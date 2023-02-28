«Объедалась пельменями и торговала бананами на улице»: Первый фотограф Водяновой спустя 30 лет раскрыл правду о начале ее карьеры

Именно Алексей Васильев пригласил Водянову в Москву ФОТО: Алексей Васильев

Русская красавица Наталья Водянова покорила главные обложки и подиумы мира. Но когда-то Наталья была обычной нижегородской девчонкой, обожающей шопинг, но бросившей школу ради работы на рынке, чтобы прокормить мать и двух сестер.

Тогда о будущей карьере она могла лишь мечтать, стоя за прилавком с бананами. Свой шанс на успех она получила, когда в город приехал модельный скаут Алексей Васильев, увидевший в 17-летней Наташе будущую звезду. Считается, что именно он открыл миру Водянову. 28 февраля Водяновой исполняется 41 год. К ее дню рождения «Комсомолка» поговорила с Васильевым об их первой встрече, любви Водяновой к пельменям и секретах успеха.

Наталья Водянова родилась в Нижнем Новгороде Фото: Ирина БЫСТРОВА

«В ОДНОЙ КОМНАТЕ ЖИЛ Я, В ДРУГОЙ – МОИ МОДЕЛИ»

Фотограф Алексей Васильев настоящий охотник за новыми лицами в мире моды. Через его объектив в лучшие журналы попала не только Водянова, но и знаменитые россиянки Ирина Шейк и Ольга Куриленко. Будущих топ-моделей он ищет даже в метро, но не каждая красавица понимает, какой шанс ей выпал, когда на улице незнакомец протягивает ей свою визитку.

- Это был апрель 1999 года. Передо мной тогда была поставлена задача найти новые модельные лица. Я приехал в Нижний Новгород, это был обычный кастинг, Наташа была в числе других девушек, - вспоминает в разговоре с «КП» Алексей Васильев. – И в ней я увидел воплощение «модельности».

По слухам, после этого кастинга фотограф якобы сразу отправил фото Водяновой в Париж. Но на деле все оказалось куда прозаичнее и сложнее. Перед Парижем предстояло покорить Москву.

Уже в 15 лет Наташе пришлось бросить школу ФОТО: Алексей Васильев

- В мае в столицу приехала скаут знаменитого французского агентства Viva Paris. Я пригласил Наташу на кастинг, но ее не отобрали. Помню, как тогда провожал на Курский вокзал расстроенных Водянову и Женю Чкалову (владелица модельного агентства). Я сказал им, что сам попробую этим заняться, - говорит Васильев.

Свое обещание фотограф сдержал и про найденную в Нижнем красавицу не забыл. Уже летом он пригласил Водянову пожить в Москве, чтобы обойти редакции местных журналов.

- У меня была двухкомнатная квартира. В одной комнате жил я, а в другой мои модели, в том числе Наташа. Куда ей еще было деваться? Мы ходили по редакциям, кастингам. И уже в октябре она снялась для русского Vogue, - отмечает Алексей.

«НЕ ХОЧУ БЫТЬ ВТОРОЙ»

Но даже после публикации в престижном журнале в Париже красавицу никто не ждал.

Девушка не прошла отбор в парижское агентство ФОТО: Алексей Васильев

- Тогда мой партнер, модельный скаут Георгий Джикидзе сказал, что Водянова его не интересует. Но если я в чем-то уверен, то стараюсь не сдаваться. И спустя месяцы после того майского кастинга мне удалось договориться с одним из парижских агентств, чтобы Водянова приехала к ним на конкурс, - вспоминает Васильев.

Тут на пути будущей топ-модели возникли новые сложности. Уже с документами. Девушке было лишь 17 лет, поэтому для работы во Франции требовалось, чтобы директор местного агентства стала опекуном Водяновой.

- Я сам ездил в Нижний к нотариусам, связывался с родителями, чтобы сделать документы. Но, во-первых, сложно было установить контакт с ее отцом, который с ними не жил. Во-вторых, это было после перестройки. Нижегородские юристы были недостаточно прогрессивны, не хотели подчиняться западным законам. Мы решили ждать 18-летия Наташи, - говорит Алексей.

Чтобы уехать в Париж, необходимо было оформить опеку ФОТО: Алексей Васильев

3 марта 2000 года уже повзрослевшую девушку Васильев проводил в Шереметьево. В Париже ее ждал Георгий Джикидзе. На конкурсе в агентстве она заняла второе место, но осталась этим недовольна.

- Она сказала: «Не хочу быть там, где я вторая, отведи меня в Viva». Джикидзе ее отвел. Так Наташа начала работать в одном из лучших парижских и мировых модельных агентств, - вспоминает Васильев.

