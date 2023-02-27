Ипотеку берут чаще, а от жилья хотят больше: как господдержка изменила рынок недвижимости

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В апреле 2020 года в России появилась программа льготного ипотечного кредитования: стало возможным взять кредит на покупку квартиры в новостройке по сниженной ставке. С тех пор прошло почти 3 года, и мы решили узнать, как изменился рынок жилой недвижимости за это время, что произошло с ценами и какие квартиры сегодня интересны покупателям.

ЖИЛЬЯ СТРОЯТ БОЛЬШЕ

За 2022 год в России введено 102,7 млн кв. м. жилья, что стало рекордом. Это на 11% больше, чем годом ранее, — такие данные приводит Росстат. Объемы строительства и ввода жилья стабильно растут, и одним из факторов роста как раз стало распространение льготных ипотечных программ.

ИПОТЕКУ БЕРУТ ЧАЩЕ

Благодаря господдержке мечта купить квартиру или дом стала не такой уж несбыточной, а вполне реальной даже для тех, кто раньше и не задумывался о новоселье. В 2022 году Сбербанк установил рекорд по выдаче льготной ипотеки. По данным сервиса недвижимости Домклик от Сбера, за прошлый год новое жилье с помощью ипотечных госпрограмм приобрели более 249 тысяч человек. Общая сумма выданных льготных жилищных кредитов составила 1 трлн рублей.

Кстати, сегодня 80 – 90% квартир в новостройках раскупают ипотечники, причем большинство из них берут именно займы с господдержкой.

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ЦЕНЫ ПОШЛИ ВВЕРХ

Недвижимость в России стабильно дорожает, но после введения в 2020 году льготной ипотеки рост цен ускорился. Выгодные условия кредитования и традиционное желание потребителей в кризисный период сохранить свои средства вызвали ажиотажный спрос на недвижимость. Вслед за ним вверх пошли и цены. Сейчас, правда, стоимость квадратного метра дорожать перестала. А вторичка и вовсе начала дешеветь — в среднем, в начале 2023 года цены, по данным Домклик, снизились на 3 – 4%.

СУММА ЗАЙМА ВЫРОСЛА

Вслед за ростом цен увеличился и размер ипотечного кредита. По данным аналитиков Домклик, средняя сумма жилищного кредита в России в 2022 году составила 2,7 млн рублей. В Москве эта цифра выше — 6,6 млн рублей. Если говорить о размере первоначального взноса, то его средний размер по итогам 2022 года составил 1,4 млн рублей. Однако в Москве он намного выше — на уровне 3,7 миллиона.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЛАТЕЖ СНИЗИЛСЯ

Снижение ставок повлияло на размер ежемесячного платежа. К примеру, в ноябре 2021 года заемщики выделяли в среднем 37,5% своего дохода на ежемесячный платеж по ипотеке, а в ноябре 2022 года этот показатель снизился до 30,3%.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПОКУПАТЕЛЬ СТАЛ ДРУГИМ

Женщина, 35 лет, замужем, с детьми. Работает в торговле, владеет складом, водит машину, отдыхает на даче. Мечтает о большом загородном доме, но пока живет в квартире в новостройке в Москве (или крупном городе), за которую выплачивает ипотеку. Вот так сегодня выглядит портрет среднестатистического россиянина, приобретавшего жилье в последние год – полтора — этот портрет составили не какие-то нейросети, а эксперты сервиса Домклик от Сбера, проанализировав статистику. На долю женщин приходится 55% всех сделок.

ПОПУЛЯРНЫЕ КВАРТИРЫ ИЗМЕНИЛИСЬ

Отдельная комната для ребенка, рабочий кабинет или большая гостиная — по наблюдениям застройщиков, покупатели стали выбирать квартиры попросторнее. И опять — благодаря льготной ипотеке. Воспользовавшись низкими ставками, россияне решили взять от жизни как можно больше. Ну и, конечно, новостройки — лидеры продаж. Кстати, по мнению экспертов, за последние годы увеличилось и число критериев, важных для покупателей при выборе жилья. Если раньше многие согласны были приобрести не самую качественную квартиру — лишь бы цена была низкой, то сегодня люди на это не идут.

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