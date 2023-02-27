«Сколько инициатив заявят — столько и профинансируем»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Олег Кувшинников побывал в студии радио «Комсомольская правда» в день оглашения послания президента России и ответил на вопросы о наиболее важных проектах, реализующихся в Вологодской области. Одно из самых главных впечатлений произвели «Градостроительные советы» и «Народный бюджет», в рамках которых жители муниципалитетов имеют возможность самостоятельно определять, какую проблему необходимо решить в первую очередь.

- Как соотнеслись ваши ожидания и услышанное в Послании президента Российской Федерации?

- Сегодня Президент сделал много важных заявлений по вопросам, которые интересуют всех. Прежде всего, СВО. Глава государства не оставил сомнений: если страны НАТО будут поставлять на Украину дальнобойные системы, мы отодвинем фронт от границ Российской Федерации, чтобы обезопасить население. Киевскому режиму поставляются новейшие вооружения? Мы должны ответить на это разворачиванием серийного производства новейшего российского оружия. А также увеличением объема государственной поддержки предприятий ВПК и работников ВПК.

С моей точки зрения, главная часть послания - та, что касалась экономики и социальной сферы. Экономика России выстояла, необходимо продолжать развивать страну. Президент анонсировал масштабные проекты, направленные на повышение качества жизни. Во-первых, программа по строительству и ремонту систем ЖКХ, на которую в ближайшие 10 лет выделят 4,5 трлн рублей.

Второе – проект социальной газификации будет продолжаться, пока все населенные пункты не будут газифицированы. Третье – обновление общественного транспорта. Долгожданное событие, особенно для отдаленных населенных пунктов. Президент дал поручение выделить 50 млрд рублей на эти цели.

Наконец, очень важное заявление о повышении минимального размера оплаты труда на 10% с 1 января 2024 года. Это напрямую повлияет на рост доходов людей. Средний размер МРОТ по стране превысит 19 тысяч рублей.

Президент сказал, что мы должны сделать все для победы. Этот тезис должен объединить страну.

- В конце января у вас была личная встреча с президентом, вы представили главе государства ряд проектов. Одна из инициатив связана с реставрацией Вологодского кремля, одного из символов России. Какое будущее его ждет?

- Встреча с президентом состоялась 30 января. Я рассказал о социально-экономическом развитии региона, о рисках санкционного давления, о работе системообразующих предприятий, об инфраструктурном развитии. Пригласил Президента на юбилей нашей столицы – Вологды, который будет отмечаться в 2027 году, 880 лет со дня основания. К юбилею мы должны привести в порядок ряд мест в городе. Ансамбль Вологодского кремля - жемчужина столицы региона. Но она на протяжении столетий не знала ремонта и реставрации. Проектно-сметная документация на эти работы подготовлена, объем инвестиций более 4 млрд рублей. Мы начнем работы уже в этом году за счет областного бюджета. В рамках первого этапа реконструкция ждет Пятницкую башню и Северную стену. К подготовке проектно-сметной документации были привлечены лучшие специалисты страны — реставраторы, архитекторы, строители.

- Опыт Вологодской области по реализации проекта «Градсоветы: Общее дело!» президент поручил тиражировать на всю Россию. В чем суть проекта?

- Градостроительный совет – это формат, в рамках которого все градостроительные решения в каждом населенном пункте обсуждаются с людьми. Более того, все решения должны быть согласованы с жителями. Иными словами, это инфраструктурное развитие территорий, которое основывается на мнении живущих там граждан.

Я запустил этот проект, будучи мэром Череповца. На первом градостроительном совете мы обсуждали архитектурные особенности будущего Архангельского моста. Каким он должен быть: железобетонным, вантовым? Мост сдали в прошлом году.

- Как проходят обсуждения на градсоветах?

- Мы приезжаем и спрашиваем у людей, что бы они хотели изменить на своей территории. Какой у них жизненный приоритет? Больница, сельская амбулатория, дорога, ремонт или строительство моста, приведение в порядок музея или центральной площади, чистая вода... Люди голосуют за каждое принятое решение. Мы протокольно их принимаем. Протокол градостроительного совета ложится в основу выделения средств на строительство, ремонт, реконструкцию объектов. Я лично с 2014 года провел более 80 градостроительных советов.

- Сколько объектов появилось? Какие суммы потрачены?

- За это время было принято решение по строительству, ремонту, реконструкции 2300 объектов. Где-то работы уже закончены, на некоторых объектах еще идут. Всего на эти цели из областного и федерального бюджетов было выделено 160 млрд. рублей. Об этом я рассказал Президенту в ходе встречи в январе, и глава государства подчеркнул: все, что происходит в муниципалитетах, должно быть согласовано с людьми. Власть в регионе должна работать, основываясь на мнении вологжан.

- Вы тогда Президенту и о проекте «Народный бюджет» рассказали…

- Мы называем это инициативным бюджетированием. Людям, которые хотели бы изменить ситуацию в своем населенном пункте в лучшую сторону, мы передаем на реализацию их проектов небольшие суммы, до 1 млн. Предположим, инициативная группа или староста поселения хочет построить или заменить детскую или спортивную площадку, установить малую архитектурную форму, восстановить воинский мемориал или просто выкопать колодец для селян. Они заявляют проект, проходят защиту в департаменте внутренней политики и получают деньги из областного бюджета.

Когда мы стартовали в 2015 году, было заявлено всего 60 проектов. Сейчас – 1400. На старте бюджет был всего 30 млн. А в 2023 году уже 500 млн рублей.

- И сколько инициатив может заявить один населенный пункт?

- Никаких ограничений. Сколько они заявят, столько мы и профинансируем.

