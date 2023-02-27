Автомобилей в России стало меньше: в чем причина

Снижение числа автомобилей связано с тем, что автопарк стареет, а заменить его нечем Фото: Дмитрий БРУШКО

В России значительно снизилась численность автопарка. По итогам 2022 г. в ГИБДД было зарегистрировано 60,45 млн транспортных средств. При том, что годом ранее их было 64 млн. Речь идет обо всем что ездит — это легковые авто, грузовики, автобусы и мотоциклы. Такое падение наблюдается впервые, в прежние времена автопарк уверенно прибавлял по 1,5-2% в год.

Однако численность легковушек удержалась в плюсе, правда, в едва заметном. К концу 2022 года в стране было зарегистрировано 50,6 млн малолитражек при том, что годом ранее их было 50,3 млн. Рост составил каких-то пол-процента. Что примечательно — динамика роста и падения оказалась крайне неравномерной по регионам. Например, на Дальнем Востоке «поголовье» легковушек выросло на 15 тыс., а в Москве — упало на 16,6 тыс. (это самые крупные показатели роста и падения по стране).

Но даже в тех регионах, где есть рост, он, как правило, значительно ниже, чем в прежние годы.

- Снижение числа автомобилей связано с тем, что автопарк стареет, а заменить его нечем, - прокомментировал kp.ru вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - Продажи новых автомобилей резко сократились. Внутри страны мы производим слишком мало, это не может покрыть дефицита импортных поставок.

Вторая причина — массовое снятие автомобилей с учета. Это делается по разным причинам. Например, те, кто уехал из страны или собирается это сделать в ближайшее время. Они пересекают границу на своих авто или продают машины внутри России. Для жителей регионов это был хороший шанс купить сносную бэушку-иномарку у столичных «отъезжантов». Поэтому, к слову, парк в основном рос в регионах.

Вопрос, почему новые владельцы не спешат ставить их на учет? Это связано с тем, что автомобили зачастую уходят в руки перекупщикам, которые не хотят регистрировать машину на себя. Увеличение числа владельцев в ПТС отрицательно сказывается на цене. Кстати, таким методом продают машины и те, кто не покидает страну.

- Люди снимают автомобиль с учета, но продолжают им владеть и даже ездить, - говорит Шапарин. - Это делается, чтобы не платить транспортный налог, не попадать в камеры за нарушения. Есть целая технология таких теневых продаж. В них задействованы промежуточные покупатели (так называемые прокладки), которых днем с огнем не сыскать, а договора купли-продажи составляются с открытой датой. И в таком подвешенном состоянии автомобиль может существовать достаточно долго.

АВТОПАРК РОССИИ, млн шт.*

2020 62,7

2021 64

2022 60,45

*зарегистрированные транспортные средства

Источник: ГИБДД