«Убить миллион русских»: Украина поставила перед собой новые чудовищные цели

Советник главы Офиса президента Украины Подоляк заявил о планах «убить миллион русских» Фото: REUTERS

Буквально на днях министр обороны Украины Алексей Резнгиков в интервью признался, что с удивлением "почувствовал, что может убивать москалей". Более того, что он "даже хочет убивать москалей". Из уст экс-адвоката такое было бы непривычно услышать везде, кроме, конечно, Украины. Но признание прозвучало, пусть, в какой-то степени и стыдливое.

В противоположность "стыдливому" укронацисту Резникову советник главы Офиса президента Украины Миша Подоляк распоясался окончательно. То ли на него так ободряюще подействовал "отход от дел" конкурента Алексея Арестовича, то ли началось весеннее обострение, но Подоляк буквально бурлит, кипит, плюется кипятком, а, возможно, и писает им. Причем, раздражает его буквально все, и он так заговаривается, что его порой трудно бывает понять.

Вот, скажем, журналистка "Дойче велле" ("Немецкая волна") интересуется, как соблюдаются права человека в историях с украинской мобилизацией, и не видит ли он тут каких ограничений? И Подоляк тут же заводится с пол-оборота.

- Давайте более жестко между собой разговаривать. Не надо спекуляций. Что значит ограничение прав? Кроме прав людей в Украине есть обязанность какая-то или нет? Или мы только о правах? Что государство должно обеспечить чем-то, дать возможность выехать, дать возможность жить, как человек хочет. Да, в мирное время все дадим, - взрывается он, пытаясь сохранить лицо. - Но во время войны так не ставится вопрос. Хочешь пересечь границу? То есть хочешь сказать, что Украина должна перестать существовать, потому что ты пересек границу. Потому что, когда мы говорим "открыть границы для мужчин", это означает – кто хочет убежать от принятия мужского решения, а они хотят убежать, и это ответ на решение "кто вы?".

Интересно, сам-то он понял, что сказал? Или ему так никто и не рассказал, что на Украине войны нет. Зеленский войны не объявлял. Зеленский объявил военное положение и неоднократно продлевал его, раз за разом нарушая Конституцию Украины. Там еще много чего есть. И мне искренне жаль немцев, которые будут тонуть в этом словесном болоте. Право слово, это того не стоит.

Зато, когда речь заходит об убийствах россиян, тут у Подоляка окончательно отказывают тормоза, и он начинает буквально биться в истерике, правда, тут свои мысли он излагает предельно конкретно и четок.

- Оружие, оружие и ещё раз оружие. Много оружия. Много оружия летального, дальнобойного плана. Ракеты, снаряды, беспилотники, авиация, штурмовая, прежде всего, бронетехника – всё! – безапелляционно, чуть ли не с эмоциональным напором Гитлера заявляет он немецкой журналистке и ставит масштабные цели. - Украина продолжит воевать. И тогда нужно оружие. Чтобы уничтожить миллион русских (солдат – прим. авт.), нужно, например, 500 тысяч снарядов калибра 155.

- Для нас не вопрос в количестве мобилизованных. Если мы хотим выиграть, это вопрос высокоточного оружия, которое у нас есть, - ошеломляет он журналистку своим потоком бреда. - А это конкретные артиллерийские системы, это конкретные системы MLRS, конкретные дальнобойные ракеты, включая уже легендарные для нас ATACMS. Потому что они позволят этот миллион уничтожить там, где они ещё только начинают на себя надевать штаны.

Ну очень хочется этой гнусной твари уничтожить миллион русских (как минимум, только для начала), причем, заметьте, там, где они только встают и начинают штаны надевать. Если это советник президента страны. то кто тогда мясник-психопат?

А после этого другие двуличные лицемерные особи, но уже на Западе, делают вид, что они верят обещаниям Киева не применять поставляемые тяжелые вооружения по территории России.

Хорошо, что нынешних укров во власти не хватает ума и терпения притворяться долгое время обычными людьми. И, скорее рано, чем поздно их поганое нутро берет верх и выплескивается во всей своей мерзости через край.