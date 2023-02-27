Премьера первого в России реалити-шоу о родах

«Будни роддома» – невероятно трогательный проект, который рассказывает личные истории не только будущих мам от их первого шага на порог роддома до первого детского крика, но и врачей больницы. В реалити зритель сможет узнать все мысли и переживания участников событий и стать свидетелями необычных историй из практики врачей и акушерок.

Зрители окажутся на территории уникального места, где каждый день происходит главное чудо в нашей жизни – появление на свет нового человека. И где сотни врачей ежедневно отдают все свои силы, чтобы это чудо произошло. Зрителям представится уникальная возможность увидеть всю «кухню» роддома, получить больше информации о родах и их вариантах, узнать прикладные советы и лайфхаки.

«Проект «Будни роддома» в первую очередь показывает, что вокруг женщины в период ожидания ребенка и после его рождения, созданы все необходимые условия. Так, для того, чтобы маленькие пациенты и родители чувствовали себя комфортно на приеме у врача, в медицинских организациях создается уютная и благоприятная атмосфера, внедряются «бережливые» технологии. Также в реалити-шоу рассказывается о мерах государственной поддержки семей с детьми – это и материнский капитал, и различные выплаты, и семейная ипотека. Необходимо информировать население о тех мерах, которые принимает государство для увеличения рождаемости», - подчеркнула заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Съемки проходили в реальном московском роддоме, в это время медицинский персонал выполнял свою обычную работу. В проекте приняли участие 24 героини, на протяжении реалити-шоу на свет появились 25 детей.

«Это первое на российском телевидении реалити-шоу на такую личную и сокровенную для каждой семьи тему. Полноценными участниками проекта стали не только будущие мамы и папы малышей, но и действующий персонал больницы. Зрители смогут узнать, как устроена ежедневная работа врачей и акушеров. Мы также постарались собрать для вас всю полезную информацию о возможностях, которые предоставляют национальные проекты: о материнском капитале, семейной ипотеке, переобучении мам в декрете, родовом сертификате, обучении врачей», – рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Национальный проект «Демография» направлен на всестороннюю поддержку семей на каждом этапе: рождение и воспитание детей, помощь в трудоустройстве, активное долголетие для граждан старшего поколения, а также создает условия для ведения здорового образа жизни и регулярных занятий спортом.

В центре национального проекта – семьи с детьми, а также те, кто только планирует прибавление. Для них доступны программы материнского капитала и семейной ипотеки с льготной ставкой до 6 %. Благодаря нацпроекту в регионах открываются современные и комфортные детские сады с яслями, а мамы с маленькими детьми могут пройти переобучение, чтобы реализовать себя в профессии или открыть собственное дело.

«Будни роддома» – реалити, в котором плачут только от счастья, – с 27 февраля 2023 по понедельникам в 19.00 на развлекательном телеканале.

Проект «Будни роддома» создан в партнёрстве с АНО «Национальные приоритеты» в рамках информационной поддержки национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение».