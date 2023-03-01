Водонаева купила квартиру коту, Волочкова водит питомца в салоны красоты: как российские звезды шоу-бизнеса заботятся о своих любимцах

Котик, который идеально подходит к шубке балерины и пастельным интерьерам ее особняка, обошелся хозяйке в кругленькую сумму Фото: соцсети

Эти котейкам позавидуют и двуногие: живут во дворцах, питаются деликатесами, следят за здоровьем, а на выезде требуют отдельные от хозяев гримерки. Причем, для роскошной жизни вовсе не обязательно обладать породой, родословной и прочими кошачьими достоинствами. Главное - правильно выбрать и воспитать хозяина.

АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА И РИЧЧИ

Котик, который идеально подходит к шубке балерины и пастельным интерьерам ее особняка, обошелся хозяйке в кругленькую сумму. В конце 2021 года, когда умер предыдущий питомец Лакки, малыша Риччи породы "золотистая британская шиншилла" Волочкова купила за 500 тысяч рублей. С тех пор Ричард живет как король - на просторах двухэтажного дома, в окружении игрушек и заботы домработницы.

К услугам волочковского кота - ветеринарная служба, которая работает 24/7, а также кошачьи парикмахеры и мастера "маникюра". Так, недавно Риччи целый день провел в салоне, где его мыли, стригли и вычесывали от колтунов. Усатым-полосатым здесь также окрашивают шерсть и когти, отбеливают зубы и сооружают креативные прически, например, к празднику или выставке. Стоят услуги грумеров (так называют стилистов для четвероногих) от 2000 рублей в самом скромном исполнении.

К услугам волочковского кота - ветеринарная служба, которая работает 24/7, а также кошачьи парикмахеры и мастера "маникюра" Фото: Соцсети

АЛЕНА ВОДОНАЕВА И ЭСКОБАР

В Москве коту купили квартиру в ипотеку за 19 миллионов, и это не шутка. Расточительной хозяйкой хвостатого оказалась звезда "Дома-2" Алёна Водонаева, а счастливым обладателем квадратных метров в Хамовниках - ее здоровенный мейн-кун по кличке Эскобар.

По словам Водонаевой, другого варианта у неё просто не было, так как у сына неожиданно появилась сильнейшая аллергия на кошачью шерсть. Но не выкидывать же Эскобара на улицу? Тем более, что с одним котиком - любимым Кокосом, когда-то подаренным Ксенией Собчак, экс-участнице телестройки уже пришлось расстаться: во время беременности хозяйка постоянно лежала на сохранении, и в итоге питомца отдали друзьям.

- Эскобар - мой фамильяр (так называют компаньонов ведьм в обличье животных. - Ред.), мой хвост, мой антидепрессант, - заявила Водонаева и без раздумий подмахнула ипотечный договор на 20 лет. В Хамовниках у нее также есть собственный салон красоты, поэтому вопрос с визитами в гости к коту с самого начала не был проблемой.

ДИМА БИЛАН И СОЛОМОН

Ну и кто поверит, что этот упитанный "дворянин" с гладкой шёрсткой каких-то пару лет назад бродяжничал и питался отбросами? Когда жалостливый певец подобрал на улице истощенный комок, он был обезвожен и страшно болен. Ветеринары обнаружили у Соломона ВИЧ, а точнее, ВИК - вирус иммунодефицита кошек. Для человека он не опасен, а вот животные запросто могут заразиться, поэтому других приблудившихся котов, которые считали участок загородного дома Билана своим, срочно пришлось отселять.

На спасение ВИЧ-инфицированного Соломона "ночной хулиган" ежемесячно тратит по 50 тысяч рублей. Любимец то и дело проходит трехнедельные чекапы (комплексное обследование): ездит в клинику, как на курорт, посещает оздоравливающие процедуры - не каждому хомо сапиенс такое доступно. Кроме того, у Солика есть собственный мини-домик с крошечными портретами хозяина на стенах, а еще страничка в соцсетях (6,2 тысячи подписчиков).

- Наконец-то завёл себе человека и приобрел жилье спустя восемь лет бродячей жизни, - хвастается Соломон Биланович.

ЛЕРА КУДРЯВЦЕВА И ФОФА

Телеведущая в своем питомце породы "шотландская вислоухая" душе не чает. У этого парня тоже есть личная страничка в соцсетях (17,9 тысяч подписчиков) , где он рассказывает о своих богемных "родителях". Дома его называют челокот - мол, своих кожаных хозяев Фофа понимает с полуслова, да и вообще ведет себя как полноценный член семьи: смотрит телевизор, за ужином вместе со всеми восседает за столом, пьет из-под крана сырую воду...

Фото: Соцсети

Несколько лет назад, когда шотландец по глупости дал дёру из загородного дома, Кудрявцева развернула масштабные поиски: расклеила объявления по всей округе, вместе в волонтёрами прочёсывала ближайшие леса, а еще привлекла к поискам всех знакомых экстрасенсов. У каждого из них, к слову, оказалась своя версия местонахождения Фофы, и ни одна не подтвердилась - вот и верь после этого магам и колдунам. А нашли котэ спустя неделю благодаря камерам видеонаблюдения на соседнем участке, где перепуганный беглец прятался под горой стройматериалов.

Фото: Соцсети

Говорят, после этого звезда ни на шаг не отпускает шерстяного любимца. Так, на одной из премий, где Лера была ведущей, в свой райдер она включила... отдельную гримёрку для кота, а также кошачий корм и отдельного сотрудника для присмотра за Фофой.

ЮРИЙ АНТОНОВ И 45 КОШЕК

О любви артиста ко всякого рода живности слагают легенды, и не без оснований: в загородном доме Антонова с большим участком нашли приют десятки животных. Соседи шутят: "Кому на Руси жить хорошо? Антоновским собакам и кошкам!". Говорят, у певца проживают 17 псов, которых он подобрал на улице, 20 белок, 1 петух и многочисленное семейство из четырех с половиной десятков (!) кошек. У многих из них нет имен - всё равно всех не упомнишь, зато имеются собственные утепленные резиденции и просторные вольеры, а также отдельные холодильники с кормом, на который певец, по собственному признанию, тратит большую часть доходов.

Своих мурчащих питомцев Юрий Михайлович называет кубанским кошачьим хором: "Приезжаю домой, а все 45 моих кошек выбегают и мяукают!". В хозяйский дом допущены лишь избранные: один из них - кот Пашка, которого за любовь к музыкальному пульту прозвали звукорежиссером. В имении Антонова есть и другие правила: животных не стерилизуют, поэтому мальчики и девочки живут отдельно; а в случае болезней знаменитый хозяин сам выхаживает питомцев. Так, у кота Гоши в лапке стоит протез; пятерых слабеньких котят Антонов сам кормил из пипетки, а еще одного любимца, у которого врачи обнаружили "психологические проблемы", артист брал с собой на все встречи в специальной переноске, чтобы не расставаться. Когда питомец умирает, его хоронят здесь же: на участке певца уже целое кладбище домашних животных.