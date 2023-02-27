Минобороны России сообщило о ликвидации под Киевом Центра радиоэлектронной разведки ВСУ

По Украине нанесен ракетный удар. Фото: Дмитрий РОГУЛИН/ТАСС

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал на прошедшем брифинге о продвижении наших войск и потерях в рядах ВСУ за сутки: на Купянском направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском около 140, на Донецком более 250, на Херсонском до 60, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 95 наемников киевского режима.

Генерал-лейтенант отметил ликвидацию складов с боеприпасами ВСУ в Артемовске, Червонок и Снигиревке, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, а также десятков танков, бронемашин, гаубиц, пушек.

За это время нашей армейской авиацией, ракетными войсками в Броварах Киевской области был разбит центр радиоэлектронной разведки ВСУ, в Хмельницком сожжен оперативный центр специальных операций «Запад», в Андреевке - украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», в Доброполье - радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6, удары также пришлись по 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 173-х районах.

Кроме того, подразделениями противовоздушной обороны за сутки сбито 4 реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и пять украинских беспилотников.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу поздравили военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником.

«27 февраля в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День Сил специальных операций. Этот сравнительно молодой праздник несет в себе многолетние традиции русского воинства, которые ковались в сражениях на Куликовском и Бородинском полях, укрепились в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, в период оказания интернациональной помощи в Афганистане, во время контртеррористической борьбы на Северном Кавказе и в Сирийской Арабской Республике.

Сегодня Силы специальных операций представляют собой высокопрофессиональные войска, готовые к выполнению самых сложных задач по защите нашего государства. В ходе специальной военной операции военнослужащие Сил специальных операций демонстрируют безупречную выучку, проявляют героизм и мужество, успешно достигают поставленные руководством страны цели», - говорится в поздравлении.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

390 - самолетов.

211 - вертолетов.

3248 - беспилотных летательных аппаратов.

406 - зенитных ракетных комплексов.

8058 - танков и других боевых бронированных машин.

1045 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4228 - орудий полевой артиллерии и минометов.

8574 - единицы специальной военной автомобильной техники.