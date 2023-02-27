Популярный гаджет от Apple используют для слежки: сотни людей стали жертвами шпионов

В 2021 году компания Apple выпустила для рассеянных пользователей трекер AirTag. Фото: Shutterstock

В 2021 году компания Apple выпустила для рассеянных пользователей трекер AirTag. С помощью гаджета размером с монету можно находить забытые ключи, сумки и другие вещи, которые владельцы по всему миру ежедневно теряют в несметных количествах. Надо только прикрепить AirTag к предмету, который мог пропасть. Иногда эта штука помогала даже отыскать украденные велосипеды, мотоциклы и автомобили.

Однако, почти сразу после старта продаж трекера, стали поступать сообщения, о том, что с его помощью многие люди превратились в объекты слежки со стороны посторонних лиц.

В США счет подобным случаям уже пошел на сотни, и это только те, о которых известно полиции. Чтобы узнать, где живет, куда ходит и с кем встречается тот или иной человек, трекеры прячут в автомобилях, подбрасывают в сумки, крепят к изнанке верхней одежды.

Американская певица Элисон Карни недоумевала, почему ее бывший находит ее, где бы она не появилась, пока случайно не нашла в своей сумке AirTag. В Германии одна активистка даже смогла вычислить ведомство, связанное с местной контрразведкой, отправив им такой трекер по почте. Доходит и до трагедий: в Техасе девушка убила своего парня, заподозрив его в измене на основе данных гаджета.

Apple дежурно осуждает подобное использование трекера. По задумке производителей, устройство должно издавать звуковой сигнал и отправлять предупреждение на iPhone, чтобы чужой «жучок» можно было обнаружить. На деле же многие жертвы слежки утверждают, что никаких уведомлений не получали. В 2022 году под давлением общественности компания пообещала исправить ошибки и выпустила обновление. Для владельцев Android, которые раньше были совсем беззащитными, Apple даже разработала приложение для обнаружения AirTag.

Однако жертвы слежки, которые уже подали коллективный иск против компании, считают эти меры недостаточными: уведомление все равно приходит спустя несколько часов и только на iPhone последних моделей.