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ЗДОРОВЬЕ27 февраля 2023 10:58

Жизнь с женщиной продлевает мужчине жизнь: но только при одном условии

Кардиологи из Университета Колорадо рассказали, что брак позволяет жить дольше
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Кардиологи из Университета Колорадо рассказали, что брак позволяет жить дольше

Кардиологи из Университета Колорадо рассказали, что брак позволяет жить дольше

Фото: Shutterstock

Отношения в браке между супругами – ключ к долгой и счастливой жизни. Подтверждение этому нашли кардиологи из Университета Колорадо. Исследователи обнаружили, что холостяки более чем в два раза чаще умирают от сердечной недостаточности в течение пяти лет после постановки диагноза, чем мужчины женатые. Связано это, скорее всего, с тем, что без женской заботы мужчины чахнут от наваливающегося на них стресса, пускаются во все тяжкие и меньше склонны следить за поддержанием режима дня и здорового образа жизни.

Интересно, что защитный эффект от любви и внимания в браке распространяется и на овдовевших и разведенных представителей сильного пола. Выводы, основанные на анализе данных 6800 взрослых мужчин, – еще один факт в копилку пользы женитьбы для здоровья. Ранее другие исследования показали, что брак снижает риск деменции, инсульта и развития диабета 2 типа.

Ученые из Колорадо наблюдали за мужчинами в возрасте от 45 лет и старше в течение пяти лет после того, как у них была диагностирована сердечная недостаточность. Оказалось, что заядлые холостяки проиграли борьбу за долголетие, умирали они в 2,2 раза чаще за контрольный период, чем те, кто позаботился о создании долгосрочных отношений.

Почему так? Сердечная недостаточность – заболевание хроническое и требует тщательного наблюдения и активного лечения на протяжении всей оставшейся жизни человека, отмечают кардиологи. Это включает в себя регулярные визиты к лечащему врачу, соблюдение режима питания и физических нагрузок дома и на работе, дневник приема лекарств и самонаблюдений за одышкой, весом, усталостью, побочными эффектами от препаратов. По-видимому, женщина и помогает мужчине выполнять значительную часть этой работы. Причем, отладив процесс один раз с помощью дамы сердца, дальше мужчина уже намного лучше умеет следить за собой на протяжении всей жизни. Поскольку население планеты живет все дольше, качество жизни в старшем возрасте имеет ключевое значение для благополучия современного человека. Сделать старость не немощной, а бодрой и активной – задача многофакторная, и любовь и поддержка супругов могут сыграть здесь одну из главных ролей, считают авторы исследования.

Красота и здоровье