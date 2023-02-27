Курилы стали «абсолютно доступными» для туристов

В первый после февральских праздников рабочий день Владимир Путин по видеосвязи переговорил с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

В первый после февральских праздников рабочий день Владимир Путин по видеосвязи переговорил с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

- С чего хотели бы начать? – российский лидер предложил главе региона самому выбирать темы.

Тот вроде бы рассказывал только о положении дел на островах, но получился доклад чуть ли не о всем Дальнем Востоке. И вот самое главное:

1. Для семей мобилизованных сделали 200 разных соцпрограмм. Детей без очереди берут в сад, женам ищут работу.

- С учетом того, что бойцы ушли, кто-то крышу не покрыл, кто-то уголь не завез. Все это взяли на карандаш и аккуратно поставили и сделали, - перечислил Лимаренко.

2. Южно-Сахалинск выбился на третье место в стране по количеству строящегося жилья (в пересчете на одного человека). Возводится 500 тысяч кв. метров.

- Это высокий показатель, - заверил губернатор.

- Так и есть, - согласился Путин.

- Правду и одну только правду, - глава региона пообещал президенту не обманывать.

3. Несмотря на то, что на Сахалине есть и газ, и нефть, только 20% жителей еще недавно были подключены к газу. Теперь их больше половины, а к 2025-му газифицировать планируется все дома.

4. Госпрограммы развития транспорта дали свои плоды: на 30% выросло количество рейсов с острова до Москвы.

- На Курильском направлении появились два новых современных судна. Учитывая работу авиации, Курилы стали абсолютно доступными. Задача решена, - порадовал туристов Лимаренко.

5. На Сахалине хотят перерабатывать газовый конденсат. В будущем это даст производство авиакеросина прямо на месте, что сделает перелеты еще доступнее.

- А в коммерческом смысле – мы тут же получаем конкурентное преимущество по отношению к Японии, Китаю с точки зрения транспортных перевозок. И тогда мы на базе нашего аэропорта сделаем большие, серьезные транспортные перевозки, - поделился планами губернатор.

6. Но пока доходы региона в 2022 году сократились на 49 млрд. рублей. Все из-за ухода иностранцев из проекта «Сахалин-1».

- Сначала в мае практически прекратили добычу нефти, а в сентябре – добычу газа. Мы потеряли большое количество, больше половины, плана годового. Будем как-то выкручиваться, но эта проблема реально существует, - отметил Лимаренко.

7. Еще глава области попросил Путина поддержать проект глубоководного Корсаковского порта. Здесь можно наладить рыбопереработку и ремонт траулеров. Пока же рыбаки с уловом и за обслуживанием судов плавают в Корею.

В конце беседы Владимир Владимирович напомнил губернатору про медицину.

- Одна из этих проблем – это высокий уровень онкологических заболеваний на острове. Выше, чем в среднем по стране на 30% - надо подумать, как эту проблему закрывать, решать, имея в виду, что у нас большая программа, - поручил президент.

Российский лидер пообещал помочь с многочисленными проектами развития Сахалинской области.