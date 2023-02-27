Министр просвещения РФ Сергей Кравцов: «Учителя, педагоги и наставники требуют особого внимания»

В редакции Комсомолки побывал министр просвещения России Сергей Кравцов. Мы уже опубликовали первую часть его интервью, в которой затронули общие проблемы среднего образования. Сегодня поговорим про образование профессиональное, о том, не слишком ли велика нагрузка на детей, и как нам поднять престиж учительской профессии.

- Давайте поговорим про будущее профессионального образования. Во многих регионах уже 60% выпускников 9-х классов идут в колледжи. Причем, выпускники СПО не горят желанием идти потом в университеты. А кто будет в вузах учиться?

- Основная задача колледжей – дать профессию. Мы столкнулись с тем, что после колледжей ребята приходили на производства и во многом доучивались. Крупные компании стали создавать корпоративные университеты потому, что колледжи за четыре года не формируют нужного им специалиста. И вторая проблема была – разбалансированность направлений подготовки в колледжах и потребностей рынка труда региона. Первое. Мы в течение 2020 года занялись синхронизацией направлений подготовки в колледже с программами развития того или иного субъекта Российской Федерации.

Второе – нужны современные навыки, чтобы выпускники колледжей были конкурентоспособны и востребованы на производстве.

Поэтому и родилась идея федерального проекта «Профессионалитет», от слова «профессионал». Сократить сроки обучения до двух с половиной лет, сделать обучение максимально практикоориентированным, под потребности отраслей, с которыми взаимодействует тот или иной колледж. Фактически мы переходим от регионального управления колледжей к отраслевому.

Мы дали возможность отрасли инвестировать в колледж. Для этого был принят закон о налоговом вычете. Отрасль имеет право, в том числе, участвовать в назначении управленческих кадров колледжа, корректировке программ профессиональных, введении демонстрационного экзамена.

То есть, колледж готовит профессионала под определенный запрос и не надо его доучивать, переучивать.

Каких результатов уже удалось достичь? Сегодня рабочая профессия уже начинает ассоциироваться у молодежи со стабильным заработком и гарантированным рабочим местом. Это важно, быть уверенным в том что как только покинешь стены учебного заведения, ты будешь сразу востребован, далеко не все вузы могут похвастаться подобным. За последний год у нас процент трудоустраиваемых студентов колледжей в первый же год после окончания обучения уже перевалил за 70%. Более того, Президент России Владимир Владимирович Путин отметил в ходе Послания Федеральному собранию, что подготовка рабочих кадров требует особого внимания. Все поставленные в выступлении показатели, мы обязательно достигнем. Уже расширяем федеральный проект, причем с четким ориентиром на запросы реального сектора, предприятий, который нуждаются в конкретных специалистах. В этом году добавились новые отрасли: радиоэлектроника, информационные технологии, топливно-энергетический комплекс, строительная отрасль, транспортная отрасль, электротехническая промышленность, лесная промышленность и горнодобывающая промышленность.

- Относительно недавно были утверждены три линейки учебников истории, соответствовавших историко-культурному стандарту. . Школы закупили книжки. А вот теперь их куда девать? Нужно будет покупать новый учебник. Как я понимаю, к 1 сентября 2023 года он уже должен быть в библиотеках.

- Это вопрос правильный, но он распадается на две части. Первая часть, если мы говорим о стратегии образования и о формировании личности, изучении истории России, то, конечно, важно, чтобы в учебнике все события, в том числе современные, нашли отражение.

А что касается закупки. Мы направим методические разъяснения о том, как могут переходить на новый учебник. Будет переходный период. Там, где возможность можно взять новый учебник и работать по нему. Где возможность нет будет даваться время на переход. У нас есть определенный срок пользования учебником, и когда он заканчивается закупаются новые учебники. То есть, можно будет использовать те учебники, которые находятся в Федеральном перечне учебников.

- Сергей Сергеевич, много жалоб на то, что у нас перегружена школьная программа. Есть ли надежда, что школьная программа будет как-то разгружаться, осовремениваться? Недавно встречались с учителями физики, информатики, и как раз разговор был и об этом. Пора программу наполнять современными знаниями, больший упор делать на межпредметные связи…

- Здесь тоже однозначного ответа не может быть. Я, допустим, сейчас скажу, что программа будет «легкая». А что такое легкая программа? Или «сложная» программа?

