Жизнь с женщиной продлевает мужчине жизнь: но только при одном условии

Кардиологи из Университета Колорадо рассказали, что брак позволяет жить дольше Фото: Shutterstock

Отношения в браке между супругами – ключ к долгой и счастливой жизни. Подтверждение этому нашли кардиологи из Университета Колорадо. Исследователи обнаружили, что холостяки более чем в два раза чаще умирают от сердечной недостаточности в течение пяти лет после постановки диагноза, чем мужчины женатые. Связано это, скорее всего, с тем, что без женской заботы мужчины чахнут от наваливающегося на них стресса, пускаются во все тяжкие и меньше склонны следить за поддержанием режима дня и здорового образа жизни.

Интересно, что защитный эффект от любви и внимания в браке распространяется и на овдовевших и разведенных представителей сильного пола. Выводы, основанные на анализе данных 6800 взрослых мужчин, – еще один факт в копилку пользы женитьбы для здоровья. Ранее другие исследования показали, что брак снижает риск деменции, инсульта и развития диабета 2 типа.

Ученые из Колорадо наблюдали за мужчинами в возрасте от 45 лет и старше в течение пяти лет после того, как у них была диагностирована сердечная недостаточность. Оказалось, что заядлые холостяки проиграли борьбу за долголетие, умирали они в 2,2 раза чаще за контрольный период, чем те, кто позаботился о создании долгосрочных отношений.

Почему так? Сердечная недостаточность – заболевание хроническое и требует тщательного наблюдения и активного лечения на протяжении всей оставшейся жизни человека, отмечают кардиологи. Это включает в себя регулярные визиты к лечащему врачу, соблюдение режима питания и физических нагрузок дома и на работе, дневник приема лекарств и самонаблюдений за одышкой, весом, усталостью, побочными эффектами от препаратов. По-видимому, женщина и помогает мужчине выполнять значительную часть этой работы. Причем, отладив процесс один раз с помощью дамы сердца, дальше мужчина уже намного лучше умеет следить за собой на протяжении всей жизни. Поскольку население планеты живет все дольше, качество жизни в старшем возрасте имеет ключевое значение для благополучия современного человека. Сделать старость не немощной, а бодрой и активной – задача многофакторная, и любовь и поддержка супругов могут сыграть здесь одну из главных ролей, считают авторы исследования.