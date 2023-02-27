Каждый пятый россиянин соблюдает Великий пост

Обед в трапезной при Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской православной духовной семинарии во время Великого поста. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Сегодня, 27 февраля, у всех православных начинается Великий пост – самый строгий и продолжительный. Соблюдать его будут почти 20% россиян. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

3% россиян рассказывают, что будут держать пост все семь недель, ведь такое воздержание помогает очистить не только душу, но и тело, избавиться от лишнего веса, почувствовать себя лучше физически и духовно.

«Пост очень благотворно влияет на здоровье, помогает вывести токсины, чем меньше мы едим – тем здоровее становимся», - уверена участница опроса.

А вот еще 2% говорят, что соблюдают все православные традиции, и держат не только Великий пост. Эта категория россиян стараются не только жить по совести, но и большое внимание уделяют религиозным обрядам и традициям, правилам и праздникам.

14% россиян отмечают, что понимают пользу поста, но не всегда могут держать его до конца. Респонденты рассказывают, что стараются ограничивать себя в еде и вести себя скромно, но порой могут дать слабинку и позволить себе лишнего.

А вот еще 15% хотят соблюдать пост, но не могут. Респонденты признаются, что здоровье не позволяет так долго и строго соблюдать определенные ограничения в пище. Но они понимают суть поста, и стараются вести себя в это время скромнее.

А вот больше половины россиян пост не соблюдают. 66% участников исследования говорят, что либо не следуют религиозным традициям, либо просто не могут отказаться себе в удовольствии вкусно поесть. Религиозные ограничения – это не для них, поэтому пост они игнорируют.

Кроме того, эта категория россиян не верит, что подобные традиции не сделают из них лучшего человека. Именно поэтому они просто стараются быть добрее и отзывчивее, следить за своим поведением, словами и мыслями, и не только в период поста.

«Бог – это любовь! Надо быть самим собой, а не подстраиваться под других. Не сквернословить, не обижать ближнего, не чревоугодничать, думать, что говоришь. По-моему, это главное, а не отказ от какой-то еды», - делится своим видением участница опроса.

«Я по жизни веду здоровый образ жизни и, в принципе, не злоупотребляю жирной, тяжелой едой, мало ем мяса. Эта привычка заменяет мне пост», - рассказывает другая.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 12,5 тысячи человек.