С марта рецептурные лекарства можно будет купить онлайн: разбираемся, как это сделать

С марта в России можно будет купить онлайн с доставкой на дом лекарства, которые отпускаются строго по рецепту. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С марта в России можно будет купить онлайн с доставкой на дом лекарства, которые отпускаются строго по рецепту. Правда, не везде, а пока в качестве эксперимента в трех регионах - Москве, Московской и Белгородской областях.

Кто забыл или до сих пор не в курсе, лекарства без рецепта у нас стало можно покупать дистанционно еще с весны 2020 года. Решение это было принято как одна из антикоронавирусных мер. И многих избавило от необходимости стоять в очереди в аптеке и глотать там по ходу дела вирусы.

С рецептурными препаратами, однако, все сложнее. Для их дистанционной продажи нужна определенная инфраструктура. Медучреждения, которые выписывают рецепты, и аптеки, которые лекарства продают, должны быть подключены к государственной информационной системе в сфере здравоохранения своего региона. Это одно из условий утвержденного правительством положения о порядке проведения эксперимента. Посчитали, что именно три региона — Москва с областью и Белгородская область - к такому технически наиболее готовы, поскольку в них подобные системы уже есть и работают.

Эксперимент продлится три года, до 1 марта 2026 года. Если он окажется успешным, опыт перенесут на остальные области, края и республики, которые к тому времени будут технически готовы.

КАК ЗАКАЗАТЬ

В общем и целом схема должна выглядеть так.

1) Пациент посещает врача — тот выписывает ему электронный рецепт, который размешается в информационной системе. Пациент его может увидеть через свой личный кабинет на портале госуслуг либо в региональной информационной медицинской системе. В Москве, например, это ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система), через которую москвичи уже могут записаться к врачу, пользоваться электронной медицинской медкартой и т. п.

2) При онлайн-заказе в аптеке - как предполагается, это должно быть возможно как напрямую, так и через агрегаторы - маркетплейсы типа OZON или Wildberries — клиент просто указывает свои данные и препарат. Фармацевты в режиме онлайн удостоверяются, что рецепт действительно есть, оформляют заказ и передают его курьеру.

3) И последний шаг — при получении заказа надо будет предъявить паспорт или другое удостоверение личности, в подтверждение того, что лекарство вручено кому следует. После этого курьер через специальную программу закрывает заказ — информация передается все в ту же систему.

То есть купить через интернет рецептурное лекарство для родственника нельзя. В этом случае придется по старинке с обычным рецептом съездить в аптеку или ждать курьера на месте с паспортом больного (если сам он, например, не ходячий).

ЧТО БУДЕТ НА ПРАКТИКЕ

Это пока не очень понятно — ни на госуслугах, ни в ЕМИАС соответствующих инструкций для граждан еще нет.

Но в Москве с января прошлого года уже действует пилотный проект по получению по льготным электронным рецептам бесплатных лекарств в аптеках. Скорее всего, частично будет использоваться та же система: свои электронные рецепты можно найти в электронной медицинской карте на mos.ru в разделе «Мои рецепты», в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» или в информационном киоске в поликлинике. У каждого рецепта есть свой QR-код, его и надо «предъявлять» при заказе в аптеке.

ЧЕГО ТОЧНО ВЫ ОНЛАЙН НЕ КУПИТЕ

Это:

- наркотические, психотропные и сильнодействующие лекарства,

- препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%,

- радиофармацевтические и иммунобиологические средства,

- лекарства, требующие специального температурного режима хранения и доставки (курьеру соблюсти их будет сложно),

- лекарства, которые изготовляются непосредственно в аптеках.