Поэтому федеральные программы, которые утверждены по шести предметам – по истории, обществознанию, географии, литературе, русскому языку, основам безопасности и жизнедеятельности - этот баланс соблюдают. До конца этого учебного года мы разработаем программы по другим предметам и школы могут использовать наши федеральные образовательные программы. Но если они решат разработать свои программы, то они должны быть не ниже федерального уровня.

Сегодня, когда мы вернулись к федеральным программам и восстановлению единого образовательного пространства, я думаю, во многом эти вопросы уйдут.

- Сергей Сергеевич, в ходе Послания Федеральному собранию Президент в очередной раз подчеркнул особый статус педагогов. Фактически чествование учителей уже началось в рамках Года педагога и наставника, звучит ярко и красиво. Что ожидать профессиональному сообществу в реальности?

- Президент России еще раз подчеркнул, что учителя, педагоги и наставники требуют особого внимания. Для всех, кто занимается воспитанием и наставничеством, уверен, этот год будет особым. Мы объединили усилия всех, кто заинтересован в этом со стороны государственных органов, привлекли социально-ориентированный бизнес. Задача не просто поддержать наших педагогов, а укрепить образ учителя в обществе как того, кто трудится на крайне чуткой, ответственной работе и помогает не только с предметными знаниями, а помогает институту семьи формировать в ребенке духовно-нравственную личность. Сложно представить себе что-то более ответственное.

Поэтому и линейка событий в этом году будет яркой - буквально недавно мы открыли в МПГУ совместно памятник Константину Дмитриевичу Ушинскому, великому русскому основоположнику научной педагогики. Через месяц уже Московский международный салон образования. Чуть позже пройдет масштабная конференция по профориентации. Осенью – большая учительская неделя и подведение итогов профессиональных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Директор года» и других. Но первостепенно, конечно, не сами события, мы реализуем последовательную дорожную карту развития и поддержки педагогов в их трудовых буднях. Разгружаем от излишней бюрократии, уже произошли значимые нормативные изменения, сократили перечень документов для заполнения до минимума, внедрили цифровые технологии в помощь педагогам. А время теперь они могут тратить на свое саморазвитие, на развитие своих навыков и в этом активно поможем – для этого на базе Академии Минросвещения мы запустили широкую линейку курсов по повышению квалификации по самым разным аспектам работы с детьми. Мы продолжим развивать и поддерживать педагогическую школу во всем и тематический Год это лишь часть большой долгосрочной работы.

КОНСУЛЬТАЦИИ РОДИТЕЛЯМ

В рамках нацпроекта «Образование» с 2019 по 2022 гг. оказано 10,5 млн. (2022 г. – 3,2) услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

Обеспечено функционирование Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования. Более 40 выездных мероприятий в 12 регионов; свыше 23 тыс. психологических консультаций в рамках круглосуточной Горячей линии.

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Сегодня профориентацией уже охвачено более 2,2 млн школьников. В рамках профориентации разработаны 100 тыс. сценариев уроков для школ, совместно с предприятиями организуются экскурсии для школьников, обучено уже около 7 тысяч педагогов-навигаторов.

22-23 марта в Екатеринбурге пройдет Всероссийская конференция по профориентации. В ней примут участие представители как органов власти, так и конкретных предприятий.

Сегодня большое внимание уделяется развитию образовательной инфраструктуры не только в больших городах, но и в сельской местности.

Всего за период 2019-2022 годов в сельской местности было построено более 150 школ в 49 субъектах Российской Федерации.

В рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования в субъектах Российской Федерации в 2022 году в сельской местности было капитально отремонтировано более 900 зданий школ на более чем 300 тысяч мест в 70 субъектах Российской Федерации.

Школы, которые открываются после капитального ремонта – это совершенно другие, новые современные образовательные пространства, созданные при участии родителей, с учетом пожеланий школьников.

Также в рамках национального проекта «Образование» на сегодняшний день уже 14 тысяч сельских школ оснащены современным оборудованием для занятий по техническим и естественнонаучным предметам (созданы центры «Точка роста»), в 4 223 образовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий 212 588 обучающихся физической культурой и спортом. Реализация данных мероприятий будет продолжена.