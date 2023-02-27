Украина укрепляет свой флот: реальна ли угроза для России?

Корвет «Гетман Мазепа» Фото: wikimedia.org

Февральские заявления высоких представителей Киева об укреплении военно-морских сил Украины за счет поставок Западом не только бронекатеров, но и корветов и даже подводной лодки, KP.RU попросил прокомментировать Василия Дандыкина, капитана 1 ранга запаса, военного эксперта.

- В реальном мире возможны варианты поставок незалежной субмарин и больших надводных судов?

- Если брать корабли приличные — их для Украины строят турки. Первый корвет они уже построили. При его сдаче присутствовали представители ВСУ. Назвали его «Гетман Мазепа».

- Серьезный корабль?

- По характеристикам сравним с нашими корветами проекта 20385 . Он несет приличные ракетные вооружения. Водоизмещение 2 с лишним тысячи тонн. Киев заказал три единицы таких корветов - с достройкой их в Николаеве.

- Что за достройка?

- С учетом оснащения их там корабельным вооружением. Фактически, турки спустили на воду корпус. И с учетом того, что эти корабли могут вернуться в порты базирования, по турецким пониманиям. То есть, они могут уйти в Средиземноморье, но не смогут уже вернуться обратно через турецкие проливы.

- Корветы для Украины турки строят на своих средиземноморских, не черноморских верфях?

- Да. При том строят довольно быстро. Но какие они могут решения по поставкам принять с учетом своих отношений с Россией? Когда эти корабли могут быть нами приняты за законную цель? Да и что они поставят на него в Николаеве?

- То есть, самостийная никак не может еще забрать этот корвет для довооружения?

- Украинские представители были при его спуске на воду, он и сейчас на воде, но... В общем, Турция сейчас делает еще два корабельных корпуса. А финансировала этот проект, скорее всего, Великобритания. Есть еще минные тральщики от Британии. Но опять вопрос — как их Украине передать?

- И как?

- Через проливы, Босфор и Дарданеллы, они, скорее всего, не пройдут. А вот по Дунаю могли бы пройти тральщики. Там немцы даже небольшие корабли и малые подлодки проводили. Ведь у них осадка небольшая, 2 -3 метра осадка. Это что касается тральщиков от 800 до 1000 тонн. Наши ведь малые ракетные катера (МРК) проходят спокойно по Волго-Донскому каналу, через Дон и Азовское море - в Черное море. А вот более крупные корабли пока останются на Балтфлоте и на Северном флоте.

- В итоге на что может рассчитывать флот Украины?

- На мелкие катера, которые могут из Европы спуститься по Дунаю. Пусть даже с ракетным вооружением. При том заказы на них в Британии и в Америке были крупные, кстати. А также и на подводные дроны. Которые против нас они уже испытывали. Наши их в Севастопольской бухте уже уничтожали, перехватывали и, кажется, успели изучить.

- То есть, на субмарины Киеву рассчитывать не стоит?

- Турция сама подлодки пока не делает. А французские или немецкие субмарины Анкара не пропустит через Босфор. Ну, еще Швеция подводные лодки делает. Но с водоизмещением от 1500 тонн по речной системе такая подлодка через Европу на Украину вряд ли пройдет.