Мобилизованный десантник показал на телефоне, сколько выплат ему пришло

Фото: Министерство обороны РФ

Более 400 мобилизованных десантников, прошедших интенсивную подготовку и боевое слаживание на полигоне соединения Воздушно-десантных войск в Ульяновской области убыли железнодорожным транспортом в тыловую зону Специальной военной операции.

«Личный состав пройдет боевое слаживание в составе более крупных подразделений после чего приступит к выполнению задач по предназначению в первых и вторых эшелонах обороны», - прокомментировали кадры в Минобороны.

На плацу прославленного соединения Воздушно-десантных войск торжественный марш окончился у мощей святого пророка Ильи – небесного покровителя военнослужащих Воздушно-десантных войск. Воины возложил цветы к мемориалу воинам-десантникам бригады, погибшим при выполнении служебного долга.

Получили все даже жилетки под форму, полный всесезонный комплект полевого обмундирования (ВКПО), средства бронезащиты и химзащиты, а так же 100% личного состава получили денежное довольствие и социальную выплату, установленную Указом Президента, - рассказал мобилизованный Алексей и показал на своем мобильном телефоне СМС от банка с суммой выплаты в 197 200 рублей.

Он пояснил, что зарплата его теперь составляет 158 000 рублей, а все, что выше - доплаты за воинское звание.

На торжественные мероприятия по случаю убытия десантников собралось по меньшей мере 1,5 тысячи родственников, друзей и близких. В пример убывающим защитникам на плаце бригады были вручены высокие государственные награды штатному составу соединения, отличившемуся подвигами в ходе Специальной военной операции.

Напомним, минимальная сумма, которую будут получать военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации составит 195 тыс. рублей. Эта сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военнослужащего, которое в первую очередь зависит от оклада по воинской должности, занимаемой военнослужащим, оклада по воинскому званию и выслуги лет. Так, рядовой на должности мотострелка будет получать минимально 195 тыс. рублей.

Минимальную сумму в 195 тыс. рублей получат те, кто прослужил с 1 по 31 октября. Если военнослужащий прослужил не 31 день, а, к примеру, 20 дней, то сумма начисленного денежного довольствия будет меньше, пропорционально прослуженному сроку за октябрь.

Денежные средства военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы. То есть военнослужащим проходившим службу с 1 по 31 октября будет начислено денежное довольствие с 10 по 20 ноября.