Лера Кудрявцева показала молодого мужа в постели

Лера кудрявцева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лера Кудрявцева в последнее время редко показывает в соцсетях своего мужа Игоря Макарова. Супруги живут в законном браке уже девять лет. Видимо, поэтому 51-летняя телеведущая не балует поклонников кадрами со своим 35-летним мужем - сказывается привычка. Но минувшим вечером Лера решила поделиться в своем блоге видеороликом, снятым в супружеской спальне. Кудрявцева запечатлела себя с мужем в самый интимный момент – лежа в постели.

В видео Лера лежит, уютно устроившись на плече у мужа. Телеведущая начала снимать любимого тайком, когда он этого не видел. В этот момент Кудрявцева принялась обсуждать внешность своего благоверного.

- У тебя нос большой, - с улыбкой заявила Лера.

Замечание жены в итоге привлекло внимание Макарова. Заметив, что Лера его снимает, он нахмурился, неодобрительно покачал головой и отвернулся. Видимо, хоккеист не поддерживает увлечение жены соцсетями и ее желание делиться с поклонниками такими моментами семейной жизни.

Лера показала мужа в супружеской спальне. Фото: кадр видео.

В этом году ходили упорные слухи о разводе пары. В последние месяцы Игорь практически перестал появляться вместе с Лерой на публике. Все свободное время спортсмен предпочитает проводить в их загородном доме, гуляя и играя с дочкой Машей. К тому же в начале июня пара должна была отмечать девятилетие совместной жизни, но вместо этого Лера уехала вдвоем с дочкой в санаторий в Сочи, оставив мужа дома.

Видимо, именно поэтому по Сети поползли намеки на то, что у пары не все гладко в браке. Однако в последнее время Лера вновь начала показывать мужа на своей странице в соцсетях. Видео, которые она публикует, не оставляют сомнений в том, что в отношениях пары по-прежнему царит гармония.