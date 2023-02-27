Как изменились Бабкина, Гагарина и Бузова: Звезды показали самые модные прически и макияж весны-2023

Надежда Бабкина и ее новая прическа для нового шоу.
Фото: СОЦСЕТИ
К весне у многих появляются планы и настроение поменять прическу или цвет волос. Рассказываем со стилистом Анваром Очиловым о том, как выглядеть модно и ухоженно – о трендах и звездах, которые им следуют.
- Окрашивание. Во всех модных сферах надо не просто подражать трендам, а делать то, что идет именно вам. Цвет волос тоже можно примерить – нарисовать в сети или приложить пряди в салоне. Модный выбор богат – различные техники мелирования. Оттенки – холодные. Стрижки – каскад, боб, каре, шегги.
- Укладки. Полагайтесь не столько на тренды, сколько на то, что идет именно вам. Сейчас мода в простоте. Актуальны прически: боковой пробор; эффект мокрых волос; много кос; волны у лица в стиле 20-х годов; повязка вместо ободка; локоны; хвосты. Мода «нулевых» возвращается – челку укладываем назад, можно сделать из нее небольшой начес или вспомним хвосты-мальвинки.
- Макияж делайте тот, который идет. В косметичке должны быть: минеральная пудра (на тон светлее или темнее кожи), палетки теней самых разных цветов, карандаш или подводка (очень актуальны стрелки), три вида помады - бежевый, красный и нежный розовый. То минимальный набор для экспериментов и поиска того, что идет именно вам. В сети много уроков по макияжу – было бы желание научиться.
Народная артистка сделала новую стрижку и окрашивание для съемок в новом телешоу «Модный vs Народный». Бабкина будет давать советы женщинам как хорошо и можно выглядеть. Внешний вид легенды – соответствует и статусу, и моде. Такой насыщенный темный похож по цвету на камень оникс. Заграницей он вошел в моду из-за популярности сериала «Уэнсдей». А также возвращаются насыщенные цвета из «нулевых». Надежда Георгиевна с укладкой – она сделала стрижку шегги. Волосы подстрижены слоями, так достигается эффект рваных волос. Он делает прическу объемной.
Бузова и ее модная мокрая укладка в стиле «русалочка».
Фото: СОЦСЕТИ
Один из вариантов модной укладки «русалка». Гель обильно наносят на волосы, которые зачесывают назад. Не надо прилизывать волосы, пусть они выглядят слегка небрежно. Для ужина или вечернего мероприятия к этой прически подойдут легкие блестки на веках. Сейчас актуальны глубокие, элегантные оттенки блонда. На лето и весну рекомендуют песочный тона. Когда не готовы к серьезным переменам – можно сделать легкий эксперимент: покрасить в светлый оттенок пряди у лица.
Гагарина покрасила брови.
Фото: СОЦСЕТИ
Разные вариации каре остаются на наших головах. У Гагариной на голове еще один тренд – естественная небрежная укладка, в которой волосы взъерошены по определенному сценарию, а не хаотично. Эффект можно достичь с помощью средств для укладки и фена. Здесь Полину не узнать из-за смены цвета бровей. Белые брови меняют черты лица. Эксперимент для тех, кто хочет сразу измениться так, чтобы было заметно. Но красить брови в желтый, песочный или белый цвет надолго не стоит – уже не так и модно, и не всем идет. Гагарина была в таком образе недолго. Светлые, разноцветные брови – эксперимент на один праздник. Если и менять цвет бровей, то заодно с окрашиванием волос - в тон ему.
Мороз часто экспериментирует со стрижками. Ей повезло — волосы растут быстро.
Фото: СОЦСЕТИ
Актриса и ее креативный боб для тех, кто не любит долго возиться с прической. Здесь все элементарно – моем голову, наносим укладочное средство для объема и текстуры и сушим голову феном-щеткой, вытягивая волосы. Холодные оттенки, как у Мороз – очень актуальны.
Валерия и ее заколки.
Фото: СОЦСЕТИ
Классика жанра опять во всех парикмахерских. Каре выполняют в разных техниках. Актуально каре с ровным срезом, благодаря ему волосы будут выглядеть плотнее. Просто – идет почти всем. Очень модно – блестящие заколки или украшенные кристаллами, или с камнями. Также носят вместо ободка тонкую повязку на голове – она должна лежать по линии роста волос, а локоны гладко уложены или убраны в низкий хвост.
Самбурская наделала себе модных волн на голове.
Фото: СОЦСЕТИ
Здесь артистка демонстрирует волны у лица, которые носили в начале прошлого века. Для их укладки понадобится гель и небольшая расческа – сделать несложно, нужно пару раз посмотреть видео от профессионалов. Окрашивание называется брауни: основной цвет глубокий коричневый, по которому пустили тонкие пряди карамельных оттенков. Так сейчас красят принцессу Кейт Миддлтон.
Регина Тодоренко и Наталья Подольская. Фото: онлайн-кинотеатр START
Певица и телеведущая демонстрируют модную и сложную технику окрашивания - шатуш. Часто прикорневая зона остается нетронутой или слегка затемненной. Переход оттенка начинается гораздо ниже корней. Растяжка оттенков плавная, напоминает мелирование с эффектом сильно выгоревших прядей. Такое окрашивание – долгосрочное, не нужно часто бегать в парикмахерскую. У Тодоренко многослойная стрижка каскад – такая добавляет волосам объем. И дает массу вариантов укладки. Такой творческий беспорядок - модно, а также легкие локоны, кудри, хвосты.
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