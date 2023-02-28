США готовят военный кулак на востоке: Ударит ли Япония по России, чтобы «откусить» Курилы?

Президент США явно чувствует себя истинным главнокомандующим японской армией, когда требует от Токио увеличить расходы на оборону и закупки американского оружия. Фото: Getty Images

Запад, объявивший нам, считай, уже не гибридную, а реальную войну после начала СВО на Украине, почему-то вбил себе в голову, что «русскому медведю недолго осталось», и принялся делить его шкуру, прямо заговорив о грядущем расчленении России. Под это дело даже придумали дурацкий термин «рефедерализация», что, в общем, сути не меняет. Москва вынуждена бросать на борьбу с этими планами США и их вассалов из НАТО немалые силы. А в это время за ее спиной тихо встает другая угроза - уже с Востока. И это вовсе не «китайский дракон», как вещают некоторые отечественные либералы. О своих прежних имперских амбициях вдруг стала вспоминать Япония, битая нами еще в 1945-м.

РАКЕТЫ НА ХОККАЙДО

Для Пекина, целиком нацеленного сейчас на решение тайваньского вопроса, экспансия на север совершенно не актуальна. Зато Токио за прошедший год резко усилил риторику по поводу «возврата северных территорий» (так в Японии называют четыре российских южнокурильских острова), зная, что Вашингтон, Лондон и Брюссель его в этом всячески поддержат. Нападать на Российскую Федерацию сейчас Япония, конечно, поостережется. Но если, не дай бог, перед Россией замаячит судьба СССР, наш Дальний Восток станет для Токио лакомым куском. И не случайно Япония впервые после сокрушительного поражения во Второй мировой войне приняла в минувшем декабре новую доктрину национальной безопасности, которая позволяет ей вести военные действия с другими государствами.

В документе к главным противникам официально отнесены три страны. Во-первых, Китай, который представляет «наибольший стратегический вызов», затем - КНДР, составляющая сейчас «еще более серьезную угрозу, чем ранее», и, наконец, Россия, «вызывающая беспокойство с точки зрения обеспечения безопасности» из-за военной операции на Украине. И чтобы противостоять всем этим «вызовам, угрозам и беспокойствам» японские власти решились на радикальные меры. На укрепление военного потенциала к 2028 году Токио отвалил аж 320 миллиардов долларов. Таким образом, Япония станет третьей страной в мире по величине военных расходов после США и Китая.

Между прочим, отказ Японии от права на ведение войны до сих пор закреплен в статье 9 ее конституции. Но теперь в новой доктрине прямо говорится о том, что Япония сможет наносить удары по целям на территории потенциального противника. Для этого, по данным газеты Yomiuri Shimbun, Токио намерен закупить американские беспилотники, а также 500 крылатых ракет «Томагавк» с дальностью действия до 1,6 тыс. километров. Кроме того, сами японцы собираются заняться разработкой гиперзвуковых ракет, способных пролететь от 2 до 3 тыс. километров, и разместить их на острове Хоккайдо, у морских границ с Россией. Радиус поражения потенциальных целей на нашей территории огромный. А если вспомнить, что Страна восходящего солнца, по международным оценкам, имеет предпороговый ядерный статус, для пересечения которого достаточно одного шага, то становится тревожно.

«СТАРШИЙ БРАТ» ЗАСТАВИТ ВОЕВАТЬ

Еще десять лет назад, при правительстве Синдзо Абэ, в Токио говорили о важности сотрудничества с РФ во всех сферах. Россию называли «близким партнером». Сейчас о партнерстве с Москвой уже не вспоминают. По отчету японского минфина за январь нынешнего года, товарооборот между двумя странами упал более чем на 60 процентов. Японцы сильно сократили поставки нам компьютеров и автомобилей и почти перестали закупать российские нефть и уголь. Правда, почему-то взвинтили спрос на руду цветных металлов.

Резко нарастив военное сотрудничество с США, японцы не могут не понимать, что в случае необходимости «старший брат» заставит их воевать - с Россией ли, с Китаем или с кем-то другим - не так уж важно. Но подчиниться придется. Тем более что Вашингтон даже не скрывает своих военных приготовлений в этом районе. «Мы готовим театр военных действий в Японии, на Филиппинах, в других местах», - заявил командующий 3-м экспедиционным корпусом морской пехоты США Джеймс Бирман.

Чем ответим Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В конце прошлого года произошло еще одно поразительное событие, свидетельствующее о том, что Токио во всем готов следовать указаниям Америки. Япония оказалась в числе 50 стран, проголосовавших на Генассамблее ООН против российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма. «Впервые в истории ООН против документа, осуждающего нацизм, а также подтверждающего незыблемость итогов Второй мировой войны, проголосовали государства - бывшие члены фашистского блока», - возмутился заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

БЕГУТ ВПЕРЕДИ ПАРОВОЗА

Вскоре Япония готовится принять очередной саммит группы G7, где антироссийский контекст будет представлен во всей красе. Недаром туда планируется пригласить киевского гетмана Зеленского. На форуме японский премьер Фумио Кисида намерен продвигать новые санкции против РФ. О мирном договоре с Москвой (он так и не был заключен после окончания Второй мировой войны), про который Токио так часто говорил раньше, теперь предпочитают помалкивать. «Положение дел в японо-российских отношениях остается крайне сложным, и в нынешней ситуации я не вижу условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора», - заявил недавно Кисида на дебатах в парламенте.

Кто бы спорил! И в России прекрасно понимают, кому обязаны таким развитием. «Та политика, которую проводит нынешнее руководство

Японии, делает невозможным возобновление не только переговоров о мирном договоре, но и многих других проектов и соглашений, - считает замглавы МИД РФ Андрей Руденко. - Правительство Японии фактически солидаризировалось с линией США на изоляцию России. Создается впечатление, что Япония бежит впереди паровоза».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Военный аналитик Алексей ЛЕОНКОВ:

Накачка вооружениями - это харакири для страны

- Безусловно, углубление сотрудничества США и Японии в военной сфере опасно для России. Наличие у Токио территориальных претензий к РФ - это постоянная угроза целостности нашей страны. Премьер Кисида проводит проамериканскую политику. А по замыслу США, их союзники в регионе - Япония, Южная Корея и Тайвань - должны умереть за американские интересы там. Накачка Японии вооружениями и развязывание конфликта - это харакири для нее. Нашим ответом может стать углубление военного сотрудничества с Китаем и Северной Кореей. Ведь тогда в случае вооруженного столкновения японцам прилетит не только из России, но и из КНР и КНДР, у которых давно чешутся руки поквитаться с Японией за то, что она пролила немало китайской и корейской крови во время Второй мировой.

К японскому руководству обращаться бессмысленно, оно сознательно идет на обострение. Эти предупреждения должны быть обращены к японскому народу, чтобы он задумался, хочет ли он, чтобы усилиями его правителей вся территория Японии была превращена в сплошные Хиросиму и Нагасаки.