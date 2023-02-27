Министр просвещения РФ Сергей Кравцов: «Мы восстанавливаем единое образовательное пространство»

- Сергей Сергеевич, перемены сейчас происходят на каждом уровне образования – новая федеральная программа для детских садов, новые федеральные программы для средней школы, в колледжах – «Профессионалитет», советники директоров по воспитательной работе, «Разговоры о важном», в педвузах – ядро педагогического образования. Много изменений, которые происходят с подачи Министерства просвещения. У нас опять реформы?!

- Действительно, изменения в системе образования происходят. Но я бы не говорил, что это какая-то реформа или модернизация. Это, напротив, на мой взгляд, эволюционные изменения, которые давно назрели. Они основываются на лучших традициях нашего отечественного образования, и на всем лучшем, что есть в системах образования других стран.

В чем стратегия перемен? Мы строим лучшую в мире систему школьного и дошкольного образования.

- Что значит лучшая в мире? Какие критерии?

- Главная задача любой системы образования – это воспитать достойного гражданина, человека с большой буквы. Дать хорошие знания, чтобы наши ребята, которые завершают школу, имели широкий кругозор, прочные знания по всем предметам, не только те, которые выходят на Единый государственный экзамен.

И второе – чтобы те традиционные духовные ценности, которые формируют личность, дают развитие и стране, были бы не формальны, хранились бы в душе молодого человека.

- Сергей Сергеевич, можно ли говорить, что то, что сейчас происходит, это возврат к советской школе? Я веду программу «Родительский вопрос», и редкий эфир обходится без сообщения от слушателей - «верните советскую школу!».

- В советской школ было много плюсов. Но были и минусы. Я сам заканчивал советскую школу, знаю.

Дело не в том как назвать систему – советской или как-то по-другому. По большому счету это не важно. Важны общие принципы. А так получилось, что именно в советской системе образования этих принципы были реализованы в полной мере.

В чем их суть? В систематизации знаний у школьников. Дети осваивали на хорошем уровне математику, физику, гуманитарные предметы. Программы были разработаны лучшими учеными, педагогами, методистами. Были сформулировано главное - содержание школьных предметов, чему учить. Выстроена логика изучения тем.

Второе. Учебники. Разработка учебников лучшими авторскими коллективами. А затем – совершенствование этих учебников.

Это дало базу для единого содержания образования.

Параллельно шло развитие талантов школьников. Чтобы они были активные, чтобы они могли себя проявлять, чтобы развивали, в том числе, и лидерские качества.

- Но были и тоскливые политинформации, когда детям читали передовицы из газеты «Правда»… Как сделать так, чтобы в них не превратились «Разговоры о важном?

- Внеурочные занятия «Разговоры о важном» - это один из элементов той стратегии развития системы образования, воспитания, формирования личности.

Мы поняли, что не хватает неформального общения школьников между собой, с учителем.

Если мы важные вопросы про жизнь не будем обсуждать с ними, эти вопросы будут обсуждать другие.

Какие это вопросы? Вопросы любви, понимание того, что в мире происходит, в том числе, вопрос специальной военной операции. Праздники. Государственные символы.

Новым вызовом стали информационные технологии, которые серьезно влияют на нашу жизнь.

- А что вы понимаете под «информационными технологиями»?

- Информационные технологии – это не столько техника и гаджеты, сколько, скорее, социальные сети, коммуникации.

Социальные сети устроены таким образом, что, если ребенок попадает туда, ему сложно выйти из них.

Огромные команды психологов работают над созданием социальных сетей, это большой бизнес. Чем дольше находится человек в этой среде, тем больше компании зарабатывают.

Теперь хорошо это или плохо? Для школьников младшего школьного возраста, дошколят, на мой взгляд, точно нехорошо. Потому что ведущая деятельность для дошкольника – это игровая деятельность со сверстниками. Живое общение.

Я говорю о том, что не надо использовать мобильные телефоны и на уроках. Мне возражают,– сам ребенок решит, использовать или не использовать. Такое решение ему сложно принять в четвертом или в пятом классе. Так устроена детская психика, что осознанное решение он в этом возрасте еще не может принять.

Что мы делаем? Создаем среду, в которой могут после уроков общаться школьники, в которой нет деструктивной информации. Информационные технологии позволяют общаться ребятам из разных городов, проводить видеоконференции – это плюс. Здесь происходит общение, а не вовлечение.

Мы разработали Государственную информационную систему «Моя школа»; Взяли содержание образования с 1 по 11 класс, разложили по дидактическим единицам и сделали для учителя электронные образовательные ресурсы. Их педагог может использовать в своей работе, а может и не использовать.

- Кстати, на ваш взгляд, как человека, который много лет возглавлял Рособрнадзор, какая судьба ждет Единый госэкзамен

- Есть определенные элементы системы обучения, отказавшись от которых система обучения будет девальвироваться или, по крайней мере, давать другой результат.

Экзамены, проверка знаний – один из таких элементов.

Если нет обратной связи, то сложно вести корректировку и программы работы со школьником, ликвидировать пробелы в знаниях. Если экзамена не будет, возникнет очень много проблем. Другое дело, название – единый государственный экзамен – он, может быть, много в себя негатива впитал. Но сегодня это уже другой экзамен, без тестовой части. Фактически это письменные задания, экзамен, который мы в свое время сдавали, когда поступали в вузы.

Что дает Единый госэкзамен? Он позволяет сдавать в том месте, где проживает школьник и обеспечивает объективность

- Одна из жалоб нынешних старшеклассников: их загоняют в специализированные классы, в то время, когда многие еще не определились с профессией, вообще еще не понимают куда идти…

- Я помню, были предложения давайте мы прямо начиная с первого класса будем заниматься профориентацией. Из этого, конечно, ничего хорошего не получится. В первом классе нужно больше делать упор на систему дополнительного образования, поддерживать интересы школьников в той или иной области - спорт, культура - за счет кружков, секций. Формировать интерес, мотивацию, развивать эти таланты.

Вот знакомство с профессиями– это, конечно, больше старшая школа. Я согласен с вами, что нам нужно усиливать это направление.

Мы много вспоминали сегодня про советскую систему образования – там профессиональная ориентация сильно была развита. Я помню, в старшей школе мы в четверг ходили в учебно-произведенный комбинат, посещали производство. В этом ничего плохого нет…

- Я благодарен УПК, потому что у меня была специализация «автослесарь» и, когда у меня была первая машина «девятка», если бы не было знаний, как ее собрать и разобрать, я бы далеко не уехал.

- Мы реализуем сегодня большой проект «Билет в будущее», где как раз у нас такая среда создана, когда можно познакомиться с профессиями.

Хотя определенные шаги сделаны, но я согласен, здесь нужно нам двигаться чуть быстрее. В том числе, и в области медиаграмотности, о чем вы постоянно говорите, – это тоже важное направление.

ПРО ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ И СПО

Количество студентов колледжей за год выросло на 6,7 % и составило более 3,5 млн студентов. Прием вырос на 3,4 % и составил порядка 1,2 млн человек.

Планируемые результаты федерального проекта «Профессионалитет» в 2023 году:

- будет создано еще 70 образовательно-производственных центров (кластеров);

- учится в рамках проекта будут 350 тыс. студентов;

- в программе участвуют более 370 опорных предприятий-работодателей.