- Региональные гранты, получается?

- Так и есть. Мы отдаем часть бюджета региона людям на реализацию их инициатив.

- Что ж, вполне логично, что Общественная палата России именно Вологодскую область выбрала в качестве места проведения своего форума «Сообщество».

- Да, в середине апреля все крупнейшие некоммерческие организации приедут в Вологду, чтобы обсудить вопросы реализации крупных социальных проектов. Мы действительно хотим показать НКО наши достижения — представим и «Градсоветы», и «Народный бюджет». Расскажем методологию реализации крупных проектов по созданию комфортной среды в малых, средних городах и муниципальных образованиях на примере Вологодской области. С удовольствием примем этот форум.

- Вологодская область вошла в ТОП-10 российского рейтинга внутренних направлений для новогоднего туризма. Какие места в регионе привлекают туристов?

- Вологодская область – жемчужина русского Севера. Душа русского Севера. Вологодская область – фестивальная и новогодняя столица русского Севера.

С 31 декабря по 8 января регион посетило 213 тысяч туристов и экскурсантов. Главные точки притяжения – Вологда и Великий Устюг – родина Деда Мороза, главного волшебника России. Он поселился здесь 25 лет назад. Это привлекает огромное количество детворы. Мы продолжаем развивать наши туристические жемчужины. Ремонтируем дороги, строим заправки и сервисные пункты обслуживания автомобилей на федеральных и региональных трассах. Открываем новые маршруты железнодорожного, автомобильного, авиационного транспорта. В Великом Устюге в прошлом году открылся аэропорт, который принимает рейсы пять дней в неделю. А совместно с РЖД мы запустили большое количество специализированных туристических поездов, которые привозят гостей в вотчину Деда Мороза, а также в Вологду.

Приглашая в Вологодскую область туристов, мы показываем все – от Деда Мороза до крупнейших гигантов промышленности, таких как «Северсталь» и «ФосАгро», где можно посетить как интерактивный музей, так и сами предприятия. Также мы развиваем гастрономический и паломнический туризм.

А такие бренды, как вологодское масло, вологодский лен и вологодское кружево знает вся Россия. Это тоже работает на привлечение гостей.

- Вернемся от праздников к трудовым будням. Как Вологодская область справилась с реализацией нацпроектов?

- В прошлом году было реализовано 52 региональных проекта на общую сумму почти 22 млрд рублей. На первый взгляд, просто большая цифра. На самом деле, национальные проекты - это настоящий инфраструктурный прорыв. В Вологодской области в 2022 году отремонтировано почти 800 километров дорог, сдан в эксплуатацию самый протяженный, самый крупный инфраструктурный объект – новый мост в Череповце.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» отремонтированы восемь очистных сооружений, всего до 2024 года будет сдано 42 объекта на 5,5 млрд рублей. Практически в каждый дом, где есть магистральный водопровод, придет чистая вода. Кроме того, в рамках этого же нацпроекта введено 648 тысяч квадратных метров жилья, на 43% выше планового показателя, установленного нам Министерством строительства Российской Федерации. Расселяется ветхий и аварийный жилой фонд, преображаются городские и сельские территории.

В рамках нацпроекта «Демография» строятся детские сады и школы. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» строятся две крупнейшие поликлиники в Вологде и Череповце, закупаются модульные ФАПы, санитарный транспорт. Большая часть средств, выделяемых на реализацию нацпроектов - это деньги федеральные. Это огромная поддержка.

- Еще один крупный и очень важный для страны проект - газификация. Когда доступ к магистральному газу будет у всех жителей Вологодской области?

- Это одна из самых сложных задач. В Вологодской области 26 районов, в 15 из них газ был, в остальных - не было никогда. При поддержке «Газпрома» строится газопровод-отвод, благодаря которому газ пришел в Кирилловский район, а ближайшие годы придет в Белозерский, Вытегорский и Вашкинский районы. Устюженский и Харовский районы также будут догазифицированы в ближайшие годы.

Помимо строительства газопроводов, идет процесс социальной газификации там, куда магистральную “трубу” уже дотянули. Напомню, Президент принял решение за счет «Газпрома» довести газ до забора каждого домовладения. Потому что есть много мест, где уже есть газ, но по разным причинам газифицированы не все дома. В Вологодской области таких населенных пунктов 360, колоссальное количество заявок, работы очень много.

- В Вологде и Соколе недавно заработали два ледовых дворца. Как будет развиваться спортивная инфраструктура в регионе?

- В рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни» выделяются федеральные средства на реализацию крупных инфраструктурных проектов. Недавно в Вологде сдали «ВологдАрену», стоимость проекта - более 1,2 млрд рублей. Таких крупных арен с искусственным льдом в Вологде не было, только одна небольшая ледовая площадка. Теперь есть объект, который может принимать соревнования любого уровня. На торжественном открытии состоялся первый профессиональный матч хоккеистов Молодежной хоккейной лиги «Металлург» - «Брянск». Наши выиграли с большим преимуществом, при горячей поддержке трибун.

Ледовый дворец «СоколАрена» - тоже инфраструктурный прорыв для города Сокола. Там вообще никогда не было искусственного льда. Не удивительно, что дворец работает с утра и до полуночи.

Кстати, на градостроительных советах жители приняли решение, что в каждом муниципалитете должен быть современный спортивный объект. Стадион с естественной или искусственной травой, беговыми дорожками, волейбольными и баскетбольными площадками. Освещенный, удобный, с раздевалками. В муниципалитетах, которые не имеют ФОКов, мы поэтапно планируем строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. Также в районах должны быть лыжные «тропы здоровья».