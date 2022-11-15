Принятая ООН резолюция предусматривает создание «международного реестра нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона». Фото: REUTERS

Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении Россией ущерба Киеву. Она предусматривает создание «международного реестра нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона». Об арифметике итогов голосования чуть позже, сначала - о сути произошедшего.

Что значит резолюция ООН о репарациях Украине

Запад уже вскоре после начала СВО на Украине стал говорить о «репарациях и контрибуциях», которые Москва должна будет заплатить Киеву. Заморозка почти половины российских золотовалютных резервов - 300 миллиардов долларов - в западных банках стала первым шагом к реализации задуманного. Но для того, чтобы откровенное воровство выглядело как «акт справедливости», надо было сотворить некую псевдоюридическую международную правовую базу, которая превращала бы Запад из банального разбойника в подобие Робина Гуда, грабящего ради нуждающихся.

В этом - предназначение принятой Генассамблеей ООН резолюции. А уже ссылаясь на нее, Вашингтон с Брюсселем придумают механизм, позволяющий, прикрываясь «мнением мирового сообщества», использовать российские активы для подпитки войны на Украине - поставками Зеленскому нового оружия или покрытием его долгов за уже поставленное. На второй план уходит правовая природа резолюций Генассамблеи ООН, которые, в отличие от тех, что принимает Совбез, носят исключительно рекомендательный характер. Но Запад вывернет это на свой лад. Сообщество пожелало наказать Россию? Тогда за ее деньги любой наш каприз…

Сколько стран голосовали за, а сколько против резолюции ООН о репарациях

Теперь об арифметике, дело такое, что приходится считать, что называется, до копейки. Антироссийскую резолюцию, соавторами которой стали четыре страны, включая Украину, поддержали 94 государства. Против проголосовали 14, воздержались 73, а 11 просто уклонились от голосования. То есть 98 членов ООН - очевидное большинство - в той или иной форме решение не поддержали. Вспомним, что первая резолюция ГА ООН с осуждением действий России на Украине в марте была поддержана 141 страной, а ее соавторами были 96 стран, больше, чем проголосовавших сейчас «за». Поэтому о «единодушном осуждении» действий России оснований говорить просто нет.

Антироссийскую резолюцию, соавторами которой стали четыре страны, включая Украину, поддержали 94 государства.

Последствия принятия резолюции ООН

О юридической ничтожности принятого решения сказано достаточно. Как и о том, что Россия не согласится с попыткой обобрать ее и примет ответные меры. Запад в любом случае использует итог голосования в ООН для решения своих текущих политических задач, для чего все и затевалось. Но попробуем заглянуть чуть дальше украинского горизонта. Чем нынешнее решение Генассамблеи может аукнуться в будущем тому же Западу?

Во-первых, вопиющая несправедливость заключается в том, что инициаторами и вдохновителями «наказания» России выступили те страны, которые в прошлом никак не были вегетарианцами в удовлетворении своих корыстных интересов. Пару лет назад глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар сослался «на серьезное экономическое исследование, в котором посчитано, сколько Британцы забрали у Индии. Там называется цифра в 45 триллионов долларов в нынешних ценах. История отношений Индии и Запада – это история работорговли, голода, торговли опиумом и это темные годы истории». Понятно, почему Дели воздержался при голосовании?

Точно так же понятно, почему Вьетнам и Ирак воздержались - слишком хорошо они помнят, кто их пытался «вбомбить в каменный век». Куба, Иран, Сирия, которым тоже досталось от нынешних «ревнителей благочестия», проголосовали против. Поэтому у этой новеллы, как дипломаты называют открывающуюся для дискуссии тему, может быть большое будущее. Создав прецедент с осуждением России, Запад сам очень сильно подставился.

И второе последствие принятого решения, о котором уже высказался зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, нынешняя рекомендация Генассамблеи «похожа на начало агонии ООН в качестве главного международного института по примирению… Конец будет мучительным для всего международного сообщества. Проживем и без такой организации «объединенных наций».

Дмитрий Медведев: "Проживем и без такой организации «объединенных наций»". Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Тут парадокс в том, что еще совсем недавно именно США собирались «хоронить» ООН как организацию, которая не вполне отвечает их интересам. Вместо нее Байден собирался создать «лигу демократий», куда «авторитарные режимы» приглашать не собирались. Даже саммит этой «лиги», пусть и виртуальный, провел. Но идея, как видно, провисла. Не получилось создать исключительно под свою руку новый инструмент международного доминирования. Пришлось воспользоваться старым, отмобилизовав все способности делать зависимым странам предложения, от которых тем трудно отказаться. Но результаты, что бы ни говорили, не впечатляют.

В недавнем ежегодном докладе Валдайского клуба читаем: «сверхдержавное доминирование США и их союзников, по сути, уже не работает, но вся мировая инфраструктура, которая его обслуживала, на месте (…) Нецелевое использование ведёт к ускоренному износу системы». Разве не так?

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