Виктор Добронравов сыграет взбалмошного Моцарта, Владимир Гуськов - коварного Сальери

Виктор Добронравов и Владимир Гуськов на афише спектакля "Амадей" Театра им. Вахтангова.

В начале весны в столичных театрах выйдут спектакли, которые нельзя пропустить по ряду причин. Ну хотя бы потому, что в них заняты любимые, популярные актеры.

Режиссёр Денис Азаров ставит «Дядю Ваню» на Основной сцене МХТ им.Чехова. «Во всех пьесах Чехова, и в «Дяде Ване» особенно, люди говорят не то, что они хотят сказать, любят не тех, кого они хотели бы любить, живут не там, где мечтают, занимаются не тем делом, которым бы они хотели заниматься. Казалось бы, можно всё изменить, например, просто взять билет и уехать в другой город, но страх перемен обездвиживает. Безысходность по всем показателям. Тем не менее мы постараемся отнестись к страданиям персонажей с иронией и сделать эту историю смешно и забавно. Хотя, конечно, всех будет жаль, - говорит Денис Азаров.

Фото: mxat.ru

В роли дяди Вани – Сергей Епишев, его мать Марию Васильевну Войницкую репетирует Дарья Юрская. Ох уж эта театральная условность – Дарья Юрская старше Сергея Епишева всего на 6 лет, а играет его мать. В роли Сони – Дарья Трухина, её отца профессора Серебрякова сыграет 76-летний Авангард Леонтьев.

Где: МХТ им.Чехова.

Когда: 18, 19, 23 марта.

Цена билетов: 500 – 3500 руб.

В Вахтанговском театре - «Амадей». Это будет спектакль не о зависти, а о неразделенной любви в постановке Анатолия Шульева. По легенде, Антонио Сальери пообещал Богу вести праведную жизнь в обмен на славу. Но дар гениальности получает не он, а Моцарт, бестактный и «взбалмошный подросток» в исполнении Виктора Добронравова. Сальери-Владимир Гуськов понимает, что он обманут. Любовь Бога обращена на Моцарта, а не на Сальери. Он решается на месть.

В спектакле прозвучат музыкальные произведения Вольфганга Амадея Моцарта и Антонио Сальери. Над постановкой работали сценограф Максим Обрезков, художник по костюмам Мария Данилова, композитор Полина Шульева… «Амадей» - первая премьера этого сезона на Основной сцене Театра им Вахтангова.

Где: Театр им.Вахтангова.

Когда: 7, 8, 17, 24 марта.

Цена билетов: 600 - 6500 руб.

На сцене Театра им.Гоголя - «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются». Спектакль по роману Константина Симонова, приуроченный к 80-летию Сталинградской битвы - «событию огромной исторической важности и грандиозности. Осмыслить это сегодня, быть может, важнее, чем в прежние десятилетия…», - написала Полина Агуреева в анонсе. Она режиссер и автор инсценировки. Это спектакль о людях, ошибающихся и сильных духом, яростных и сомневающихся, о неразрывности трагического и героического. Спектакль о том, как осмыслить не факты сами по себе, не хронику войны, а духовное состояние людей в этом страшном испытании, человеческую основу их поступков, жизнь и смерть в их неразрывной связи на войне. Понять, какой ценой в условиях войны, где нет привычной человеческой логики, люди сохраняют в себе Человека.

В спектакле заняты: Николай Чиндяйкин, Алексей Вертков, Максим Литовченко, Фёдор Малышев, Илья Шакунов… Участвует ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета. Музыканты оркестра встроены в спектакль, как полноценные действующие лица.

Где: Театр им.Гоголя.

Когда: 13 марта.

Цена билетов: 1500 – 10000 руб.

В «Школе современной пьесы» - семейная комедия «Час тишины» по пьесе французского писателя Флориана Зеллера в постановке Дмитрия Астрахана и Ильи Макарова.

Герои спектакля – обычные люди, с которыми происходят не совсем обычные события. Однажды в квартире главного героя происходит потоп. Его сын становится панком и требует, чтобы его называли Факинг Рэт (гребаная крыса), жена хочет сознаться «в чем-то страшном». Мораль: ложь разрушает жизнь, пока мы не сознаемся в ней. Ошибки рано или поздно придется исправлять. Когда же наступит тот час тишины, когда все вернется на свои места?

В спектакле занята не только труппа «Школы…», но и приглашенные артисты в составе крепкой антрепризной команды: Жанна Эппле, Екатерина Стриженова, Елена Захарова…

Где: Театр «Школа современной пьесы».

Когда: 17-19, 25, 26, 30 марта.

Цена билетов: 1000 -10000 руб.

В «Современнике» - «Идеальный расчет» в постановке режиссера Дмитрия Креминского. Спектакль по пьесе Джона Пристли «Ракитовая аллея». Джордж Редферн — образцовый отец, заботливый муж, успешный делец. В его жизни все идет своим чередом, до тех пор, пока в доме не появляется полиция… На что готов пойти человек ради благополучия своей семьи? Выращивать в парниках помидоры, переехать в Австралию или обрушить экономику целой страны? Одно другого не исключает, все средства хороши, когда всю жизнь выдавал себя не за того, кем являешься.

В спектакле заняты: Инна Тимофеева, Александр Берда, Ольга Родина, Анастасия Кутявина.

Где: «Современник».

Когда: 19, 20 марта.

Цена билетов: 600 – 6000 руб.