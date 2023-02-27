У скандально известного «Экоприюта» в Астрахани арендодательница требует почти 6 миллионов рублей

Неделю назад стало известно о задержании бывшего депутата городской думы Астрахани Андрея Невлюдова. Задержание якобы связано с деятельностью скандально известного ООО “Экоприют”. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неделю назад стало известно о задержании бывшего депутата городской думы Астрахани Андрея Невлюдова. Задержание якобы связано с деятельностью скандально известного ООО “Экоприют”. Ранее, напомним, СУ СК России по Астраханской области сообщило о возбуждении уголовного дело по факту мошенничества при реализации "Экоприютом" контрактов по отлову, содержанию и возврату бездомных животных.

По версии следствия, чиновники астраханской мэрии в 2022 году заключили с ООО «Экоприют» 12 контрактов на общую сумму более 28 миллионов рублей. После чего, "достоверно зная, что договорные обязательства по вышеуказанным контрактам не исполнены, подписали акты приемки оказанных услуг, а также иные документы, подтверждающие выполнение условий контракта".

По информации “Комсомольской правды”, главная претензия к приюту - это отсутствие ряда подтверждающих документов: заказчику якобы не были переданы акты выбытия отловленных безнадзорных животных, а также видео возврата отловленных животных в места обитания.

В распоряжении “КП” оказалась информация по финансовому анализу документации ООО “Экоприют” за 2021 и 2022 годы. Судя этим документам, главным контрагентом приюта была индивидуальный предприниматель Невлюдова Мария Юрьевна. Именно ей, как следует из заключенных договоров, принадлежит имущественный комплекс, который арендует приют. Точнее, арендовал: как стало известно "КП", приют получил от ИП “Невлюдова М.Ю.” уведомление о расторжении договора аренды. По версии ИП Невлюдовой, “Экоприют” задолжал ей более 5,5 миллионов рублей в качестве арендной платы за декабрь 2022 и январь 2023 года. В документе утверждается, что 1 декабря 2022 года “Экоприют” заключил с ИП “Невлюдова М.Ю.” договор аренды со ставкой 2 881 000 рублей в месяц. При этом, по словам и.о. директора приюта Дмитрия Мирошниченко (интервью с ним было записано 10 февраля), данный договор не был согласован с учредителями, и в документах приюта нет своего экземпляра. Зато есть другой договор - от 1 января 2022 года, подписанный ИП Невлюдовой и предыдущим директором Валерием Кущенко. Согласно этому документу, ставка аренды - 400 750 рублей в месяц. Таким образом, со слов Невлюдовой выходит, что в начале декабря прошлого года арендная плата для приюта выросла более чем в 7 раз - и бывший директор учреждения Кущенко на это согласился.

Из материалов финансового анализа деятельности ООО “Экоприют” следует, что в 2022-м году Мария Невлюдова получила от компании в качестве платы за аренду принадлежащего ей имущественного комплекса свыше 32 миллионов рублей. Еще 6,5 миллионов рублей были перечислены на счет ее ИП за некие транспортные услуги. Кроме того, ИП “Невлюдова М.Ю.” получила от приюта почти полмиллиона рублей по договору аренды рекламного места, еще около 1 млн рублей в качестве “возврата беспроцентного займа”. Всего ИП Невлюдова в 2022 году получила от “Экоприюта” порядка 42 миллионов рублей. В прошлом году различные муниципальные образования Астраханской области по госконтрактам на решение проблемы бездомных животных перечислили “Экоприюту” около 52 миллионов рублей. Следовательно, на счете индивидуального предпринимателя Марии Невлюдовой оказалось почти 80% этих средств.

Из оставшихся 10 миллионов собакам “досталось” примерно 5,5 миллиона рублей. Во всяком случае, именно такая сумма получается, если сложить все расходы на закупку кормов, лекарств, утилизацию отходов, а также покупки в зоомагазинах и ветеринарных аптеках. Кстати, в эти 5 миллионов входят еще и расходы на “обследование” животных - и это всего 514 тысяч рублей. По оценке нынешнего руководства, в прошлом году через Экоприют прошло около 4700 собак.

В финансовых документах ООО “Экоприют” за 2021 год выделяются еще три любопытных платежа. В конце 2021-го ИП “Невлюдова” получила от “Экоприюта” 8,2 млн рублей в качестве предоплаты за аренду имущественного комплекса в 2022 году. Таким образом, всего в 2022 году аренда имущественного комплекса обошлась “Экоприюту” более чем в 40 миллионов рублей, а суммарно с декабря 2021 по декабрь 2022 года включительно ИП Невлюдова получила от “Экоприюта” около 50 миллионов.

Вероятно, проверка правомерности всех выплат и станет одной из задач следствия. Что касается договора аренды, то здесь определить тот, который имеет юридическую силу, не составит труда. Согласно ГК РФ, договоры аренды предприятий как имущественных комплексов подлежат обязательной государственной регистрации в Росреестре.

По словам и.о. директора ООО «Экоприют» Дмитрия Мирошниченко, сейчас его задача — выполнить работы, предусмотренные муниципальными договорами, то есть выпустить собак в рамках ОСВВ, а также пристроить в добрые руки тех животных, которых захотели взять люди. По мнению Мирошниченко, ООО «Экоприют» также является пострадавшей стороной, поскольку со счетов компании средства были попросту выведены в виде кратно превышающих реальную стоимость арендных платежей. По словам Мирошниченко, руководство приюта уже инициировало проведение аудита деятельности компании, а также заказало оценку стоимости аренды имущественного комплекса, который арендовался у ИП Невлюдовой Марии Юрьевны.