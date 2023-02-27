Миллиарды из-под колес – установлен новый рекорд по штрафам

Фото: Антон Вергун/ТАСС

Места установки камер фиксации нарушений правил дорожного движения сегодня определяют не специалисты ГИБДД, а местные власти. Госавтоинспекция при этом имеет лишь совещательное право голоса.

Определить реальные критерии установки камер сегодня непросто. Они появляются не только на аварийноопасных участках дороги, но и там, где аварий не было на протяжении десятка и более лет.

Кроме того, любой водитель может легко избежать штрафов, запустив на смартфоне навигатор, который предупреждает о всех комплексах фиксации нарушений на маршруте.

Тем не менее, статистика получается удивительная, на что указывает главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, Максим Кадаков.

Трудно сказать, что происходит с реальной экономикой, но вот штрафная уверенно растет. Мы с вами, друзья, хорошо постарались в 2022 году – и наездили на рекордное количество штрафов.

Годовые данные обнародовала ГИБДД. Итак, в 2022 году:

- выписано 201 млн штрафов за нарушения ПДД (+12% к 2021 году);

- на сумму 136,8 млрд руб. (+6,7%);

- более 90% всех постановлений вынесено с помощью камер — 183,5 млн (+14%) на 112,8 млрд руб. (+8%).

Понятно, что штрафов больше там, где больше камер. Лидеры по числу каменных штрафов:

- Москва – 39,3 млн постановлений на 30,3 млрд руб.

- Московская область – 31,3 млн штрафов на 19 млрд руб.

- Санкт-Петербург – 9,6 млн штрафов на 4,4 млрд руб.

- Краснодарский край – 7,7 млн штрафов на 4,9 млрд руб.

- Республика Татарстан – 7 млн штрафов на 4,8 млрд руб.

Что примечательно? Рост количества камер в некоторых регионах замедляется, а количество штрафов уверенно растет. Потому что камеры фиксируют разные нарушения (не какое-то одно), а ставят их зачастую в самых хлебных местах.

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