группы "Коноплекс" Милена Александрова. - Эти действия привели к саботажу производственной деятельности. Начаркин фактически заблокировал всю деятельность дочерних компаний ООО «Коноплекс»: приостановил платежи в пользу контрагентов компании, заблокировал отгрузку продукции, что повлекло временную дезорганизацию труда, нарушение сроков по исполнению обязательств дочерних компаний, задержку в выплате заработной платы работникам».

Совладелец и генеральный директор холдинга Роман Белоусов в 2022 году провел ряд внеочередных общих собраний совета директоров, в результате которых второй совладелец Евгений Скигин фактически лишился рычагов управления предприятием, а также возможности как акционер контролировать деятельность генерального директора Романа Белоусова, наделившего себя гораздо большими полномочиями. Проблема в том, что Евгений Скигин участвовал в российском холдинге через кипрскую компанию Konoplex Limited. В данной ситуации письма с информацией о проведении собрания отправлялись «Почтой России» на Кипр и в Швейцарию, хотя до конфликта отправляли письмом в Петербург и по электронной почте. Не удивительно, что Скигин не знал о сроках проведения собраний и не участвовал в них.

НЕ ОТВЕЧАЕТ ИНТЕРЕСАМ КОМПАНИИ

Причем, на протяжении всего конфликта ключевой инвестор холдинга – Евгений Скигин (один из основным кредиторов компании; собственник холдинга «Коноплекс» с долей в размере 50%) самостоятельно финансировал и продолжает финансировать группу компаний из собственных средств, сохраняя полный производственный цикл и все рабочие места предприятия, реализующего проекты в области возделывания и переработки технической конопли.

Ну и, разумеется, пытается защитить свои интересы. Ведь именно этого бизнесмена пытаются лишить собственности. Причем, уже несколько арбитражей встали на его сторону.

«Суду не представлено никакого обоснования наличия оснований для изменения системы управления группы компаний, смены персонального состава Совета директоров ООО «Коноплекс», изменения Устава Общества, в том числе увеличения срока полномочий генерального директора с 2 до 5 лет, в том числе в период корпоративного конфликта и явно выраженного недоверия одного участника другому», - читаем в решении одного суда.

«Таким образом, заседание Совета директоров ООО «Коноплекс» проведено с нарушением правил созыва и уведомления членов совета директоров общества, нарушает права и интересы Скигина Е., а также не отвечает интересам ООО «Коноплекс», - указано в другом решении арбитража.

Но до точки в этом деле далеко – сейчас в судах рассматривается несколько встречных исков от участников конфликта.