ПРОДАВАЛА БАНАНЫ НА УЛИЦЕ

На первых порах все, что зарабатывала Водянова – это 100 евро в неделю. Эти деньги агентство выделяло моделям на еду, проезд и колготки. Но непривыкшая «шиковать» Наташа умудрялась отправлять часть сбережений маме и сестрам в Нижний Новгород.

Водянова никогда не сидела на диетах, даже наоборот - без стеснения поедала пельмени ФОТО: Алексей Васильев

- У нее непростая ситуация была в семье. Наташе пришлось в 15 лет бросить школу, помогать маме зарабатывать деньги. Я сам однажды видел ее около станции в Нижнем, когда она стояла на улице и продавала бананы. У них в районе был ночной клуб, куда она любила ходить. Могла до пяти утра танцевать, а потом ехать на рынок за товаром и работать, чтобы поддержать семью, - уверяет фотограф.

Но все же часть так называемой зарплаты, что Наташа получала в Париже, она спускала на новые вещи. В незнакомом городе она быстро нашла небольшие магазинчики, где можно было недорого и модно одеться. Шопинг всегда был ее страстью.

Устроившись в Париже, Наташа продолжала высылать деньги родным ФОТО: Алексей Васильев

- Она всегда очень любила вещи, уделяла внимание этому, выкраивать деньги. Когда в 2002 году в Петербурге у нее была свадьба, которая длилась три дня, Наташа успела сменить столько платьев… В разных местах она все время в разных нарядах – могла переодеваться в течение дня. Очень красивые были туфли, которые ей как раз после показа подарили, - восхищается фотограф.

На свадьбе в Петербурге Водянова успела сменить несколько нарядов Фото: Ирина БЫСТРОВА

К тому моменту Водянова была уже настоящей звездой, ведь ее карьера во Франции очень быстро пошла в гору. На обложках она стала появляться уже в первый год работы.

ЗА РАЗ СЪЕДАЛА 27 ПЕЛЬМЕНЕЙ

Сейчас скаут и топ-модель уже не общаются, а ведь когда-то их даже подозревали в романе. Слухи эти обострились на фоне недавних новостей о том, что Водянова в Америке нашла третью сестру, которую мама когда-то сдала в детский дом. Девушка настолько похожа на саму Наташу и Алексея, что поклонники тут же предположили, что это их общая дочь, брошенная моделью в начале карьеры. Эти слухи сам Васильев подкрепил, когда в интервью «Комсомолке» заявил, что давно мечтал о дочери. Так был ли роман на самом деле?

- Может ли скаут влюбиться в модель? Конечно. У меня жена - модель. Конечно, может быть какая-то влюбленность. У меня, к примеру, есть стих, посвященный Ольге Куриленко, я тогда только начал писать. Но в принципе, для того, чтобы построить карьеру, модели необязательно заводить какие-то романы. Если только с пластическим хирургом. А вот от романа со скаутом внешность не меняется, это никак не поможет. Работающий скаут будет продвигать модель, независимо от отношений, - ответил на вопрос Васильев.

Фотограф уверяет, что в карьере Водяновой помогли далеко не хорошие связи или чья-то протекция. Внешность и внутренняя харизма – вот секрет успеха.

Водяновой всегда нравилось красиво одеваться ФОТО: Алексей Васильев

- Что касается фигуры, то Наташа всегда любила покушать. Я помню, как-то она съела за раз 27 пельменей. Это было перед отъездом на съемку в Италию. Она никогда сильно не следила за фигурой, ела что хотела. Просто есть модели, у которых так хорошо работает метаболизм, что они остаются стройными, - говорит скаут.

Но, как оказалось, на одной красоте даже в моделинге далеко не уедешь… Девушке, бросившей учебу в 15 лет, пришлось многому научиться самой, чтобы выбиться в люди.

- На мастер-классах я всегда говорю, что помимо внешних данных важен внутренний потенциал. Когда Наташа была в Москве в 1999 году, я давал ей какие-то книги читать, советовал фильмы. Роман Джона Фаулза «Волхв» она прочитала за два дня. Учить языки в России у нее не очень получалось, но за полгода жизни заграницей она так освоила английский и французский, что потом говорила с легкостью. То есть ее внутренний потенциал так развился, что помог ее внешности выйти на такой уровень, - заключает Алексей Васильев.

Московские журналы будущей топ-модели тоже покорились не сразу ФОТО: Алексей Васильев

Сейчас Водянова уже мама пятерых детей – старший сын тоже активно занимается моделингом. Сама красавица от грандиозных показов и бесконечных вспышек камер ушла в благотворительность, но в мире моды и в глянцевых журналах ее все еще можно встретить.

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