Как антироссийские санкции аукнулись Западу

Западные санкции привели к инфляции, безработице и забастовкам в самой Европе. Фото: Shutterstock

Есть такая русская пословица: «Не рой яму другому, сам в нее попадешь». Было бы наивно отрицать, что санкции бьют по российской экономике. Но, как выяснилось, не только по российской. Постепенно многие страны, которые ровно год назад начали «палить» по нам санкциями, с удивлением обнаружили, что «стреляют» они в собственную ногу. И сами из-за антироссийских ограничений столкнулись с серьезными экономическими проблемами. Причем в самых разных сферах.

ЭНЕРГЕТИКА

- Из всех санкций самым сильным ударом для Европы стало введенное ей же эмбарго на российские энергоресурсы, - рассказал «Комсомолке» финансовый аналитик Михаил Беляев. - Газ, топливо и иные нефтепродукты в Евросоюзе подорожали в разы. В результате страны Западной Европы стоят на грани кризиса.

Напомним, в течение 2022 года ЕС постепенно отказывался от российского газа. Хотя именно Россия была основным поставщиком голубого топлива - 36% от всего потребляемого Европой объема. Но политика победила экономику - закупки сокращались, а 26 сентября был взорван газопровод «Северный поток», и восстановить прежние объемы поставок газа стало уже физически невозможно.

После этого Евросоюз ввел два эмбарго: 5 декабря прошлого года - на поставку нашей нефти, 5 февраля этого - на импорт наших нефтепродуктов (мазут, керосин, солярка и т. д.). Также нынешней зимой страны ЕС с «Большой семеркой» и Австралией установили потолок цен на нефть и нефтепродукты для поставки в третьи страны. Россия отказалась сотрудничать с покупателями, которые готовы поддержать потолок цен. Все это привело к дефициту энергосырья в Европе.

Конечно, страны Евросоюза пытаются заместить российские поставки, покупая нефть и газ в других странах. Но этого все равно не хватает, да и дороже это.

Цены на энергоносители в странах Запада поползли вверх. В 2022 году стоимость газа доходила до космических $3500 за тысячу кубометров (в 2021 году средняя цена держалась на уровне $200 - 250 за тысячу кубов).

В разы подорожало электричество. Например, прошлым летом оптовая цена электроэнергии с поставкой на следующий год во Франции и Германии превышала 1000 евро за мегаватт-час - это в 10 раз дороже, чем годом ранее.

Ситуацию в Европе пока спасают теплая зима и масштабные меры по экономии энергии. Многие предприятия перешли на экономный режим работы - конечно, в ущерб производительности. Поэтому экономическое развитие тормозит. Плюс на бытовом уровне власти включили много ограничений, вплоть до рекомендаций использовать поменьше горячей воды и не включать кондиционеры (а в той же Испании ими греются зимой).

А рост цен на электроэнергию вызвал целый снежный ком проблем, который придется расхлебывать еще долго.

- Если мы посмотрим на нынешнюю социально-экономическую картину в Европе, то увидим и рост инфляции, и недовольство людей, доходящее до забастовок, и скачок цен на продукты, и торможение производства, - перечисляет Беляев. - Это основные факторы, причиной которых стал энергокризис, спровоцированный Западом.

Страны, которые ровно год назад начали «палить» по нам санкциями, с удивлением обнаружили, что «стреляют» они в собственную ногу. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ИНФЛЯЦИЯ

Следом за газом и электричеством в Европе подорожало буквально все. В среднем цены в ЕС за прошлый год выросли на 10%. По прогнозу Еврокомиссии, инфляция в еврозоне в 2023 году составит 5,6% - тоже немаленькая цифра для Европы, привыкшей жить при стабильных ценах без экономических потрясений.

Особенно сложная ситуация в Болгарии. Инфляция здесь бьет рекорды. За 2022 год цены выросли до 15%. Счета за электричество в течение нескольких месяцев росли минимум на 40 - 50%, а кое-где даже на 100%. Сильно выросла арендная плата за жилье - на 20%. Но самое главное, в стране растет безработица из-за того, что компании банкротятся. По сравнению с прошлым годом, таковых стало на 20% больше.

В Германии инфляция, по данным Федерального статистического ведомства ФРГ, составила 10,4%. Такой уровень тут же окрестили историческим.

В Великобритании максимальный рост пришелся на октябрь 2022 года - 11,1% по сравнению с прошлым годом. Это был максимум за более чем 40 лет. Топливо подорожало на 22,2%, услуги ресторанов и отелей - на 10,2%, продукты - на 16,5%.

Цены росли не только в Европе. В США инфляция составила 6,5%, при этом энергия подорожала на 7,3%, а продукты - на 10,4%.

МАССОВЫЕ УВОЛЬНЕНИЯ

«Калечащие счета за электричество заставляют европейские заводы отключаться!» - кричит заголовок в New York Times. По данным издания, промышленное производство в еврозоне в середине прошлого года упало на 2,3%. Производители увольняют рабочих и закрывают линии, потому что не могут платить за газ и электричество.

Например, всемирно известный производитель стекла Arc на севере Франции оказался в очень тяжелой ситуации. Для превращения песка в стекло нужен круглосуточный сильный нагрев печей. Еще пару лет назад счета за электричество были 19 млн евро в год, но прошлым летом они выросли до 75 млн евро. В итоге пришлось отправить треть из 4500 сотрудников в частичный отпуск, четыре из девяти печей завода - на простой. Остальные печи будут переведены с природного газа на дизельное топливо, более дешевое, но экологически вредное.

О затягивании поясов объявили производители бумаги и удобрений. Европейская ассоциация торговли металлами отметила, что половина производства алюминия и цинка в Европе была остановлена. Крупнейший производитель стали в Европе Arcelor Mittal отправил на простой доменные печи в Германии. Один из главных мировых производителей алюминиевой продукции Alcoa на треть сокращает производство на своем плавильном заводе в Норвегии. А крупнейший в мире производитель цинка Nyrstar приостанавливает производство в Нидерландах до «дальнейшего уведомления».

Но страдают не только сырьевые производства. Компания Hakle, один из крупнейших производителей туалетной бумаги в Германии, объявила о банкротстве из-за того же «исторического энергетического кризиса».

Тем временем Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЗАБАСТОВКИ

Вся эта ситуация болезненно сказывается на социальной сфере. Протесты проходят во многих городах ЕС, накрывают они и Великобританию. BBC News посчитали на днях, что на улицы выходят сотни тысяч граждан - рабочих, учителей, медсестер, госслужащих и железнодорожников. Причина проста - увеличение зарплат не поспевает за инфляцией.

Работники скорой помощи бастуют в Англии, Уэльсе, Северной Ирландии. Около

70 000 членов Союза университетов и колледжей три недели бастуют в 150 университетах по всей Великобритании. Требования - повышение оплаты труда, восстановление пенсионных пособий.

Тысяча пограничников в портах Кале, Дюнкерк и Дувр, а также на терминале туннеля под Ла-Маншем тоже уходят на забастовку.