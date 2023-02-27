ЧВК "Редан" носят одежду с пауками Фото: СОЦСЕТИ

Пауки, черная одежда, любовь к аниме – эта символика сейчас широко расходится среди буйных подростков по всей стране. ЧВК «Редан» (к частным военным компаниям они не имеют никакого отношения, аббревиатура выбрана для пафоса – Ред.) ворвались в информационную повестку так молниеносно, что застала врасплох родителей по всей стране. Новая субкультура объявила войну футбольным фанатам, мигрантам и скинхедам. Но пока они представляют опасность разве что для самих себя, устраивая потасовки в торговых центрах по всей стране.

«Комсомолка» выяснила, что такое ЧВК «Редан», как за несколько дней новая субкультура стала молодежным трендом. И главное – зачем патлатые подростки устраивают массовые драки в ТЦ и снимают их на видео.

ЧВК «Редан» и драки в ТЦ на видео

- Какой-то общей разнарядки по регионам о том, что «анимешников» нужно задерживать, пока нет, - пояснил «Комсомолке» источник в полиции. – Инструкцию, что с ними делать, по отделам тоже пока не рассылали. Каждый регион сам решил пойти на опережение и задержать для профилактики тех, кто имеет отношения к этой субкультуре.

Интерес к анимешниками у полицейских неслучаен. Хоть вчерашние хипстеры на первый взгляд и кажутся вполне безобидными, на волне хайпа они начали организовывать группы в соцсетях, где выкладывают свои драки. Что интересно, в большей части этих видео, анимешники из этих потасовок выходят проигравшими.

"Редан" - это боевые неформалы Фото: СОЦСЕТИ

Массовые облавы полицейские провели уже по многим крупным городам страны. Задержания прошли в торговых центрах, где и обосновались «чвкшники». В Петербурге, к примеру, на буйных подростков пожаловались очевидцы, отдыхавшие в ТЦ «Галерея».

- Я спокойно сидела и ела в фуд-корте, как вдруг по всему этажу начали бегать подростки. Они кричали, матерились и всех раздражали. Это были какие-тоанимешники-неформалы. Вскоре за ними пришли полицейские и ОМОНовцы. Силовики останавливали только тех, кто похож на субкультурщика. Простых отдыхающих не беспокоили, - рассказала «КП» одна из посетительниц.

Пострадавшим в потасовке оказался как раз представитель той самой ЧВК «Редан». На парне была одежда с изображением паука и цифрой 4 (символика «Ренар» из аниме-сериала - Ред).

- Субкультурщика в одежде с пауком немного побили другие подростки. Их доставили в отдел для разбирательства, - сообщил источник «КП».

После драки в ТЦ в Петербурге возбудили дело по статье «Хулиганство». В отдел полиции доставили больше 100 человек. Всех их поздним вечером у отдела ждали родители. Задержанным было от 14 до 17 лет.

Новая субкультура ЧВК "Редан"

Похожие облавы на анимешников прошли также в Новосибирске, Казани и Ростове. Как и в Петербурге, они устроили шумиху в торговом центре. В Новосибирске их тоже задержали в ТЦ «Галерея». Но там все обошлось меньшим масштабом и без драк. Как поясняют местные полицейские, подростков скрутили, чтобы «не допустить противоправных действий».

- Ряд граждан, в том числе несовершеннолетних, были доставлены в отделы полиции органов внутренних дел региона, — сообщили в полиции.

Против "Редан" выступают другие подростки Фото: СОЦСЕТИ

А вот в Ростовеанимешникиуспели устроить драку стенка на стенку против «офников» (околофутбольные фанаты – Ред.). Потасовка произошла у местного торгового центра «Горизонт». Как рассказали очевидцы, серьезной стычки удалось избежать, подростки «устроили вялую перестрелку из перцовок, увидев полицейских, они разбежались».

Тем не менее, полицейским пришлось перекрыть входы и выходы из торгового центра, чтобы найти тех, кто участвовал в стычке. Задержали несколько человек, пострадавших, предварительно, не было.

Задержания прошли и в Казани, там крупном торговом центре «Тандем» полицейским пришлось побегать за группой подростков в черной одежде с пауком. Потасовки не случилось, но в МВД уверены, что стычек было не избежать, поэтому «редановцев» отвезли в отделы полиции для дачи объяснений.

- Задержали 16 человек в возрасте до 17 лет. В отделах полиции с подростков взяли объяснительные и отпустили. Проводится проверка о том, что они нарушали общественный порядок в ТЦ, - сообщили в ГУ МВД России по Татарстану.

Что такое ЧВК «Редан»?

Как бы там ни было, но ЧВК «Редан» неожиданно успело набрать широкую популярность. Только в одной группе в «Телеграме» у анимешников уже почти миллион подписчиков. Среди их контента - те самые потасовки в торговых центрах. Так что же такое ЧВК «Редан»? И зачем подростки устраивают драки и снимают их на видео.

На этой волне в группах анимешников уже развернулись широкие дискуссии, откуда появились эти «Редан» и чего они хотят. И, судя по ответам, самих представителей новой субкультуры, «Редан» - это подростки, которых раньше ущемляли за внешний вид – необычную одежду, длинные волосы и всю остальную атрибутику любителей аниме.

"Редан" громко заявила о себе по всей стране Фото: СОЦСЕТИ

- Столько случаев было раньше, когда бравые ребята бьют парней лишь за то, что у них длинные волосы. А вы мне покажите случаи, когда неформалы били лысого за то, что он лысый, или где бьют футбольного фаната за то, что он фанат. То, что в итоге появилось такое движение, которое решило дать всему этому отпор, это было просто вопросом времени. Основная наша цель - защита братьев по волосам, которые слабее остальных, - объясняет один из представителей «Ренар». - С каких пор носить длинные волосы или отличные от остальных – это плохо? С каких пор заступиться за себя и свои интересы - это плохо?

К слову, выбор названия для анимешников был неслучайным. В аниме «Редан» - это отряд элитных бойцов, которых еще называют «пауками» из-за символики. Сами «редановцы» объясняют свое движение точно также - «боевые неформалы». Однако многие уже замечают, что группа, которая изначально должна была защитить тех, кого бьют за внешний вид, сама стала теми, кто теперь нападает на людей.

- Теперь в отрядах «Редан» такие же люди, как «оффники», которые бьют всех непохожих на них и тоже толпой, - признают сами анимешники.

В итоге появление ЧВК «Редан», призванное защитить неформалов, привело к еще большей агрессии к любителям аниме. После нескольких нападений в торговых центрах против них ополчились другие подростки, которые теперь массово обещают ловить всех, кто носит символику «Редан». Самые же радикальные представители анимешников в свою очередь теперь ставят своей целью силой «сменить власть» среди подростков.

- С помощью насилия мы добьемся того, чтобы нас уважали, - делятся планами в «Редан».

И, судя по горячей дискуссии, стычки в торговых центрах в ближайшее время не утихнут. «Боевые неформалы» хотели добиться уважения, но этим они вызвали еще больше агрессии к себе.

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