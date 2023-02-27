Вера Брежнева и Константин Меладзе продают особняк в России за 300 млн

Вера Брежнева и Константин Меладзе в жюри конкурса "Новая волна", 2013 г. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вера Брежнева и Константин Меладзе больше года назад уехали в Европу. Супруги поселились в Италии, где у них роскошный виллы в Форте-дей-Марми и на берегу озера Гарда. Они выступают на корпоративах для русскоязычной публики. А на днях стало известно, что артисты выставили на продажу за 300 миллионов рублей особняк по соседству с Сергеем Светлаковым.

Вера Брежнева и Константин Мелдазе больше года не появляются в России. Здесь у них остался большой дом. Недавно стало известно, что он ищет новых хозяев.

Огромный трехэтажный особняк в элитном поселке поражает шиком. Дом площадью 700 квадратных метров изначально хотели сдавать в аренду. Но, видимо, не сложилось.

На первом этаже расположена огромная гостиная с панорамными окнами и камином. На втором этаже - три спальни с гардеробными. Третий этаж - мансарда.

Напомним, в Европе у Брежневой и Меладзе есть роскошная недвижимость на курорте Форте-дей-Марми и на озере Гарда. По приблизительным оценками риэлторов, каждая вилла стоит от двух миллионов евро. Вера не раз показывала поклонникам оливковые сады и шикарную террасу. Оба дома выполнены в светлых тонах, что вполне логично для жаркой Италии.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Урганта и Нагиева вырезали из нового фильма, а Пушкин и Гоголь стали героями ужастика (подробнее)