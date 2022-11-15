Представители республиканской партии США начали искать замену своему лидеру Дональду Трампу

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Сторонники Республиканской партии США разочаровались и в целом в промежуточных выборах в Конгресс, и в своем лидере, экс-главе Белого дома Дональде Трампе.

Прошедшие промежуточные выборы вызвали разочарование у многих республиканцев. Так, согласно результатам последних опросов, 47% сторонников партии заявили, что недовольны итогами голосования, поскольку надеялись на более масштабную победу в Палате представителей и хоть какую-нибудь – в Сенате.

Вместе с этим падает и популярность лидера «слонов» Дональда Трампа, пишет Politico. Но свято место пусто не бывает и на смену уходящему властителю дум электората приходит новый – губернатор Флориды Рон Десантис. Согласно опросам, он впервые обогнал Трампа по популярности в качестве кандидата в президенты США на предстоящих выборах. Хотя сам губернатор пока не говорил о своем желании баллотироваться.

Похоже, что Трамп чувствует, что популярность ускользает от него к Десантису, которого он когда сам и поддержал как начинающего политика, поэтому спустя всего пару дней после выборов экс-президент напустился на губернатора с невнятными обвинениями, а в американском обществе заговорили о готовящемся конфликте двух самых влиятельных республиканцев.