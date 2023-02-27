Герой спецоперации «Z» сержант Гаджимусаев зашел к националистам в тыл

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Воевать не числом, а умением», - учил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам повторял: «Сам погибай, а товарища выручай».

КОНТРАТАКОВАЛ И РАЗБИЛ ВРАГА

Старший сержант Михаил Раздъяконов

«В ходе оборонительных действий на стратегически важном рубеже подразделение российской мотострелковой роты, в составе которого действовало отделение Михаила Раздъяконова, подверглось нападению превосходящих сил противника. Мотострелки более шести часов отражали атаки украинских националистов. В ходе боя группа боевиков стремительно выдвинулась в направлении наших войск для прорыва обороны. Грамотно оценив обстановку, Раздъяконов со своим отделением, оперативно выдвинулся и атаковал прорывающихся боевиков во фланг. Вступив в ближний бой, огнем из стрелкового вооружения Раздъяконов с товарищами нанесли противнику значительное поражение, уничтожив пикап и свыше десяти националистов. Остальная часть выдвинувшейся штурмовой группы боевиков, спешно бежала с поля боя.

Грамотное управление вверенным подразделением и решительные действия старшего сержанта Михаила Раздъяконова позволили своевременно прийти на помощь и оказать огневую поддержку своим товарищам, выполнить поставленную боевую задачу по удержанию занимаемых позиций, что в дальнейшем способствовало успешному продвижению российских войск».

УНИЧТОЖИЛ В БОЮ ПЯТЬ НАЦИОНАЛИСТОВ

Сержант Сабир Гаджимусаев

«Взвод морских пехотинцев под командованием сержанта Сабира Гаджимусаева действовала в составе штурмового подразделения российских войск и выполняла боевую задачу по освобождению населенного пункта от украинских националистов. Используя отвлекающий маневр, группа Гаджимусаева зашла в тыл ротного опорного пункта националистов. При поддержке минометной батареи и артиллерийских подразделений его взвод молниеносно ворвался в укрепления противника, застав его врасплох. В ходе боя сержант Сабир Гаджимусаев лично уничтожил до пять националистов. Данный маневр позволил взять штурмом опорный пункт, сдерживающий наступление наших основных сил. В результате того, что противник был выбит из опорного пункта, российским подразделениям удалось стремительно прорвать оборону националистов и освободить населенный пункт».