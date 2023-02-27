Тайны и закулисье шоу «Маска»: самый дерзкий и самобытный герой рассказал о ЧП на съемках

Под маской Лисёнка скрывалась Яна Рудковская. Фото: пресс-служба НТВ.

В минувшее воскресенье шоу "Маска" лишилось одного из самых ярких и дерзких героев, который не боялся спорить даже с членами жюри под руководством Филиппа Киркорова. Еще в первой программе нового сезона, пока остальные маски кокетничали с судьями и всячески старались им понравиться, Лисёнок со сцены отчитал жюри за нерасторопность на съемках, ведь каждая минута ожидания в тяжелом костюме давалась участникам с трудом.

Оказалось, под маской скрывалась продюсер Яна Рудковская, известная высокой требовательностью к себе и окружающим: в воскресенье, 26 февраля, Лисёнка разоблачили, попрощавшись с участницей.

Выпуск шоу "Маска" от 26 февраля 2023. Фото: пресс-служба НТВ.

- Мне совсем не обидно покидать шоу в самом начале, - призналась KP.RU Яна Рудковская. - Не то чтобы я устала, просто понимаю, что моя миссия в проекте на этом окончена. Я так и думала, что меня раскроют после третьего-четвёртого выпуска. В "Маске" много хороших больших артистов, которые вокально в разы сильнее меня и заслуживают идти дальше.

Самым сложным для продюсера стал первый выпуск шоу.

- Тогда я чуть не упала в обморок от нехватки воздуха, потому что до этого 25 минут за кулисами ждала жюри и своего выхода, - рассказала Рудковская. - К тому же, во время выступления отключился один из вентиляторов, и я вдруг поняла, что задыхаюсь, а нужно было плясать. Было очень тяжело. Неудивительно, что потом я наехала на жюри. Они же знают, что внутри костюма очень трудно, тем более, это была первая программа, я ещё не успела привыкнуть. Думаю, и жюри, и зрители меня поймут. В общем, после первого выпуска я спросила себя: "Зачем я на это пошла?". Но дальше приспособилась, привыкла и считаю, что это был крутой эксперимент.

Выпуск шоу "Маска" от 26 февраля 2023. Фото: пресс-служба НТВ.

По словам Яны Рудковской, из-за съемок в проекте ей пришлось отказаться от посещения церемонии открытия Международных спортивных игр "Дети Азии", где выступали ее муж и сын - Евгений и Саша Плющенко. Продюсер в составе делегации должна была помогать с организацией, но из-за репетиций и съёмок "Маски" осталась в Москве.

- Будучи продюсером, я, можно сказать, спродюсировала свой уход, - поделилась Яна Рудковская. - В этом выпуске я изначально должна была петь песню Алёны Апиной и Мурата Насырова "Эти лунные ночи", а в следующем – "Чао!" Аллы Пугачёвой. В итоге "Чао!" спела сейчас, как бы попрощавшись со всеми. Рада, что меня номинировали.

Выпуск шоу "Маска" от 26 февраля 2023. Фото: пресс-служба НТВ.

Как выяснилось, у Рудковской был собственный план на финал третьего выпуска.

- Если бы жюри захотело снять маску со Скунса, я бы попросила председателя отдать ему мой голос. К счастью, разоблачили меня, и я просто хочу сказать, что была счастлива быть здесь. "Маска" – экзотический эксперимент для меня, здорово, что удалось его реализовать. Мне очень нравится, как развивается драматургия в «Маске» и как участники ждут, что их могут номинировать в любой момент, но также в любой момент их могут спасти жюри и зрители. Это такой адреналин! Желаю всем участникам только победы, а членам жюри – лояльнее относиться к героям, у которых такие же сложные и тяжёлые маски, как у меня, и не судить их строго, - обратилась к коллегам по шоу Рудковская.